Incurante di un mercato debole che dopo tre sedute all'insegna del rimbalzo oggi cede il passo ad alcune prese di profitto, la giornata odierna prosegue in deciso rialzo per Banca Monte Paschi.

Banca MPS: corsa al rialzo dopo la flessione di ieri. Oggi la trimestrale

Archiviata la sessione di ieri con un calo di oltre un punto percentuale, il titolo oggi ha imboccato da subito la via del rialzo e, superata una brevissima titubanza, ha allungato progressivamente il passo.

Negli ultimi minuti Banca Monte Paschi viene fotografato a 1,6 euro, con un rally del 3,56% e oltre 3,5 milioni di azioni transitate sul mercato fino ad ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 5,4 milioni di pezzi.

Le azioni della banca senese restano sotto i riflettori in vista dei risultati del secondo trimestre e dei primi sei mesi dell'anno che saranno diffusi in giornata.

Banca MPS: Tesoro alla ricerca di un partner

A mantenere alta l'attenzione sul titolo sono anche le indiscrezioni di stampa che continuano a circolare sul futuro di Banca Monte Paschi.

In avvio di settimana c'erano stati dei rumor secondo cui il Tesoro avrebbe provato a capire di recente se alcuni gruppi bancari come Unicredit, Banco BPM e Bper Banca fossero disponibili a valutare un'integrazione con Banca Monte Paschi. Un tentativo che però ha avuto scarso successo e che ha confermato quindi una certa difficoltà a trovare un partner.

Banca MPS: MEF punta a rafforzamento del capitale. Ecco come

Intanto a tenere banco sono altre indiscrezioni nelle ultime ore, riportate dal Sole 24 Ore, secondi cui nel nuovo decreto legge in preparazione, il Governo avrebbe stanziato 1,5 miliardi di euro sostenere il rafforzamento delle controllate statali, tra cui Banca MPS.

Secondo il quotidiano, il piano per l'istituto toscano prevederebbe un rafforzamento articolato in più fasi, con un un’emissione Tier 2 da 200/300 milioni di euro come primo step, in modo da ottenere il via libera definitivo da parte della BCE allo spin-off dei crediti deteriorati con AMCO.

Stando a quanto riporta Milano Finanza, il Governo potrebbe invece procedere con una iniezione di capitale da 700 milioni/1 miliardo di euro, una volta definita con maggiore chiarezza l’exit strategy.

Banca MPS: Equita ragiona sulle possibili mosse del Tesoro

Secondo i calcoli di Equita SIM, il deal con AMCO comporta una riduzione del CET1 fully phased di circa 160 punti base al 10,3% (phased-in in area 12%), portando i ratio patrimoniali molto vicini alle soglie SREP.

Un’ipotetica emissione Tier 2 da 300 milioni di euro implicherebbe circa 50 basis points aggiuntivi di capitale, mentre gli analisti stimano che il successivo rafforzamento patrimoniale da 700 milioni di euro possa portare il CET1 di Banca Monte Paschi nuovamente al di sopra del 12%.

La SIM milanese ricorda infatti che, in seguito all’approvazione da parte dell'UE del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19, i Governi possono ricapitalizzare le banche senza ricorrere al burden sharing degli azionisti o dei creditori subordinati entro il 31 dicembre 2020.

Banca MPS farebbe più gola con un rafforzamento del capitale

Gli analisti ritengono che un rafforzamento del capitale renderebbe Banca Monte Paschi maggiormente appetibile in ottica di M&A, visto che ad oggi il principale ostacolo ad un’integrazione con un altro soggetto bancario, oltre a rischi legali per circa 4 miliardi di euro, era rappresentato dal rischio di effettuare un aumento di capitale post-fusione.

In attesa di novità gli analisti di Equita SIM rimangono abbottonati su Banca Monte Paschi, confermando la raccomandazione "hold", con un prezzo obiettivo a 1,6 euro.