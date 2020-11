A dispetto di un mercato che esprime nel complesso debolezza e incertezza, Banca Monte Paschi continua a muoversi in positivo a Piazza Affari.

Banca MPS sale per la decima seduta di fila. Solo un precedente nel 2020

Il titolo, dopo aver guadagnato ieri poco meno di un punto percentuale, si mostra più cauto oggi, salendo dello 0,16% a 1,237 euro, con volumi di scambio vivaci, visto che fino ad ora sono transitate sul mercato oltre 3,3 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 3,5 milioni.

Banca Monte Paschi continua a salire senza sosta, tanto che oggi vive la decima seduta consecutiva con il segno più.

Un vero e proprio record per quest'anno, visto che una striscia positiva così lunga si è avuta solo una volta nel 2020 prima di oggi e precisamente tra il 26 maggio e l'8 giugno scorsi.

Banca MPS: Unicredit apre al Tesoro su dossier

Banca Monte Paschi oggi finisce nuovamente sotto i riflettori sulla scia delle ultime indiscrezioni di stampa, secondo cui il management di Unicredit starebbe aprendo al MEF sull’ipotesi di un’acquisizione della banca toscana.

In tal modo si andrebbe a favorire l’exit strategy del Tesoro, il principale azionista pubblico, programmata entro il 2021.

Le misure studiate dal Governo, stando alle ultime indiscrezioni di stampa, in tema di rischi legali e conversione immediata delle DTA fuori bilancio in crediti fiscali da computare nei fondi propri, renderebbero il deal più interessante dato che presenterebbe meno rischi per Unicredit.

Banca MPS: ecco perchè deal sarebbe più interessante per Unicredit ora

La norma sulle imposte differite infatti permetterebbe di utilizzare pienamente circa 3,7 miliardi di euro di DTA di Banca Monte Paschi attualmente fuori bilancio, indipendentemente della redditività attesa futura della banca acquirente.

La creazione di un veicolo statale ad hoc a cui conferire rischi legali della banca toscana, il cui petitum è pari a circa 10 miliardi di euro, coperti ad oggi per circa 1,2 miliardi di euro, sarebbe un ulteriore elemento che favorirebbe le discussioni per un’acquisizione.

In questi termini secondo gli analisti di Equita SIM l’operazione presenta un maggior senso industriale per Unicredit, dato che migliorerebbe il posizionamento competitivo della banca a livello nazionale, con una quota di mercato che passerebbe dall'11% al 16,5% rispetto al 19% di Intesa Sanpaolo.

Il miglioramento non sarebbe in ogni caso in modo determinante nelle aree del paese maggiormente interessanti, visto che in Lombardia Unicredit salirebbe dal 7% all'11% e in Piemonte dal 14% al 15%.

Inoltre, dal punto di vista degli esperti di Equita SIM, il deal non aumenterebbe le probabilità di uno spin-off delle attività italiane da quelle estere di Unicredit.

Questo perché il business domestico non riuscirebbe a garantire gli stessi ritorni su base stand-alone rispetto all’attuale configurazione, data la minor redditività e il più alto costo del rischio.

Banca MPS: per Equita resta necessario un aumento di capitale

Nonostante queste misure, gli analisti ritengono che nel breve periodo resti necessario un rafforzamento patrimoniale per Banca Monte Paschi, al fine di rendere un’eventuale business combination neutrale/meno diluitiva sul capitale dell’acquirente.

Secondo i calcoli della SIM milanese l'importo dell'aumento di capitale dovrebbe aggirarsi intorno a circa 3 miliardi di euro.

In attesa di novità gli analisti di Equita SIM mantengono una view cauta su Banca Monte Paschi e Unicredit, confermando per entrambi la raccomandazione "hold", con un prezzo obiettivo a 1,6 euro per le azioni della banca toscana e a 8,8 euro per quelle dell'istituto di Piazza Gae Aulenti.