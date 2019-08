Piazza Affari si conferma reginetta d'Europa in questa prima seduta della settimana, con il Ftse Mib che, pur avendo ritracciato dai massimi intraday, al pari degli altri indici UE, si conferma il migliore, con un progresso dello 0,68% a ridosso di area 21.600.

Piazza Affari in pole position in Europa grazie ai titoli bancari

A dare sostegno al mercato domestico è la buona intonazione dei bancari che recuperano terreno dopo il calo di venerdì.

Intesa Sanpaolo sale del 2,02%, tallonato da Ubi Banca che si apprezza dell'1,79%, mentre Banco BPM e Unicredit avanzano dell'1,21% e dell'1,15%. In progresso dell'1,01% Mediobanca, mentre si muove con più cautela Bper Banca che si accontenta di un rialzo dello 0,66%.

I titoli del settore bancario riescono a muoversi in controtendenza rispetto allo spread BTP-Bund che ritorna a 200 punti base con un rialzo dell'1,57%.

Prevale nel complesso un clima di attesa in vista delle nuove consultazioni che partiranno domani e proseguiranno nella giornata di mercoledì, prima di conoscere quale sarà il futuro politico del nostro Paese, cioè se prenderà corpo la formazione di un Governo M5S-PD o se al contrario si tornerà al voto.

Bancari ancora sostenuti da nuove direttive BCE su Npl

Intanto i bancari, superata la fase negativa di venerdì, quando hanno chiuso gli scambi in calo per via del rinnovato risk-off alimentato dallo scontro Cina-Usa, sembrano beneficiare ancora della mossa a sorpresa arrivata giovedì scorso dalla BCE.