Avrà senza dubbio influito anche il Covid-19, ma comunque era da tempo che il bubbone continuava a gonfiarsi, mi riferisco alla turbolenza che sta investendo il settore finanziario del nostro Paese.

Oggi poi è stata una giornata particolarmente importante. Ma andiamo con ordine.

Intanto partiamo dalle Banche. Certo che se va avanti così fra alcuni anni, anzi, fra pochi anni, in Italia avremo meno di dieci Banche, o meglio meno di dieci gruppi bancari.

Ricordiamo che fino a non molti anni fa in Italia c’erano migliaia di Banche, sto parlando di Istituti, quasi ogni città aveva la propria Banca.

Dunque cerco di fare un po’ di chiarezza, ma naturalmente molte erano solo voci sulla cui fondatezza ci possono naturalmente essere dubbi.

Partiamo. C’era Ubi Unione delle Banche Italiane il quarto gruppo bancario italiano, una Banca con sede a Bergamo che si diceva potesse convolare a nozze col Banco BPM, il terzo gruppo bancario italiano con sede in due città: Milano e Verona in quanto a sua volta è nato dalla fusione del Banco popolare che aveva sede a Verona e della Banca popolare di Milano che invece aveva ovviamente sede a Milano.

Era chiaro però che pare un po’ strano che la quarta vuole acquistare la terza, eventualmente la logica sarebbe stata il contrario, ma si vociferava che i conti di Banco BPM scricchiolassero un po’.

Comunque non si è fatto nulla, perché?

Perché probabilmente quell’interesse di Ubi nei confronti di Banco BPM non era effettivo, o meglio il piano di Ubi era diverso. Si dice infatti che Victor Messiah (con l’acca finale) ossia l’Amm. Del. di Ubi (ricordo poi che la Presidentessa del Consiglio di Amministrazione della Banca bergamasca è Letizia Moratti), comunque si dice che Victor Messiah sia una persona molto ambiziosa e non avrebbe gradito che qualcuno invece potesse annettersi la sua Banca.

Piccolo inciso. Nel sistema finanziario non è come in natura che la preda ed il predatore sono chiaramente distinti, nel mondo finanziario puoi partire come predatore e ritrovarti preda, ed in effetti sembra sia accaduto proprio una cosa del genere.

Messiah infatti pare volesse prima annettersi Bper Banca, ossia la Banca Popolare dell’Emilia Romagna che ha sede a Modena, in questo modo avrebbe scavalcato nella classifica il Banco BPM diventando il terzo gruppo bancario italiano, quindi annettersi anche il Banco BPM.

A quel punto praticamente sarebbe nato un gruppo bancario colossale, in pratica formato dalla fusione di tutte le Banche Popolari italiane, o comunque insomma di tutte le più grandi Banche Popolari italiane.

Insomma nasceva un gruppo bancario talmente grande che lo metteva al riparo da eventuali predatori.

Ma mentre Massiah era a Londra dove si era recato per spiegare il piano industriale di Ubi, viene raggiunto da una notizia che lo traumatizza: Intesa Sanpaolo ha lanciato una Ops (ossia una offerta pubblica di scambio) sulla sua Banca.

Una offerta tutt’altro che amichevole visto che è proprio Carlo messina, l’Amm. Del. di Intesa a dichiarare: non è fusione fra pari ma un'acquisizione. Anche se non concordata, la nostra attitudine nei confronti del management e dei dipendenti è assolutamente amichevole.

Insomma sarà amichevole nei confronti dei dipendenti (e neppure a questo ci credo), ma senza dubbio Messina non nasconde che si tratta di una acquisizione non concordata.

Ovviamente a Massiah diciamo che girano un po’ le scatole, disdice l’incontro programmato per quella giornata con i dipendenti della Banca ai quali avrebbe dovuto raccontare anche a loro il piano industriale che il giorno prima aveva presentato agli analisti a Londra.

Indice immediatamente un consiglio di Amministrazione straordinario, naturalmente non ha preso bene la cosa e cerca in tutti i modi di ostacolarla, mentre Carlo Messina a sua volta fa non nasconde la prepotenza, elemento distintivo, senza dubbio naturale, del suo carattere.

Dichiara infatti: non ci sono stati contatti fra Intesa Sanpaolo e gli azionisti di Ubi Banca e non ce ne saranno. Non ho con loro e non ne voglio avere. Abbiamo fatto un'offerta pubblica.

Certo se uno ha i soldi e vuol comprare e trova chi gli vende, poi diventa solo una questione di prezzo.

Tuttavia la storia non è ancora finita, al momento infatti Ubi si è rivolta al tribunale cercando di uscire dalla situazione che al momento la vede ancora come preda.

Questa situazione già di per sé ingarbugliata sembra complicarsi ulteriormente, già perché dai giochi, finora stava fuori l’altro colosso bancario italiano, Unicredit, che ora potrebbe addirittura entrare nella partita assieme alla francese Credit Agricole.

Insomma stiamo a vedere quel che accadrà, ma una conclusione la possiamo già trarre, come tutti sanno infatti tutte le Banche di Credito Cooperativo si fonderanno in un’unica Banca, ed allora fra non molto in Italia rimarrano sei sette Istituti Bancari non di più.

Ah dimenticavo! Chi è stato fuori da questo che in gergo giornalistico viene chiamato risiko bancario? Pensateci un secondo. Sì, vi è venuto in mente: Monte dei Paschi di Siena.

Senza proprio che la Banca senese non la voglia nessuno, probabilmente potrebbe venire nazionalizzata, e personalmente ormai non vedo altra via d’uscita.

Tuttavia nel mondo finanziario in subbuglio non sono solo le Banche, ma anche le Assicurazioni.

Allora oggi il best performer della Borsa italiana è stato Mediobanca che ha guadagnato oltre otto punti percentuali, perché?

Allora tempo fa Leonardo del Vecchio, patron della Luxottica, l’uomo considerato il più ricco d’Italia ha assunto una grande quota in quello che una volta veniva definito il salotto buono della finanza italiana, ossia Mediobanca, diventando il primo azionista con il 9,9% del capitale.

Ebbene leggiamo il comunicato ufficiale diramato nel fine settimana: il 29 maggio è stata depositata presso la Banca d'Italia istanza per l'autorizzazione ad incrementare la partecipazione detenuta da Delfin e dal Cavaliere Leonardo Del Vecchio, rispettivamente in via diretta ed indiretta, in Mediobanca al di sopra della soglia del 10% del capitale sociale e fino all'ulteriore soglia autorizzativa del 20%.

Ora sapete che Mediobanca a sua volta è la maggior azionista di Generali, della quale detiene il 12,86% quindi la mossa di Del Vecchio, a detta di molti è proprio indirizzata verso il Leone di Trieste.

Il Gruppo del Vecchio possiede il 4,84% di Generali, gli altri principali azionisti sono i Caltagirone con il 5,11% ed i Benetton con il 4%.

Ebbene quali sarebbero le mosse di Del Vecchio? Vuole che Generali rimanga italiana o esattamente il contrario?

Oggi infatti Generali è italiana al 64%, ma si teme che l’intraprendenza di Del Vecchio abbia come scopo quello di portare Generali ad Axa, il colosso assicurativo francese. I rapporti del patron della Luxottica con i francesi sono noti, ricordiamo l’acquisizione o la fusione di Luxottica con la francese Exilor.

Si è immediatamente mosso nientemeno che il Copasir, ossia il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, il cui vicepresidente, Adolfo Urso parlamentare di Fratelli d’Italia non ha usato mezze parole "il sistema bancario e assicurativo italiano parlerà solo francese grazie al colpo del secolo: un fondo franco-lussumburghese acquisirà il controllo di Mediobanca, operazione che a sua volta consentirà il controllo delle Assicurazioni Generali, l'unica grande multinazionale assicurativa italiana.

Insomma sempre sti maledetti francesi.

Ma a non tutti gli stranieri che negli anni scorsi avevano fatto shopping in Italia nel comparto assicurativo le cose sono andate bene, Warren Buffett proprio lui, l’oracolo di Omaha, quello che in Borsa non sbaglia un colpo, tempo fa era diventato il primo azionista di Cattolica Assicurazioni acquistando la quota di controllo dalla fu Banca popolare di Vicenza.

Ebbene ora Cattolica Assicurazioni è sull’orlo del fallimento, oggi ha perso il 17% in Borsa e dovrà necessariamente ricorrere ad un aumento di capitale.

Insomma l’infallibilità non è di questo mondo, neppure se ti chiami Warren Buffett.