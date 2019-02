Gli analisti di Unigestion spiegano che per un decennio abbiamo vissuto un periodo di attivismo delle banche centrali, che ha sostenuto i mercati finanziari in un modo quasi equivalente al ciclo di investimenti basati sul credito degli anni '90. Dieci anni sono tanti e ci siamo progressivamente abituati a una mentalità molto particolare che molti chiamano "le cattive notizie sono buone notizie” (dall’inglese, bad news is good news). Dal 2008 le banche centrali hanno reagito ai periodi di macro decelerazione sostenendo l'economia e i mercati finanziari in modo innovativo secondo gli standard classici. Oggi, tuttavia, il ciclo mondiale sta rallentando come non abbiamo mai visto in questi ultimi anni. L'Eurozona è stata l'unica area a rallentare nel 2011, così come la Cina nel 2015. Questa volta però Stati Uniti, Cina ed Eurozona stanno mostrando contemporaneamente segnali di rallentamento del macro momentum. Se ciò durerà, le cattive notizie diventeranno vere e proprie cattive notizie, poiché guadagni deboli trascinano le valutazioni azionarie verso il basso. Per noi, la domanda chiave ora è: dov'è la band invisibile che separa un mondo che può evitare rallentamenti utilizzando il QE da un mondo in recessione, nel quale le banche centrali possono avere solo un controllo limitato? Attraversare questa band invisibile trasformerà le cattive notizie in cattive notizie.

Le cattive notizie sono buone notizie...

Gli analisti di Unigestion spiegano che la Fed è stata la prima a fornire stimoli monetari straordinari nel 2009 e, da allora, la maggior parte delle banche centrali del mondo sviluppato ha fatto altrettanto. Dalla grande crisi finanziaria in poi, quando iniziava una macro decelerazione in una data regione, la reazione di ogni banca centrale è stata quasi sempre la stessa, per dare maggiore sostegno ai mercati finanziari nel tentativo di sostenere l'economia. A nostro avviso, i banchieri centrali di tutto il mondo hanno dimostrato un'impressionante capacità di innovazione nel corso di questo periodo. Da tassi più bassi, tassi negativi, acquisti diretti di obbligazioni, acquisti diretti di azioni, fino al controllo diretto della valuta… le banche centrali hanno utilizzato una lunga lista di tecniche di politica monetaria nuove e creative per cercare di aiutare il mondo a guarire le profonde ferite create dalla crisi economica del 2008.