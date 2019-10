Banche e esuberi, si potrebbe dire, altro che Carige: altro cioé che le poche decine di filiali (45) e i meno di mille dipendenti toccati dalla riorganizzazione dell'istituto ligure appena messo al riparo dallo spettro di una liquidazione coatta. E persino (almeno, va da sé, a guardare il quadro d'insieme): altro che gli incubi dei dipendenti di Unicredit in vista dell'imminente presentazione del nuovo piano industriale dell'istituto di Piazza Gae Aulenti, con i sindacati già sul piede di guerra dopo i rumor dell'estate scorsa secondo cui l'ad Mustier lavora a un taglio di 10 mila unità.

Banche ed esuberi, altro che Carige: negli USA 200.000 a rischio

Tra tassi negativi, rallentamento dell'economia e ricerca dell'efficienza attraverso l'innovazione tecnologica, quello delle riduzioni di organico nell'industria bancaria è fenomeno globale. E' già ben visibile in Europa, dove, secondo stime pubblicate pochi giorni fa da Bloomberg, si concentra il 90% di tutti i tagli annunciati quest'anno nel mondo, con 22.000 impiegati in uscita solo in Germania). Ma soprattutto, sembra destinato a dilagare ovunque nei prossimi anni, dal momento che l'industria sembra tra quelle in cui la diffusione di robot e intelligenza artificiale produrranno gli effetti più devastanti per quanto riguarda il mercato del lavoro. E una conferma arriva adesso dagli Stati Uniti. (Clicca il tasto in basso a destra per proseguire nella lettura)