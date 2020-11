Torno a parlare di economia e della situazione finanziaria a livello europeo, ma naturalmente con un focus sul nostro Paese, perché è chiaro che continuando di questo passo si potrebbero verificare quelle che erano considerate le previsioni più fosche.

E’ chiaro infatti che al momento il nostro Governo non ha optato per un lockdown generalizzato in quanto avrebbe di fatto portato il nostro Paese ad un passo dal baratro.

Naturalmente in questo video non discutiamo dell’aspetto sanitario del Corona Virus, ci soffermiamo solo sulle conseguenze economiche dei vari provvedimenti che ha preso o che potrebbe prendere in futuro il nostro Governo, e quali ripercussioni potrebbero avere anche in sede comunitaria.

Al momento, dicevo, il Governo sembra sia propenso ad evitare un lockdown generalizzato proprio per evitare di inasprire una crisi, anzi di far aggrovigliare su se stessa questa terribile crisi al punto da renderla di fatto quasi irrisolvibile.

Cerchiamo di capirci. Non è che chiudendo le attività imprenditoriali e commerciali, basta poi provvedere ai ristori per non avere conseguenze nefaste a livello economico.

A parte che i cosiddetti ristori non arrivano o arrivano in quantità del tutto insufficiente, ma se anche arrivassero puntualmente e in quantità adeguata i danni al nostro sistema economico rimarrebbero.

Ricordiamoci, e qui lo dico in maniera se vogliamo banale: “Economia è lavoro” e quindi tutto ciò che limita, o altera il mondo del lavoro ha un impatto negativo sull’economia.

Abbiamo visto cosa è accaduto dopo il lockdown di marzo e aprile (ed anche qualche giorno di maggio), ripetere un’esperienza simile, lo ribadisco, sarebbe un colpo quasi letale per il nostro Paese.

Ma come abbiamo fatto fronte (anche se lo so perfettamente in maniera confusionaria ed inappropriata), ma comunque come abbiamo fatto fronte alle conseguenze del lockdown?

Abbiamo fatto fronte aumentando in maniera esponenziale o perlomeno in maniera mai vista in passato il nostro debito pubblico.

Ci hanno raccontato che l’Europa sotto questo punto di vista ha cambiato rotta e ci ha dato una grossa mano, la realtà è che l’Europa si è mossa solo perché la crisi ha toccato (naturalmente chi più e chi meno) un po’ tutti i Paesi dell’eurozona.

E poi a ben vedere l’Unione europea ha avuto per ora il solo merito di sospendere, attenzione: ripeto sospendere e non abolire i vincoli più stringenti come ad esempio il patto di stabilità. Visto che non l’avrebbe potuto rispettare nessun Paese questo sciagurato patto in un attimo è stato sospeso.

Ma questo era proprio il minimo, ripeto, nessun Paese europeo sarebbe stato in grado di rispettarlo, quindi ok è stata presa la decisione di sospenderlo fino al prossimo anno.

Ripeto sospeso, anche per il prossimo anno, ossia a tutto il 2021, anche se proprio oggi Gentiloni ha provato ad avanzare l’ipotesi che possa essere prorogato fino al 2022. Sappiamo tutti però che ciò dipenderà solo dalle decisioni che prenderanno Francia e soprattutto Germania, ossia quando loro decideranno di reintrodurlo, non ci potranno essere discussioni, e per noi sarà una stretta quasi letale.

Chi invece ha fatto qualcosa, ed arriviamo al dunque, è stata la Bce.

Chiariamo anche qui, non dobbiamo per questo ringraziare la Lagarde, non avesse fatto nulla la Bce l’Europa sarebbe esplosa e tanti saluti all’euro ed all’Unione europea, quindi sappiate che io non ringrazio assolutamente la Bce che continua a farci patire questa lenta agonia.

Comunque la Bce ha messo in campo 1.350 miliardi di euro un importo effettivamente imponente, talmente grande, e qui siamo al punto, da rendere quasi superflui i fondi che l’Unione europea ha intenzione di predisporre.

Andiamo al nocciolo. E parliamo dei cosiddetti fondi europei

All’inizio si è parlato del MES perché erano fondi diciamo disponibili in tempi brevi, ma il MES non lo vuole nessuno, e qui qualcuno dovrà porsi la domanda: perché i soldi del MES nessuno li vuole?

Noi naturalmente lo sappiamo quindi non perdiamo tempo.

Poi si è parlato del SURE, un acronimo che sta per “Supporto per mitigare il rischio disoccupazione dovuto all’emergenza pandemica”, insomma ci è stato venduto come una specie di cassa integrazione europea, nella realtà è il solito prestito, oltretutto limitato nel tempo scadrà il 31 dicembre 2022, che, come tutti i fondi europei, ha un aspetto assolutamente deleterio, ossia quello di essere un credito privilegiato che, come da contratto, va restituito, quindi non potrà essere prorogato.

Insomma il solito cappio al collo, ed infatti al momento è “talmente conveniente” che Germania, Francia e Paesi nordici non l’hanno richiesto e quasi certamente non lo richiederanno nemmeno in futuro.

E’ un fondo di 100 miliardi, noi siamo quelli che ci indebiteremo di più, per ben 27,4 miliardi, e questa naturalmente è una pessima notizia, ma tanto per farvi capire come la disinformazione mainstream agisca in maniera subdola e ipocrita, sentite come sono falsi, anziché dirci che noi siamo quelli che si indebiteranno di più ci dicono che noi siamo quelli che “beneficeranno maggiormente” del fondo SURE.

Vedete come ci prendono in giro?

Ma come è buona l’Europa che ci fa “beneficiare” di questo fondo!!!

Al momento hanno anticipato 10 miliardi all’Italia, 6 sono andati alla Spagna ed 1 alla Polonia, insomma i soliti sfigati. Nei prossimi mesi verranno erogati altri fondi e si arriverà alla fine ripeto a 27,4 miliardi per l’Italia, 21,3 alla Spagna e 11,2 alla Polonia.

Ma il piatto forte dei cosiddetti fondi europei è il Recovery Fund, ribattezzato Next Generetion Eu, si tratta infatti di un fondo di ben 750 miliardi suddiviso in due fondi il primo da 390 miliardi è un fondo a contribuzione (mentre la stampa continua a definirlo come prestito a fondo perduto) mentre per gli altri 360 miliardi si tratta semplicemente di prestiti.

Allora il fondo a contribuzione, ossia costituito da contributi dei Paesi stessi che poi viene redistribuito teoricamente in base alle diverse emergenze riscontrate nei diversi Stati.

Questo può così portare ad avere dei Paesi che potranno beneficiare di fondi superiori alla propria contribuzione ed altri invece ad avere fondi inferiori alla propria contribuzione.

Occorrerebbe poi parlare di tutti gli aspetti negativi di questi fondi europei ed in particolare del Recovery Fund, in primis dell’aspetto già citato, ossia che si tratta di un credito privilegiato, ma soprattutto occorrerebbe rimarcare le stringenti condizioni al quale viene erogato, ma lasciamo perdere per il momento tutti questi aspetti che tra l’altro conoscete anche già e prendiamo in considerazione solo l’aspetto prettamente … non so come definirlo … l’aspetto contabile, per capirne la convenienza.

Quindi ritenere il Recovery Fund conveniente se si ricevono fondi superiori alla propria contribuzione e non conveniente in caso contrario.

E’ chiaro che sui 360 miliardi di prestiti non ha senso fare questa valutazione contabile, ciò che uno riceve in prestito deve restituirlo, quindi non c’è convenienza o meno, al di là ovviamente degli interessi, ma anche su questo aspetto abbiamo già detto in passato.

Logicamente dobbiamo quindi riferirci soltanto al fondo a contribuzione per valutarne la convenienza e meno, ed in effetti l’Italia, per la prima volta ha una convenienza, ossia riceverebbe più di quanto contribuisce.

Ma ci sono altri Stati che avrebbero convenienza, anzi una convenienza molto superiore se correttamente vengono valutati in base al proprio peso all’interno dell’Unione europea.

Noi in questa classifica della convenienza non siamo in prima posizione (come al solito ci viene falsamente riferito dai nostri media disinforma tori seriali) ma siamo al decimo posto, come ci dice correttamente la stessa Unione europea.

Tra gli Stati che hanno un beneficio maggiore al nostro la solita Spagna.

Ed ecco che la Spagna ha così detto di non aver intenzione di ricorrere al secondo fondo, quello dei prestiti, dove ovviamente non avrebbe alcuna convenienza, mentre non rinuncerebbe al primo.

I prestiti quindi non si renderebbero necessari perché gli acquisti dei titoli di stato già annunciati dalla Bce sarebbero sufficienti, e, anche più convenienti, quindi per quale motivo richiedere anche i prestiti del Recovery Fund?

Insomma il comportamento di Spagna, ma anche del Portogallo potrebbe essere paragonato al pesce che si mangia l’esca ma non abbocca.

Ed ecco allora che il pescatore, ossia l’Unione europea non ci sta!!! Strepita e urla al pesce: Eh NO!!! Se ti mangi l’esca devi anche abboccare all’amo.

Insomma l’Unione europea vuole a tutti i costi mettere un piede al nostro interno, ossia venire a dettare legge in casa nostra, e della Spagna e del Portogallo (non gli basta comandare da Bruxelles) vuole comandare anche da Roma, Madrid, Lisbona. E cosa si appresta a fare? Almeno stando alle voci che circolano a Francoforte.

Pare che la Bce voglia vincolare gli acquisti dei titoli di Stato italiani, spagnoli e portoghesi all’accettazione da parte di questi Stati perlomeno del MES.

In definitiva l’Unione europea vuole rifilarci a tutti i costi il MES, insomma vuole farci ingoiare a tutti i costi l’olio di ricino.

E pare che si appresti a farlo a cominciare dalla prossima riunione del board della Bce, riunione prevista per il mese di dicembre.

Ecco forse il perché degli avvertimenti che, ne parlavo nel video di ieri, vanno in direzione Giuseppe Conte, dovrà convincere la sua compagine governativa ad accettare il cappio del MES, altrimenti? Avrebbe chiesto il nostro Premier. Altrimenti … ci arrabbiamo, sarebbe stata la risposta arrivata dall’Unione europea.