Andrew Mulliner, Global Bonds Portfolio Manager di Janus Henderson Investors, spiega che c'erano alte aspettative verso l’ultima riunione della BCE, nonostante le dichiarazioni rilasciate alla stampa da parte di diversi falchi, secondo cui il consiglio direttivo si sarebbe opposto alla necessità di un altro Quantitative easing nell'Eurozona.

Mario Draghi è invece riuscito ancora una volta a sorprendere i mercati assumendo un atteggiamento colomba, nonostante le chiare riserve di alcuni colleghi e un programma relativamente modesto sulla carta rispetto a quello che alcuni avevano sperato o previsto. Tuttavia, come spesso accade per quanto riguarda la politica monetaria, il diavolo si nasconde nei dettagli.

Mentre fino a ieri la maggior parte degli annunci della BCE aveva seguito il copione ipotizzato dagli osservatori economici, la grande sorpresa è stata la notizia che il riavvio del programma di QE dovrebbe continuare fino a quando la BCE non alzerà i tassi, invece che per un periodo di tempo molto più breve, che la maggior parte degli analisti si aspettava essere tra nove mesi e un anno. Data la condizione sclerotica dell'economia dell'Eurozona, la promessa di mantenere il Quantitative Easing fino al rialzo dei tassi è positiva come un perenne Quantitative Easing. Le somiglianze con il Giappone sono evidenti.

QE a parte, l'attenzione degli investitori si è concentrata sul taglio dei tassi d’interesse e soprattutto sul programma di tiering del tasso di remunerazione delle riserve bancarie - spiega Andrew Mulliner -. La sfida per mantenere i tassi negativi è stata che, probabilmente, se si considerano le banche, la cura per la bassa inflazione (tassi negativi) può essere peggiore della malattia. Le misure messe in atto dalla BCE sono certamente molto tecniche e solo il tempo dirà se saranno veramente efficaci, tuttavia le stime sono che la BCE ha adottato un approccio moderato. Ai margini questo andrà a beneficio del settore bancario, ma il freno alla redditività delle banche rimane molto tirato.