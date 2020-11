Esco, certamente solo momentaneamente, dall’argomento elezioni americane perché ormai è chiaro come sia andata, è accaduto una cosa mai successa in precedenza, e per non farmi dare del complottista mi limito a dire che ciò che è successo si può definire …

Esco, certamente solo momentaneamente, dall’argomento elezioni americane perché ormai è chiaro come sia andata, è accaduto una cosa mai successa in precedenza, e per non farmi dare del complottista mi limito a dire che ciò che è successo si può definire … una totale anomalia, ossia in tutti gli Stati nei quali lo scarto risultava minimo, cioè in tutti gli Stati contesi, ebbene gli ultimi voti scrutinati sono andati tutti a Joe Biden.

Penso comunque che sia da sottolineare una cosa incontrovertibile, ed ossia che nel Paese più “tecnologico” del mondo, il Paese della Silicon Valley, verificare che dopo tre giorni dalla chiusura delle urne non si sappia ancora chi ha vinto con certezza … è perlomeno uno scandalo.

Ovviamente ora dobbiamo capire gli sviluppi possibili di questa situazione paradossale, probabilmente i democratici punteranno a chiudere la vicenda con un compromesso, del tipo di inserire tre repubblicani nell’Amministrazione.

Una mossa che avrebbe diversi risvolti, il primo è quello di cercare di evitare un’inchiesta giudiziaria su possibili brogli e dall’altro di indebolire Trump che come tutti sappiamo NON è un repubblicano.

Per una serie di circostanze viene considerato il candidato del Partito Repubblicano, ma di fatto è un indipendente, prova ne sia che il “repubblicano per antonomasia” come l’ex Presidente George Bush ha dichiarato di non votare per Trump.

Insomma la mossa di inserire nell’Amministrazione tre repubblicani avrebbe anche come obiettivo quello di isolare Trump e di fatto farlo scomparire dalla scena politica americana, tornando alla vecchia suddivisione fra democratici e repubblicani.

Ma, ripeto, quando vedrò quali saranno le prossime mosse di Trump, tornerò sull’argomento, per il momento continua la farsa e quindi mi occupo di altro.

Certo parlo di un argomento non proprio di secondo piano, anzi, fra un po’ potrebbe risultare decisivo per il nostro Paese e per l’intera Unione europea.

Parliamo infatti di Banca Centrale europea, di debito pubblico, e di fondi europei.

Ebbene, prima dobbiamo ricordare cosa è accaduto negli ultimi tempi. Innanzitutto ricordiamo che prima del Corona virus il nostro debito pubblico viaggiava intorno al 130% del Pil e quello veniva ritenuto un livello di allarme, ogni miliardo di debito in più veniva guardato con sospetto perché, si diceva, il nostro debito pubblico poteva risultare non più sostenibile, insomma ci dicevano che eravamo sull’orlo del baratro con un debito pubblico che alla fine dello scorso anno veniva calcolato a 2.409 miliardi.

Nello scorso anno, cioè nel 2019, ricordiamolo governato per poco più di sette mesi dal governo gialloverde e per poco più di quattro mesi dal governo giallorosso, il debito pubblico era aumentato di 28,7 miliardi, tra l’altro l’aumento del debito era avvenuto per la maggior parte nella seconda parte dell’anno, ma lasciamo perdere, ricordiamo solo che nei dodici mesi del 2019 il debito pubblico era aumentato di 28 miliardi e 700 milioni.

Una quindicina di giorni fa è stato comunicato l’ammontare che il nostro debito pubblico aveva raggiunto alla fine del mese di agosto di quest’anno: 2.578 miliardi e 900 milioni

Insomma dei soli primi otto mesi del 2020 il nostro debito pubblico è aumentato di 170 miliardi , chiara la proporzione? In otto mesi, ossia in due terzi dell’anno il debito pubblico è aumentato di 170 miliardi ed ormai si dice chiaramente, tenendo conto che anche il nostro Pil nell’anno in corso diminuirà, il nostro debito pubblico viaggia intorno al 160% del Pil, appunto.

Guardate i calcoli sono semplici, potete farli anche voi.

Lo scorso anno il nostro Pil è stato di circa 1.788 miliardi, quest’anno è previsto un -10%, forse con quest’ultimo lockdown un calo ancora maggiore, ma siamo pure ottimisti, allora togliendo il 10% da 1.788 arriviamo a 1.609 miliardi, questo molto probabilmente sarà il nostro Pil alla fine di quest’anno.

Ebbene ora siamo ad un debito pubblico “ufficiale” cioè quello dichiarato dalla Banca d’Italia che alla fine di agosto era di 2.579 miliardi cioè il 160% del Pil.

Cioè se il nostro debito pubblico negli ultimi quattro mesi dell’anno non dovesse aumentare, ovviamente una ipotesi irrealistica in quanto aumenterà di sicuro, ma insomma ammettiamo pure che non aumenterà, ebbene alla fine dell’anno avremo un rapporto debito Pil pari al 160%, ma questo, ripeto, è una stima del tutto ottimistica, quindi ci troveremo senza dubbio un risultato ancora peggiore.

Bene, cioè … mica tanto, certo, si fa per dire … bene.

Tuttavia sappiamo tutti perché il nostro debito è aumentato, c’è stata l’emergenza Covid-19, certo, ma i numeri sono numeri, ed ai numeri non gliene importa nulla se il maggior debito lo hai fatto per necessità o per sciatteria, i numeri semplicemente fotografano la situazione.

Quindi se al 134% di rapporto debito Pil ci interrogavamo sul fatto che il nostro debito fosse sostenibile … è chiaro che al 160% … saluti … non so, cosa dobbiamo dire … insomma abbiamo fuso il motore.

Ed invece no! O almeno questo ci dice il nostro Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, lui che, quando era in Europa, ma rappresentante di un partito all’opposizione visto che al Governo c’erano Lega e Movimento 5 Stelle, lui da Bruxelles ci ammoniva dicendo che il nostro debito pubblico al 134% del Pil risultava praticamente non più sostenibile, ed è lo stesso Roberto Gualtieri che, tornato in Italia per occupare la poltrona di Ministro dell’economia, ci dice ora che il nostro debito pubblico al 160% è perfettamente sostenibile.

Ripeto i numeri sono numeri, in questo momento non sto dicendo che il Governo abbia agito male, il mio giudizio sul nostro Governo è noto, ma in questo momento sto parlando di numeri, i quali non sono opinabili.

Faccio un esempio banale solo per rendere il concetto ancora più chiaro. Se sono un libero professionista e non mi reco in ufficio per un mese perché non ho voglia di lavorare ed in quel mese quindi il mio guadagno è zero, oppure se io sono un libero professionista e non mi reco in ufficio per un mese perché mi sono rotto una gamba e quindi non posso andare in ufficio ed il mio guadagno in quel mese è zero.

Ebbene ai numeri non interessa se in quel mese sono stato a casa per sciatteria o perché ero impossibilitato ad andare, i numeri mi diranno che in un caso, o nell’altro il mio guadagno è risultato zero, punto.

Quindi ora dobbiamo porci alcune domande, e la prima è: il nostro debito pubblico è ancora sostenibile o no?

Se rispondiamo che è ancora sostenibile poniamoci un secondo interrogativo, ossia fino a quando lo sarà? Ossia a quanto deve arrivare il rapporto debito Pil affinché si possa dire senza tema di smentita che il nostro debito pubblico può ritenersi ancora sostenibile?

Dobbiamo infatti porci anche questa domanda affinché si possa dire, ad un certo punto che abbiamo superato il punto di non ritorno. Ma non basta, dobbiamo porci sez’altro un’altra domanda e cioè:

Ma esiste un punto di non ritorno?

Ecco questa è un’altra domanda senza dubbio intelligente. Perché potremmo anche arrivare a dire che “non esiste un punto di non ritorno” o meglio è ancora talmente lontano che non dobbiamo neppure pensarci, pensiamo infatti per esempio al debito pubblico giapponese.

Ma il debito pubblico giapponese è arrivato a quel livello perché loro hanno una Banca centrale di un certo tipo. Ed allora dovremmo porci un’altra domanda, e cioè: ma la Bce potrà fare quello che ha fatto e sta ancora facendo la Bank of Japan?

E siamo così arrivati al nodo cruciale: cosa potrà ancora fare la Bce?

Mi sono accorto, tuttavia che questo video si estenderebbe a dismisura ed allora per il momento mi fermo qui, ma probabilmente proseguirò sull’argomento magari anche nel fine settimana, tanto con il lockdown …

Ok allora a presto.