Andreas Billmeier, Sovereign Research Analyst di Western Asset, affiliata Legg Mason, prima del weekend, riteneva che la Banca Centrale Europea, per fronteggiare il coronavirus, avrebbe intensificato gli sforzi per fornire all’economia europea il giusto apporto di liquidità. La linea d’azione più probabile era un’altra operazione stile TLTRO o una sua variante, assicurando in particolar modo i finanziamenti alle PMI. Un taglio dei tassi d’interesse di 10 punti base, sebbene totalmente prezzato dal mercato, era un’altra mossa possibile, ma molto meno probabile. Andreas Billmeier cercava di capire cosa stesse andando male e quale fosse lo strumento migliore a disposizione della Banca Centrale Europea per far fronte allo shock. Tuttavia, questo scenario è stato profondamente modificato da quanto accaduto nel weekend. Le aspettative sul meeting di giovedì adesso prevedono un taglio dei tassi, misure di sostegno alla liquidità non solo di tipo TLTRO, e probabilmente anche un incremento nell’acquisto degli asset.

Da giovedì, si sono aggiunti infatti due fattori di shock in più:

In primo luogo, l’Italia ha esteso le misure cautelari prese per la Lombardia e altre 14 province a tutto il territorio nazionale, con un impatto molto forte sul sistema economico nazionale. Infatti, se era prevedibile che l’Italia sarebbe entrata in recessione nel primo trimestre del 2020, questo provvedimento colpirà duramente il cuore stesso delle catene di produzione e logistiche europee che includono parte dell’Italia, l’Austria, la Svizzera e il Sud della Germania. Il fatto che la Germania e l’Eurozona tecnicamente non possano entrare in recessione nel primo trimestre (il Q1 sarà probabilmente la prima variazione negativa trimestre su trimestre) è più una questione di definizioni teoriche: lo shock economico sarà notevole e le probabilità di una recessione dell’Eurozona nel secondo trimestre sono sempre consistenti. In altre parole, la possibilità di un veloce rimbalzo sta svanendo in fretta. L'opinione di Andreas Billmeier, dunque, è che la natura di lungo periodo di questo shock non potrà essere ignorata dalla Bce, e che lo strumento giusto per combatterlo sia il taglio dei tassi d’interesse. Da notare anche che dopo il recente aumento di valore dell’euro, il tasso di cambio euro/dollaro non ha mai raggiunto quota 1,15 da fine 2018-inizio 2019, e la Bce sarà certamente poco entusiasta di una valuta in apprezzamento in questo momento.

In passato Andreas Billmeier aveva affermato che la Bce sarebbe stata restia ad aumentare gli acquisti di asset dopo un singolo abbassamento dell’inflazione attesa (misurata con il Survey of Professional Forecasters), ma la situazione ora si è invertita: se l’inflazione nominale si appresta ad arrivare allo zero (o addirittura più in basso), la BCE può essere praticamente certa che le aspettative collasseranno e potrebbe cercare di combattere ciò per 20, 30 o addirittura 40 miliardi (e potenzialmente cambiando anche il mix di questi).

Riassumendo, il punto di partenza del meeting di giovedì adesso è un pacchetto di misure ampio che comprende il taglio dei tassi, sforzi significativi a sostegno della liquidità e un incremento dell’acquisto di asset.

Da notare che l’ultima sezione, relativa all’inflazione, è quella meno certa – in parte per i molto discussi limiti al programma di acquisto di asset, ma anche perché lo stallo all’OPEC tra Russia e Arabia Saudita potrebbe risolversi velocemente, esattamente per come è sorto. Secondo noi, la pressione economica e politica è più difficile da sostenere per l’Arabia Saudita. L’economia russa si è resa immune nel tempo accumulando riserve per 150 miliardi in cinque anni, mentre per la monarchia araba vale il discorso opposto, dato che nello stesso arco temporale, le sue riserve sono diminuite per 250 miliardi. Inoltre, da un punto di vista fiscale, il deficit fiscale (escluso il petrolio) dell’Arabia Saudita costituisce circa il 20% del suo Pil, mentre per la Russia sono solo il 6%. L’Arabia non può proseguire questo gioco ancora a lungo.