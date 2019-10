Gli analisti di Pramerica SGR spiegano che nel mese di settembre le principali banche centrali sono intervenute e hanno attuato delle misure che sono apparse coerenti con l’evoluzione del quadro congiunturale.

La BCE, per esempio, ha operato sui tassi in misura minore rispetto alle aspettative di mercato, ma ha agito su altri strumenti, fornendo, comunque, segnali di continuità dell’azione espansiva. La FED, nonostante le pressioni dall’amministrazione Trump non ha tagliato di 50 punti base, ma solo di un quarto di punto, livello che appare comunque coerente con lo scenario di modesto rallentamento dell’economia statunitense. In questo contesto i mercati hanno reagito e si sono stabilizzati su un valore intermedio fra i massimi di fine luglio e i minimi di fine agosto.

Gli analisti di Pramerica SGR spiegano che all’interno dell’attuale contesto, l’adozione di una politica fiscale maggiormente espansiva, soprattutto in Europa, può rappresentare un elemento in grado di migliorare le prospettive dello scenario economico, come peraltro ribadito più volte da Mario Draghi.

Per quanto concerne la “Trade War” non sono emerse novità sostanziali. Dopo la minaccia di Trump di alzare ulteriormente il livello di scontro e la risposta della Cina di non accettare questo tipo di dinamiche, si dovrebbe aprire un periodo più conciliante fra le parti. Negli USA i segnali giunti dal comparto manifatturiero, con l’indice di fiducia sceso sotto il livello di 50 punti base, che segnala lo spartiacque fra espansione e contrazione, dovrebbero indurre Trump a una maggiore moderazione nel perseguire lo scontro commerciale con questa intensità.