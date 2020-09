Come fare Trading su TESLA per sfruttare tutta la sua volatilità? Clicca qui ed ACCEDI GRATIS .

Video abbastanza inedito oggi, prendo da una mia personale rassegna stampa le principali notizie del giorno … e le commento.

Ovviamente non commento il ricovero di Berlusconi perché di gossip non me ne intendo, la sola cosa che mi sento di sottolineare è che si tratta di una persona anziana, di 84 anni che almeno da 20 anni, con una certa cadenza, e per motivi diversi, necessita di ricoveri ospedalieri.

Il Governo pone la fiducia sul Decreto Legge semplificazioni.

Siamo alle solite, ormai sappiamo che il Parlamento non conta più nulla ed il ricorso alla fiducia da eccezione è ormai diventato regola.

Certo ogni Governo per giustificare i continui ricorsi alla fiducia fanno notare che anche gli esecutivi che li hanno preceduti sono ricorsi a tale mezzo che pur non potendo classificare come antidemocratico, perché comunque è previsto dal nostro ordinamento … di fatto lo è.

Ma occorre chiedersi, perché dover ricorrere al voto di fiducia per un Decreto Legge che viene denominato “semplificazione”. Siamo tutti d’accordo che l’Italia deve essere sburocratizzata, che le leggi non vengono poi applicate per la complessità della macchina amministrativa, insomma per la complessità che abbiamo nel rendere operative le riforme che vengono approvate.

Ed allora chi può opporsi ad un Decreto Legge che viene definito “semplificazione”. Non dovrebbe opporsi nessuno, nemmeno l’opposizione!!!

Ma ammettiamo pure che l’opposizione, per partito preso, voti contro, chi potrebbe votare contro fra i banchi della compagine governativa. Nessuno, ed allora perché porre la fiducia?

La risposta è semplice, perché dietro al nome “semplificazione” invece si nascondono un sacco di porcherie che il Governo vuol far passare ed allora ecco quello che potremmo chiamare un ricatto nei confronti del parlamento, ma soprattutto nei confronti dei parlamentari della maggioranza governativa.

Del Decreto semplificazioni, intendo dire di quello che c’è dentro, non se ne parla, si vota e basta! Altrimenti tutti a casa e dite ciao al vostro stipendio ed alla vostra futura pensioncina che riceverete solo se riuscirete a trascorrere in Parlamento ben 4 anni, 6 mesi ed un giorno.

Si è parlato di fibrillazione all’interno del Movimento 5 Stelle, ma poi al Senato questa è la votazione: Senatori votanti 240, favorevoli 157, contrari 82, astenuti 1, la camera approva. E tanti saluti alle fibrillazioni. Quando il rischio di andare a casa diventa effettivo le fibrillazioni svaniscono e tutti tornano a cuccia, o forse nell’ovile a belare.

Ma restiamo in tema Movimento 5 Stelle per un’altra notizia. “Sogno di resuscitare il Movimento 5 Stelle come fece Salvini con la Lega”. Chi ha pronunciato queste parole? Quello che viene simpaticamente definito il “Che” di Vigna Clara, all’anagrafe Alessandro Di Battista.

Sembra proprio che Di Battista faccia il tifo per una debacle totale del suo partito, che arrivi addirittura a “Percentuali da NCD”, a quel punto, sciolta l’asfissiante alleanza con il PD Dibba potrebbe prendersi il Partito e farlo rinascere, così come fece Salvini nella Lega del dopo Bossi.

Chiaramente occorrerebbe capire chi, fra gli attuali leader del Movimento, potrebbe usufruire di una scialuppa di salvataggio dopo l’affondamento della barca, anzi della nave, anzi del transatlantico, il Titanic che era riuscito a far eleggere ben 338 parlamentari.

Ovviamente ridotto al lumicino il M5S potrebbe tornare alle origini e dai banchi dell’opposizione cannoneggiare la nuova maggioranza ed il nuovo Governo.

E restiamo, anche se indirettamente a parlare dei 5 Stelle, fa ancora discutere il probabile accordo fra il Tesoro e Atlantia, o come dice qualcuno fra il Governo ed i Benetton.

Ebbene, me ne sono già occupato di quest’argomento quindi sarò breve. Il Governo aveva valutato Autostrade per l’Italia fra i 6 ed i 9 miliardi di euro, vabbé, a parte che una forchetta del genere fa un po’ ridere, stiamo parlando di miliardi di euro, non di noccioline, quindi una valutazione poteva essere fra i 6 ed i 7 miliardi, oppure fra gli 8 ed i 9 miliardi, ma dire fra i 6 ed i 9 miliardi … altro che forchetta, questo è un forchettone.

Fra i 6 ed i 9 miliardi ci balla un 50%. 9 infatti è il 50% in più di 6.

Ma a parte questa sottolineatura che mi sono permesso da Statistico, il fatto rilevante è che se anche fosse stata valutata al valore più alto della forchetta, ossia i 9 miliardi, anche in quel caso ai Benetton non sarebbe toccato nulla.

Invece pare che l’accordo sia stato raggiunto a 11 miliardi, quindi ai Benetton, o meglio ad Atlantia (ricordo sempre che i Benetton non detengono l’intero capitale di Atlantia, ma solo il 30%), spetterà 2 miliardi, ma guardate che quella non è la notizia peggiore, perché l’accordo ovviamente stabilisce che chi acquista Autostrade per l’Italia, ossia principalmente lo Stato italiano, ossia noi tutti, si accolla anche il debito che ha in corpo quella società, oltre all’impegno molto oneroso (si parla di 14 miliardi) già preso dalla società per quanto riguarda la manutenzione della rete autostradale.

Insomma da calcoli approssimativi, ma probabilmente corretti, se lo Stato riuscirà a trasformare in utili il 25% dei ricavi, cosa non proprio facile da raggiungere, per rientrare dalle spese di acquisizione, i debiti che si è accollato e le spese di manutenzione … ci vorranno almeno 40 anni. Auguri.

Andiamo avanti.

Il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha dovuto ammettere che la sua regione non è pronta a riaprire le scuole il 14 settembre. Non avevamo dubbi in tal senso.

Anzi penso che, se dovessero davvero ottemperare a tutte le norme anti Covid, non saranno mai in grado di riaprire le scuole, vista la situazione disastrosa dell’edilizia scolastica in quella regione, ma insomma, dato che comunque anche in Campania le scuole dovranno prima o poi riaprire il Governatore per il momento ha fissato la data del 24 settembre.

Nel frattempo, incredibilmente, almeno stando ai sondaggi, i campani pare vogliano riconfermare De Luca come Presidente della regione. A questo punto mi chiedo se l’opposizione voglia davvero prendersi quella responsabilità di gestire una Regione le cui problematiche, per usare un eufemismo, sono tendenti ad infinito, come si direbbe in analisi matematica.

E concludo con una notizia che proprio qualche ora fa ha pubblicato il giornale Il Tempo di Roma:

Bomba sulle regionali in Toscana, la Ceccardi è avanti

Il Tempo cita un sondaggio di Affari Italiani e realizzato, per lo stesso portale, da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab2101 e docente di Strategie delle ricerche di opinione e di mercato all’università degli studi RomaTre.

Stando a quanto rivela il portale online. "la Ceccardi è davanti nelle intenzioni di voto con il 43,1% contro il 41,7 del candidato del Centrosinistra Giani. Irene Galletti del Movimento 5 Stelle si ferma all'8,4%.

Chiaramente un risultato di questo tipo potrebbe aprire una nuova fase della politica italiana. Non penso infatti che Zingaretti possa rimanere alla Segreteria del Partito Democratico, senza dubbio verrebbe sostituito da un altro Governatore Pd, Stefano Bonaccini.

Ma dovrebbe anche esserci un mezzo terremoto per la compagine governativa, Conte Ter? Forse no, ma un rimpasto viene dato per sicuro.

Insomma stiamo a vedere gli sviluppi.