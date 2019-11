Best Corporate Brands 2019: ecco la classifica dei marchi più amati. Scopriamo in questa guida di Trend Online chi è il primo in classifica.

A dominare il palcoscenico durante il gala del Best Brands 2019, tenutosi il 20 Novembre presso gli studi RAI di Milano è Ferrero, prima in classifica nella "Best Corporate Brand".

L'azienda da anni produce il "must have" che gli italiani portano ogni giorno sulle loro tavole e ha riconquistato il podio dal 2015.

Best Corporate Brands 2019: Ferrero sul podio!

Ad oggi, Ferrero è il brand più amato e che meglio risponde alle esigenze dei consumatori.

A seguirlo nella top list è il brand Coca Cola che si è collocato al primo posto, dopo circa tre anni.

I risultati della quinta edizione degli "Oscar delle marche" assegnano inoltre, nella categoria Best Growth Brand, a Jbl (azienda specializzata nella produzione di altoparlanti e diffusori acustici) il titolo di brand più dinamico, il quale negli ultimi 12 mesi è cresciuto esponenzialmente.

Nella categoria "Best Digital Life Brand", il leader per eccellenza nella graduatoria dei brand è Amazon, colosso mondiale che sta assumendo sempre più importanza ed è sempre più in via di espansione.

Nel settore della Digital Life al secondo e terzo posto troviamo rispettivamente le aziende Samsung e PayPal le quali contribuiscono a migliorare ogni giorno la nostra vita nell'era digitale.

Per arrivare a questa speciale selezione di brands, le marche vengono suddivise in categorie e, in base a diversi elementi tra cui fedeltà d'acquisto e prezzo, viene realizzata l'estrazione del primo in classifica per ogni categoria sottoponendolo poi alla valutazione dei consumatori.