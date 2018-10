Jeff Bezos aggiunge un'altra cifra a molti zeri a quelle iperboliche che ha già associato al suo nome da quando ha fondato, 25 anni fa, il colosso del commercio elettronico globale Amazon.com.

Il caso

Questa volta però il cinquantaquattrenne manager statunitense - a capo di una creatura imprenditoriale che ha già raggiunto un valore di 1000 miliardi di dollari e da tempo ormai l'uomo più ricco al mondo con un patrimonio di oltre 100 miliardi - è andato per così dire letteralmente "oltre se stesso", legando cioé in prospettiva anche a un suo progetto un obiettivo record che non riguarderebbe lui in prima persona ma nientemeno che l'intera razza umana. E che non ha niente a che fare con il denaro ma con un'idea al limite della fantascienza: una colonizzazione del sistema solare che dovrebbe a suo dire in un futuro non molto lontano proiettare qualcosa come 1000 miliardi di individui fuori dal pianeta Terra.

I progetti di Blue Origin

A fornire all'ambizioso imprenditore l'occasione per la sua previsione da sogno è stato ieri un intervento durante la conferenza Wired25 a San Francisco, dove ha discusso i progetti (e le polemiche) sorte intorno a Blue Origin, la start-up con cui dal 2000 porta avanti progetti legati a turismo spaziale e sviluppo di razzi.