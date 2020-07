I ciclisti dell’elettrico che vogliono beneficiare del bonus sull’acquisto possono iniziare ad allenarsi per il click day. Un altro passetto è stato fatto verso la messa on line della fantomatica app che permetterà di richiedere il rimborso per le bici elettriche.Si tratta dell'accordo tra Ministero dell’Ambiente e Ministero dei Trasporti: forse l’ultima puntata di quella che sta diventando una soap opera.

Il bonus è in concreto un rimborso destinato a chi voglia acquistare un veicolo per la mobilità individuale a propulsione prevalentemente elettrica. Rientrano in questa definizione le biciclette, ma anche i monopattini elettrici, gli hoverboard e i segway. Il bonus bici potrà inoltre essere utilizzato per finanziare parzialmente il bikesharing. Sono invece esclusi dal decreto gli scooter a trazione elettrica e il car sharing. La cifra massima rimborsabile è pari al 60% di quella spesa con un tetto massimo di 500 euro.

Cosa prevede l’accordo sul bonus bici elettriche

La discussione in atto tra i due dicasteri riguardava i documenti da presentare al momento della richiesta del bonus. Secondo il Ministro dell’Ambiente avrebbe dovuto essere sufficiente anche uno scontrino. Voleva la fattura, invece l’omologo dei trasporti. Secondo quest’ultimo uno scontrino sarebbe stato un premio per i furbetti che avrebbero potuto tranquillamente chiedere il rimborso per qualsiasi acquisto fatto in un negozio di bici. Ottenendo vantaggi anche su caschi e altri accessori, che invece sono espressamente esclusi dalla legge. Il punto di incontro si è trovato con lo scontrino parlante. Lo stesso che ci viene rilasciato per esempio dalle farmacie, che prevede l’indicazione della categoria merceologica e l’inserimento del codice fiscale dell’acquirente.

Bonus bici elettriche per chi?

All’apparenza questo bonus bici sembra un’ottima opportunità ma non è destinato a tutti. Molte sono le limitazioni e altrettante sono le pieghe all’interno delle quali ci si può infilare con un po’ di attenzione. Il bonus bici potrà essere richiesto solo dai maggiorenni, residenti nei capoluoghi di provincia e nelle città non capoluogo con una popolazione superiore alle 50.000 unità. Compresi anche i residenti delle città anche sotto i 50.000 abitanti ma facenti parte della cintura di una delle città metropolitane: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma Capitale, Torino e Venezia.

Rimangono quindi esclusi buona parte degli studenti minorenni che certamente affollano le strade delle città e gradiscono questo tipo di locomozione. Non compresi anche tutti gli abitanti dei piccoli centri montani o in campagna. Per usufruire dello sconto, mentre si richiede la residenza in una delle città elencate nel decreto, non è invece richiesto di dimostrare anche il domicilio. In definitiva la città di residenza è quella che conta, anche se poi l’attività prevalente viene svolta in altro luogo ed è in quello che verrà messa su strada la bici.

Come richiedere il bonus per le bici elettriche

Per lo sconto mobilità sono previste due fasi di applicazione. Partiamo col dire che il decreto è retroattivo e quindi potranno usufruirne anche tutti quelli che hanno acquistato una bicicletta a partire dal 4 maggio 2020 e hanno avuto l’accortezza di conservare la documentazione fiscale.

Nella cosiddetta fase 1 dovrà essere il ciclista a farsi rilasciare e a conservare la fattura di acquisto. Con questo documento sarà possibile, attraverso una App ancora non disponibile e lo SPID richiedere il rimborso pari al 60% della cifra spesa. In ogni caso la cifra massima non potrà superare i 500 euro e non potrà essere richiesta più di un bonus a testa. Esclusa quindi la possibilità da parte dei genitori di avere lo sconto per più mezzi, magari destinati ai figli minorenni.

Nella seconda fase all’utente è data un’alternativa. Può accedere all’app prima di recarsi dal rivenditore e dotarsi di un certificato di sconto. L’applicazione chiederà al ciclista il tipo di mezzo che intende acquistare e genererà un certificato elettronico pari al valore dello sconto a cui ha diritto. Al momento del pagamento dovrà versare solo il 40% del costo del mezzo. Spetterà al negoziante l’onere di richiedere al Ministero dell’Ambiente un rimborso pari allo sconto effettuato.

Dove fare l’acquisto della bici?

All’utente è lasciata libertà di rivolgersi al suo rivenditore di biciclette di fiducia situato il qualsiasi località. Il decreto non prevede infatti limitazioni da questo punto di vista. Viene invece lasciata facoltà ai rivenditori di aderire o meno all’iniziativa. L’app ministeriale agevolerà l’acquirente presentando una lista di tutti i negozianti presso cui è possibile spendere il bonus. Anche nella fase 2 però non viene meno il diritto di rivolgersi al proprio negoziante di fiducia che abbia deciso di non convenzionarsi. In quel caso però anziché avere lo sconto immediato si dovrà attendere l’arrivo del rimborso. Via libera anche agli acquisti fatti on line. Chi non può rinunciare al fascino dello shopping via web si dovrà solo preoccupare di avere a disposizione una fattura, anche redatta in inglese, che certifichi l’entità dell’acquisto.

Cos’è lo SPID

Lo SPID: il Sistema Pubblico di Identità Digitale è in sostanza un codice unico che permette di accedere a numerosi servizi pubblici. È costituito da uno username e da una password utilizzabili su smartphone, tablet e computer. Va richiesto su uno dei nove provider autorizzati o accedendo al sito https://www.spid.gov.it dove si viene accompagnati passo passo sia sulla strada della richiesta dello SPID sia attraverso il suo utilizzo e le sue potenzialità. Una di questa potenzialità è appunto l’accesso alla nuova App del Ministero dell’Ambiente.

Dove trovo l’app per accedere al bonus bici?

Al momento l’app ancora non è a disposizione degli utenti. Dovrà essere sviluppata e messa a disposizione attraverso i canali del ministero dell’Ambiente. Scarne le anticipazioni su quale sarà il contenuto, salvo la garanzia che dovrebbero bastare pochi click per entrare in possesso della certificazione che garantisce lo sconto o il rimborso. Per quanto riguarda i tempi è probabile che siano ancora lunghi. Dopo gli ultimi accordi, ai quali dovrà seguire ancora il via libera del garante della privacy e la firma definitiva. Da parte del Ministero dell’Ambiente si ipotizza che sia in rete entro la fine di agosto, ma le forature sono sempre dietro l’angolo.

Che tipo di bici elettrica acquistare?

Potranno essere acquistati sia veicoli nuovi che usati, ma non abbinati a sconti legati alla rottamazione di mezzi obsoleti o particolarmente inquinanti. I mezzi che beneficiano dal bonus sono tutti quelli previsti nell’articolo 33 bis del DL 262/19 e successive modifiche del 2020. Si tratta di tutti i mezzi di mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica. Vi rientrano quindi bici tradizionali o elettriche, ma anche le handbike: quelle che si muovono a forza di braccia. Inoltre tutti gli altri mezzi che la legge ha assimilato alle bici. Dubbi rimangono per i monopattini: sembra siano compresi quelli elettrici, ma non quelli tradizionali. Certo invece l’inserimento degli hoverboard e dei segway. Nessun dubbio anche sull’esclusione degli scooter elettrici.

Altro capitolo è quello degli abbonamenti per il bike sharing che sono sicuramente destinatari del bonus. Lo stesso vale per la condivisione degli altri mezzi di locomozione sopra citati. Nessuno sconto invece per il car sharing.

Validità del bonus bici

Il bonus bici sarà valido per le spese fatte a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Attenzione però: la validità del buono scaricato all’app ha una durata limitata. Dovrà infatti essere “speso” entro 30 giorni dalla data di emissione. Alla scadenza di questo periodo, perderà validità e non potrà più essere accettato dai negozi. Un altro limite importante sarà quello della disponibilità finanziaria. Il fondo infatti non è infinito, ma ha dei precisi limiti di spesa.

Bici bonus per tutti?

Ancora non è a disposizione l’app del Ministero dell’Ambiente e già si ipotizza che il giorno della sua entrata in attività possa rivelarsi una beffa per i consumatori. Numerosi calcoli stimano che i potenziali beneficiari del bonus bici sarebbero almeno 26 milioni. I conti sono stati presto fatti: il totale di 120 milioni di euro inizialmente destinati al fondo sarebbero bastati solo per una minima parte delle richieste. Sia da parte del Senato, nel corso di un’audizione sia da parte dello stesso Ministero dell’Ambiente si è sollevato il problema sottolineando la necessità di incrementare il fondo. Un primo sforzo si è fatto con l’aggiunta di altri 70 milioni. Il ministro Costa ha anticipato che prevede di recuperarne altri 50 portando a 240 milioni la cifra a disposizione. Nonostante l’impegno messo nel recuperare risorse il dubbio che, all’uscita della App i neo possessori di una bici elettrica si dovranno cimentare in una gara al dito più veloce, non è così remoto.

2021: nuovo step

Le regole sopra descritte avranno validità a partire del 4 maggio e fino al 31 dicembre 2020. Dal gennaio 2021 queste misure straordinarie perderanno efficacia e torneranno in vigore le norme già programmate con il cosiddetto Decreto Clima. Questo pacchetto prevede lo stanziamento di un fondo che dovrebbe ammontare a 180 milioni di euro, ma con una diversa platea di destinatari. Vi potranno accedere i residenti nei comuni che sono stati oggetto di procedura di infrazione per avere sforato i parametri minimi sulla qualità dell’aria. Il bonus avrà un tetto massimo di 1.500 euro, ma sarà subordinato alla rottamazione di un veicolo inquinante. Potrà essere utilizzato per l’acquisto di tutti i veicoli elettrici di cui sopra e di quelli che nel frattempo potrebbero essere diventati. Inoltre coprirà anche le spese per l’abbonamento al trasporto pubblico locale e regionale.