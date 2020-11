La settimana di Borsa si è aperta con la notizia della vittoria di Joe Biden che di fatto ha battuto il suo avversario Donald Trump nella corsa alla Casa Bianca. diventando così il 46esimo presidente degli Stati Uniti.

Joe Biden è il nuovo presidente degli Stati Uniti

I mercati azionari hanno festeggiato la vittoria del candidato democratico, accogliendo con favore lo scampato pericolo di un'incertezza politica che di fatto non appare svanita del tutto.

Il presidente Trump infatti non ha riconosciuto la vittoria di Biden e spera ancora di poter cambiare l'esito delle elezioni, gridando a frodi elettorali di cui al momento non c'è alcuna prova.

Biden rompe con le politiche di Trump: cruciale voto in Georgia

Intanto si ragiona su quella che sarà la politica del neo-presidente Biden che, al fianco di interventi più urgenti e "immediati", quali le misure per lotta al Covid-19 e il sostegno all’economia, propone un’agenda ampia e di rottura rispetto alle politiche di Trump.

Tuttavia, come evidenziato dagli analisti di Equita SIM, il destino di buona parte di tali programmi dipenderà dal voto del 5 gennaio in Georgia, quando saranno assegnati gli ultimi due seggi vacanti al Senato.

Se sarà ancora McConnel a guidare un Senato a maggioranza repubblicana, i pacchetti di stimoli fiscali andranno incontro a tagli e limitazioni.

Gli esperti intanto richiamano l'attenzione sui punti principali dell’agenda di Biden che prevede un piano di investimenti per un tale di 7,5 trilioni di dollari nei prossimi 10 anni.

Il piano di investimenti di Biden

Gli investimenti saranno così suddivisi:

- circa 1,8-2 trilioni di dollari per un pacchetto di spesa pubblica nel breve termine, finanziato in deficit, con conseguente aumento del debito dagli attuali 3,3 trilioni, diretto a nuovo piano di contrasto al Covid-19, con rientro degli Stati Uniti nell'Organizzazione Mondiale della Sanità

- incentivi e sussidi per famiglie a basso reddito per circa 640 miliardi di dollari

- circa 2 trilioni di dollari nel medio termine per infrastrutture, finanziati tramite circa 1,4 trilioni di dollari di nuovo gettito derivante dai più ricchi.

Di questi: circa 1,3 trilioni di dollari in energie rinnovabili, infrastrutture (ponti, strade e autostrade), R&D, 5G, batterie elettriche, AI.

- Circa 700 miliardi di dollari per il manifatturiero, di cui circa 400 miliardi per acquisti governativi di beni e servizi made in USA e circa 300 miliardi di euro di incentivi all’innovazione

- 2,25 trilioni nel welfare, con circa 1,6 trilioni per istruzione e congedo di malattia per i lavoratori, circa 775 miliardi per miglioramento cure mediche e allargamento perimetro Medicare, oltre che incremento salario minimo dagli attuali 15 dollari all'ora

- 2 trilioni di dollari per l’ambiente (Green New Deal) con i seguenti obiettivi: rientro negli accordi sul clima di Parigi, piani di incentivi per un passaggio al 100% ad energie rinnovabili e raggiungimento emissioni nette di CO2 pari a zero entro il 2050;.

A ciò si aggiunge la cancellazione norme pro-energie fossili introdotte da Trump e l'abolizione deregulation su carbone, petrolio e gas, oltre allo sviluppo del mercato EVs.

Nell'agenda di Biden è prevista inoltre l'introduzione di limiti alla spesa della difesa e del Pentagono, la possibile abolizione di dazi su prodotti europei e un rafforzamento antitrust sulle società tech.