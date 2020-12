Le Guide gratuite di Trend-online.com. Abbiamo raccolto in 112 pagine un nuovo manuale che ti aiuta a non commettere più errori quando prendi casa in affitto o decidi di acquistarla . Un'opera realizzata dalla nostra redazione, completamente gratuita, che puoi scaricare immediatamente.

Joe Biden, che nonostante le resistenze di Donald Trump (sempre più fievoli va detto), il prossimo 20 gennaio diventerà il 46esimo presidente Usa, ha svelato un tassello fondamentale per la sua amministrazione. Come già per altro anticipato sarà infatti l'ex chairwoman della Federal Reserve (Fed) Janet Yellen a rimpiazzare il controverso Steven Mnuchin alla guida dello U.S. Department of Treasury (il ministero del Tesoro di Washington). Mnuchin non lascia bene. Nella politica da terra bruciata con cui Trump vuole lasciare la Casa Bianca a Biden, in una lettera all'attuale chairman della Fed Jerome Powell, una decina di giorni fa Mnuchin aveva dichiarato che i 455 miliardi di dollari di aiuti rimanenti del Cares Act devono essere resi disponibili per il Congresso per la loro riallocazione. I fondi erano in gran parte accantonati per sostenere i prestiti della Fed ad aziende, amministrazioni locali, associazioni no-profit. Mossa certamente non necessaria che permetterà però a Yellen di insediarsi aprendo subito il portafoglio per nuovi aiuti.

Il ritorno di Yellen anche nel Dow Jones oltre 30.000 punti

I mercati scommettono che con la "moderata", forse liberal (certo Trump non potrebbe accusarla di essere comunista), Yellen lo Stato federale tornerà ad aiutare i settori più colpiti dall'epidemia di coronavirus. La reazione si è vista sulle Borse asiatiche prima e su quelle europee poi e d'altronde anche il primo superamento nella storia di quota 30.000 punti da parte del Dow Jones Industrial Average lo scorso 24 novembre era dovuto anche all'imminente nomina di Yellen, nonostante in un'imbarazzante conferenza stampa Trump abbia voluto mettere il suo sigillo sulla performance di Wall Street. “Sebbene lavoriamo attraverso i mercati finanziari, il nostro obiettivo è aiutare Main Street, non Wall Street. Mantenendo bassi i tassi d'interesse, stiamo cercando di rendere le case più accessibili e di rilanciare il mercato immobiliare. Stiamo cercando di rendere più economico per le aziende costruire, espandere e assumere", dichiarava Yellen nel 2014, riferendosi all'economia reale (Main Street), quando ancora guidava la Fed.

Main Street al centro della politica del Trasury di Biden

Yellen, economista del lavoro che in passato ha più volte affrontato i problemi della disuguaglianza nel reddito, avrà Main Street al centro della sua politica. "Sarà molto responsabile ma allo stesso tempo andrà a battersi per le persone all'estremità inferiore dello spettro. Sarà molto sensibile ai loro problemi", ha spiegato a MarketWatch Desmond Lachman, dell'American Enterprise Institute, think tank di destra. Yellen "ritiene che sia essenziale continuare con gli stimoli fiscale e monetario all'economia e probabilmente cercherà di sfruttare la sua credibilità presso il Congresso per promuovere nel tempo un maggiore sostegno fiscale, anche per i disoccupati e per le amministrazioni statali e locali", sottolinea Ernie Tedeschi, managing director ed economista di Evercore Isi.

(Raffaele Rovati)