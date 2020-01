Il debito ha permesso alle aziende non solo di investire in attività di ricerca e sviluppo per incrementare le vendite, ma anche di adattarsi al nuovo scenario.

Philippe Noyard, Global Head of Credit & Deputy Global Head of Fixed Income di Candriam, spiega che negli ultimi anni, il rallentamento della crescita globale e i bassi tassi d'interesse hanno spinto le imprese a ricorrere al debito per finanziare il proprio sviluppo. Il debito ha permesso alle aziende non solo di investire in attività di ricerca e sviluppo per incrementare le vendite, ma anche di adattarsi al nuovo scenario. Inoltre, le società sono state in grado di raggiungere più rapidamente i propri target attraverso operazioni di M&A, ma poiché gli obiettivi di redditività attesi dagli azionisti non sempre possono essere raggiunti attraverso la sola crescita della società, l'indebitamento è stato utilizzato massicciamente anche per finanziare il riacquisto di azioni proprie e per distribuire dividendi eccezionali.

La decisione di ottimizzare la redditività del capitale in questo modo è stata in gran parte ispirata dalla politica accomodante adottata dalle banche centrali e dall'attuazione di misure non convenzionali qualiil quantitative easing della BCE o il quantitative and qualitative easing della BoJ. In generale i bassi tassi d'interesse hanno considerevolmente ridotto i costi di servizio tra le imprese. Questo contesto ha portato inoltre alla diversificazione delle fonti di finanziamento per le piccole imprese, fornendo a molte aziende un più facile accesso ai finanziamenti obbligazionari. Qual è stato il risultato? Per alcune imprese tutto questo ha comportato una riduzione dell'onere del debito e una minore possibilità di fallimento, mentre per altre ha facilitato i progetti di sviluppo.