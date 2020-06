Soluzioni che richiamano alla tecnologia dei Bitcoin, che potrebbero portare a dei Bitcoin di stato, ma anche l'ipotesi dei Btp di guerra: sono questi in sintesi le idee che emergono dall'incontro annuale con i mercati finanziari tenuto da Paolo Savona, presidente della Consob, che quest'anno è stato caratterizzato da una spinta politica, che ha portato a nascondere in parte le tematiche economiche di fondo.

A tal fine le parole di Savona sono state ben precise e definite, perché secondo il professore sarebbe necessario definire e attuare un nuovo assetto istituzionale che prenda in considerazione e sciolga la dipendenza tra le diverse politiche e i comportamenti dei mercati, finalizzandoli alla crescita del reddito e dell’occupazione, che resta la più efficace forma di protezione del risparmio.

Bitcoin: la soluzione ideale per i pagamenti

Paolo Savona ha cercato di delineare quale potrebbe essere lo scenario futuro nel quale si potrebbe muovere l'economia italiana. Uno scenario nel quale la finanza e le politiche fiscali non debbano essere necessariamente relegate in una posizione ancillare rispetto alla politica monetaria così come viene definita dalle banche centraili.

L’ideale sarebbe di consentire all’insieme delle politiche monetarie e fiscali di cum-petere - spiega Savona -, concorrere allo stesso fine, ossia integrare o correggere le forze del mercato reale assicurando prezzi stabili per garantire, in condizioni di libertà, la crescita del reddito, dell’occupazione e del benessere sociale.

La tecnologia legata ai Bitcoin sarebbe molto importante in questa fase di emergenza economica, secondo Savona, infatti, se si disponesse la nascita di una criptomoneta pubblica, il sistema dei pagamenti si muoverebbe in modo indipendente dalla gestione del risparmio, che affluirebbe interamente sul mercato libero, cessando la simbiosi tra moneta e prodotti finanziari, affidandone la gestione in modo indipendente ai metodi messi a punto dai registri contabili decentrati e dalla Scienza dei dati.

Savona spiega che la maggior parte dei Governi sembrerebbe non voler procedere verso la creazione di una propria criptomoneta, né intendono farlo congiuntamente; alcuni tra essi, tuttavia, come la Cina e la Russia, forti di loro autonomi protocolli, intendono però realizzarla nell’intento sia di avvantaggiarsene a scopi di riequilibrio geopolitico economico, sia di proteggersi dagli effetti sgraditi, quali la perdita di controllo delle informazioni nazionali, e da quelli graditi, come l’impossessamento di quelle dei paesi concorrenti. Perciò, le relazioni internazionali, invece di convergere verso una soluzione comune, tendono a complicarsi ulteriormente.

Questo regime già opera per l’esistenza di alcuni cryptoasset, individuati nei Bitcoin o Coin o Stable coin o Token, che ha fatto perdere il senso di ciò che si dovrebbe fare: unificare e modernizzare il sistema dei pagamenti, riconducendolo nell’alveo legale di garantire la stabilità del potere d’acquisto e di essere l’unico mezzo legale liberatorio dei debiti. Nonostante ciò, si mostrano ancora esitazioni nello stabilire che non possano convivere criptomonete private e pubbliche perché causerebbero confusione, se non proprio disastri. Problemi non minori di mancata regolazione si delineano per le criptoattività finanziarie che, dopo l’esperienza non proprio brillante delle ICO (Initial Coin Offering), paiono indirizzarsi verso la loro tokenizzazione, un ibrido monetario-finanziario a cui manca una regolamentazione pubblica.

Nell’ambito di questo regime alternativo, la protezione del risparmio sarebbe decisamente più difficile, se non impossibile, perché la competizione tra monete pubbliche, che ricercano la stabilità, e monete private, che ricercano profitti, altererebbe il funzionamento dell’attuale architettura istituzionale, che già vive la stretta dipendenza descritta tra gestioni monetarie, finanziarie e fiscali. Va perciò stabilito con urgenza quale sia la moneta che attribuisce valore legale ai diritti di credito, proprietà di cui non godono le altre monete previste da accordi negoziali.

Btp di Guerra: un soluzione immediata

Adesso focalizziamoci un po' sulla parte del discorso che riguarda i Btp. Savona ha cercato di porre l'attenzione sulla solidità e sulla resilienza del risparmio italiano. Questa, comunque, è una soluzione necessaria, ma non sufficiente perché possano affluire delle risorse verso il capitale produttivo, che resta la migliore condizione per un’efficace tutela.

Ma come è necessario procedere? Un passaggio necessario è che la politica economica prenda in considerazione tra i suoi obiettivi la leva finanziaria, nella sua duplice configurazione, per le imprese, del rapporto tra capitale di rischio e indebitamento e, per il settore pubblico, delle forme di indebitamento per coprire lo squilibrio tra entrate e spese correnti. Se gli interventi decisi per fronteggiare la crisi produttiva si concentreranno in prevalenza sulla concessione di garanzie e di incentivi all’indebitamento delle imprese, si avrà un peggioramento della loro leva finanziaria, che renderà ancora più difficile e più lenta la ripresa dell’attività produttiva. Se a queste spese e a quelle necessarie per assistere le famiglie in difficoltà si provvederà con prestiti obbligazionari pubblici e crediti ottenibili dall’UE, tutti da rimborsare, il rapporto debito pubblico/PIL, già elevato, si innalzerà ulteriormente. Se, come presumibile, il mercato non terrà conto della capienza del nostro risparmio ad accoglierlo e della solidità delle nostre esportazioni a generarlo; e se il rimborso del debito pubblico è messo in dubbio dalle stesse istituzioni sovranazionali, la ripresa produttiva e la rete del benessere sociale ne patirà ulteriormente.

Secondo Savona sarebbe auspicabile che si agisca in due direzioni:

emettere obbligazioni pubbliche irredimibili (consols) - ossia dei Btp -, strumento tipico delle fasi belliche, alle quali la vicenda sanitaria è stata sovente paragonata: esse potrebbero riconoscere un tasso dell’interesse, esonerato fiscalmente, pari al massimo dell’inflazione del 2% che la BCE si è impegnata a non superare nel medio termine; agevolare la formazione di capitale di rischio in sostituzione dell’indebitamento.

Un discorso politico

Una parte del discorso di Savona potrebbe avere il sapore vagamente politico. Il presidente della Consob ritiene che la conferma che la posizione finanziaria con l’estero dell’Italia resta in sostanziale pareggio, ribadisce quanto sostenuto lo scorso giugno.