Bitcoin, la criptovaluta più famosa al mondo, continua a tenere focalizzata su di sé l’attenzione delle principali istituzioni finanziarie del pianeta. La Federal Reserve e altre 6 banche centrali si sono mosse per fare passi avanti, stabilendo i principi di base delle valute digitali. Un gruppo di sette banche centrali, in particolare, ha pubblicato un rapporto che sottolinea quanto i principi preliminari che regolamentano una valuta digitale nazionale possano aiutare a implementare la politica monetaria.

In questo documento si stabiliscono diversi "principi di base" delle valute digitali e si suggerisce come implementarli:

in secondo luogo , si stanno decidendo "obiettivi politici più ampi" per non danneggiare la stabilità monetaria e finanziaria;

, si stanno decidendo "obiettivi politici più ampi" per non danneggiare la stabilità monetaria e finanziaria; infine, si viaggia verso la promozione dell'innovazione e l'efficienza.

Il via all'ipotesi di una valuta digitale universale

L'organizzazione ha affermato nel rapporto che, sebbene la banca centrale abbia fornito molti fondi ai cittadini per centinaia di anni, "il mondo sta cambiando". In un sistema sempre più digitale, la banca centrale ha iniziato a studiare i pro e i contro del fornire una valuta digitale universale come bitcoin, pensata come mezzo di sviluppo e strumento di prosecuzione degli obiettivi di politica pubblica comune. Il gruppo ora concorda sul fatto che per emettere una currency digitale, un paese deve soddisfare tre criteri di base.

Il rapporto afferma:

"Una criptovaluta che soddisfi pienamente questi standard e fornisca le caratteristiche stabilite dal gruppo può essere uno strumento importante per la banca centrale per raggiungere i suoi obiettivi di politica pubblica".

Sebbene il team abbia promesso di continuare la ricerca e la collaborazione su questo argomento, ha anche precisato che la stessa ricerca non implica un rilascio effettivo.

Lo stato di avanzamento lavori di alcuni Paesi su bitcoin regolamentato

La Banca del Giappone ha dichiarato giovedì in un rapporto separato che continuerà a condurre test per verificare la fattibilità tecnica delle caratteristiche e delle funzioni chiave richieste da un bitcoin regolamentato. Questo proof-of-concept può quindi essere seguito "quando necessario" attraverso un piano pilota.

La Bank of Korea ha anche affermato che testerà la cifra del won coreano questa settimana fino al 2021. L'improvviso annuncio dell'ondata di cripto asset da parte delle banche centrali globali arriva in un momento in cui la Cina sembra avvicinarsi rapidamente al lancio del suo yuan digitale.

La Banca popolare cinese ha recentemente divulgato alcuni risultati dei test effettivi del piano, dimostrando che 3,1 milioni di transazioni digitali sono state condotte in un ambiente aziendale, per un importo di 162 milioni di dollari.

La Banca centrale olandese prima approva le transazioni di asset digitali. Il servizio di criptovaluta che opera nei Paesi Bassi è diventato il primo del suo genere registrato presso la banca centrale del paese.

Secondo il comunicato stampa della società mercoledì, l'Amsterdam Digital Asset Exchange (AMDAX) ha dichiarato che la registrazione presso la De Nederlandsche Bank (DNB) significa che ora si possono continuare a condurre transazioni crittografate. La società sarà inoltre in grado di archiviare e fornire la custodia delle risorse digitali in conformità con le linee guida AML5 dell'Unione Europea (UE) che sono entrate in vigore di recente il 21 maggio.

Queste linee guida sono state approvate dal parlamento olandese all'inizio di quest'anno e alcuni dicono che stanno uccidendo le società di criptovaluta in tutto il paese.

I Paesi Bassi applicano regolamenti molto rigidi e di solito includono criteri aggiuntivi per le valutazioni dei clienti e il monitoraggio della fonte dei fondi che gli utenti desiderano investire.

In concreto si è affermato che, poiché Bitcoin è spesso associato alla criminalità, il mercato ha bisogno di un "quadro giuridico chiaro". Si è anche aggiunto che la registrazione dell'exchange presso la banca centrale indica agli investitori il fatto che la criptovaluta è "una asset class matura, non per criminali, ma per investitori esperti".

Bitcoin è anarchico e refrattario alle politiche normative

La criptovaluta fornisce alle persone ciò che manca alle valute classiche: un ambiente privato, molto più sicuro e protetto. Va precisato che è proprio l’unicità delle caratteristiche di bitcoin e degli altri cripto asset a rendere il suo valore inarrestabile con andamenti imprevedibili. Sottoporla a controlli o restrizioni normative significa denaturarla. La verità è che per trarre reale vantaggio da questo strumento geniale bisogna prima imparare a conoscerlo bene.