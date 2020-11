Avvolto dal mistero il trasferimento di Bitcoin per un valore di quasi un miliardo di dollari: ignoti hanno svuotato un wallet classificato come "dormiente" dal 2015.

Il recente rally di Bitcoin ha riportato i prezzi su livelli decisamente interessanti. Ecco perchè appare ancora più clamoroso lo svuotamento di un wallet contenente 69369 Bitcoin del valore di quasi un miliardo di dollari al cambio attuale in valuta fiat americana.