A seguito dell’incidente del Boeing 737 MAX 8, avvenuta ieri in Etiopia e che ha provocato la morte di 157 persone, il titolo della multinazionale americana del settore aerospace cede pesantemente sul mercato finanziario; Boeing registra al momento un calo di oltre l'8% nelle contrattazioni pre-market di New York.

Il governo cinese ha sospeso l’operatività di tutti gli aerei Boeing 737 Max 8 appartenenti alle compagnie aeree nazionali; anche l'Ethiopian Airlines ha riferito che anche la sua flotta di boeing 737 rimarrà a terra fino a nuovo ordine.

In questa fase la pressione che grava su Boeing è legata in particolar modo ai timori su possibili difetti di fabbricazione del velivolo come causa dell’incidente ad Addis Abeba; il modello 737 MAX 8, di recentissima costruzione, era già stato infatti messo sotto inchiesta pochi mesi fa poiché protagonista di un altro incidente mortale in Indonesia.

A ottobre scorso, in occasione dell'incidente indonesiano, le azioni di Boeing persero oltre il 7%.

Nella seduta odierna, le azioni quotate a Francoforte del più grande gruppo aerospaziale del mondo stanno cedendo al momento della scrittura oltre il 7% e vengono scambiate a 343 euro; solo 10 giorni fa le quotazioni sfioravano i 400 euro per lotto.

Le vendite su Boeing potrebbero provocare nel pomeriggio ulteriori ripercussioni anche sull’indice Dow Jones, tenuto conto che Boeing è tra le aziende più importanti che compongono il paniere di Wall Street.