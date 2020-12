In seguito alla famosa sentenza dello scorso 14 novembre 2019 da parte della Corte di Cassazione, e con una nuova proposta da parte delle Regioni italiane, ecco che arriva l’addio definitivo ad una delle tasse più odiate dagli italiani in possesso di una qualsiasi autovettura. Ma purtroppo, non tutti gli automobilisti saranno così fortunati a non dover pagare mai più il bollo auto. Ecco tutti i dettagli sulla nuova esenzione.

Come tutti sappiamo, il bollo auto è diventata ormai uno dei tributi maggiormente odiati dalle famiglie italiane che hanno a disposizione una o più autovetture.

È per questo motivo che nel corso dell’anno 2020, segnato dalla gravissima emergenza epidemiologica provocata dall’arrivo del Coronavirus, il Governo italiano e soprattutto le Regioni italiane si sono adoperate per elaborare una serie di proroghe, e addirittura in alcuni casi esenzioni, relative ai pagamenti del bollo auto.

Tuttavia, la tassa del bollo auto c’è ancora, e migliaia di persone in collaborazione con associazioni e sindacati, da anni cercano di far eliminare definitivamente l’obbligo di pagamento del tributo.

Una svolta è arrivata con la famosissima sentenza dello scorso 14 novembre 2019, da parte della Corte di Cassazione. Si tratta della sentenza n. 29653, attraverso cui la Corte di Cassazione ha approvato una sorta di esenzione per quanto riguarda quei cittadini italiani che hanno ricevuto la cartella esattoriale in merito ai pagamenti di bollo auto e multe, relative agli anni compresi tra il 2000 e il 2010.

È bene specificare però che il bollo auto rappresenta un tributo gestito esclusivamente dalle Regioni italiane, per questo motivo solo le Regioni possono prendere la decisione definitiva di eliminare il pagamento del bollo auto.

Ecco quindi nei dettagli quali saranno le novità che caratterizzeranno l’anno prossimo, il 2021, in merito al bollo auto e ai casi in cui i cittadini italiani potranno non pagarlo più.

Cos’è il bollo auto e come funziona

Il bollo auto rappresenta un pagamento che deve essere effettuato annualmente dai cittadini italiani, relativo esclusivamente alla tassa sul possesso di un’autovettura qualsiasi. Per identificare gli automobilisti che hanno l’obbligo di pagamento del bollo, ci si avvale del cosiddetto PRA, ovvero il Pubblico Registro Automobilistico, in cui risultano tutti i cittadini che sono in possesso di un’autovettura.

La gestione dei pagamenti in merito al tributo del bollo auto è completamente a carico delle singole Regioni italiane, ciascuna delle quale risulta avere il compito di gestione autonoma di tutte le pratiche e disposizioni legate al versamento del bollo auto. In questo contesto, anche le Province autonome di Trento e Bolzano risultano avere la stessa completa gestione del bollo auto.

È diverso il caso delle Regioni italiane di Friuli Venezia Giulia e Sardegna, in cui il bollo auto è gestito completamente da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Durante gli anni, le Regioni italiane hanno elaborato una serie di agevolazioni ed esenzioni in favore non solo di alcune categorie di cittadini italiani in possesso di un’autovettura qualsiasi, ma anche verso tutti quei cittadini italiani titolari di auto meno inquinanti o storiche.

Chi è tenuto a pagare il bollo auto

Come detto in precedenza, il bollo auto rappresenta una vera e propria tassa sul possesso. Ciò significa che questo tributo dovrà essere versato anche da coloro che pur essendo possessori effettivamente di un’auto, non la utilizzano mai.

Questo obbligo di pagamento relativo alla tassa del bollo auto, non coinvolge solo tutti i cittadini italiani proprietari e possessori di un autoveicolo, presenti nel Pubblico Registro Automobilistico.

Infatti, secondo la normativa dedicata al bollo auto, sono tenuti al pagamento della tassa anche quei cittadini che utilizzano un’autovettura ottenuta attraverso contratti di leasing, contratti di usufrutto o con un patto di riservato dominio.

L’obbligo di pagamento del tributo relativo al bollo auto, cade nel momento in cui il cittadino non risulta essere utilizzatore e usufruttuario nel momento in cui scadono i termini ultimi per il versamento.

Le novità del 2021 per il bollo auto

Nonostante la tassa del bollo auto sia di competenza regionale, dunque anche l’importo finale di essa dipenderà dalla Regione di appartenenza dell’automobilista, per l’anno prossimo 2021, sono state previste una serie di esenzioni per il pagamento del bollo. Si tratta in questo caso di esenzioni che riguarderanno e coinvolgeranno alcuni automobilisti con determinate caratteristiche, su tutto il territorio nazionale italiano.

A tal proposito, avranno diritto all’esenzione del bollo auto quei cittadini disabili che risultano essere titolari della cosiddetta Legge 104.

Inoltre, sono state previste delle agevolazioni e delle ulteriori esenzioni per il bollo auto anche per chi risulta essere in possesso di autovetture storiche, con più di trenta anni dal giorno dell’immatricolazione.

In questo caso, tuttavia, rimane in vigore l’obbligo di pagamento per quanto riguarda la tassa di circolazione, nei casi in cui l’autovettura storica è usata per la circolazione in strade o zone pubbliche.

Chi potrà non pagare il bollo auto nel 2021

Come appena detto in precedenza, le Regioni italiane hanno stabilito che i cittadini che presentano disabilità gravi, titolari della Legge 104, possono godere dell’esenzione per il pagamento del bollo auto.

Rientrano quindi in questa categoria quei cittadini che presentano le seguenti patologie: sordi, non vedenti, aventi handicap di carattere psichico o mentale e che risultano essere titolari delle indennità di accompagnamento, e ancora per quei cittadini che presentano limitazioni gravi di deambulazioni o con pluriamputazioni, ed infine per quei soggetti disabili che presentano capacità motorie limitate.

Ma non è finita qui. Infatti, potranno godere dell’esenzione del pagamento del bollo auto, anche quei cittadini italiani che risultano essere in possesso di autovetture che presentano specifiche caratteristiche.

A tal proposito, rientrano nell’esenzione tutte le auto storiche che hanno almeno trenta anni dal giorno dell’immatricolazione, secondo quanto affermato dalla legge n. 342 del 2000.

Inoltre potranno non pagare l’auto, quei cittadini italiani che sono in possesso di un’autovettura elettrica, fino però al quinto anno dal giorno di immatricolazione, e tutte le auto ibride che risultano essere state comprate dopo l’anno 2019.

Come si calcola l’importo del bollo auto e del superbollo

L’importo complessivo relativo al pagamento del bollo auto, varia sulla base di due parametri che vengono sempre presi in considerazione. Si tratta in particolare di un primo paramento che risulta essere fisso, dunque equivale allo stesso importo per tutti i cittadini, a prescindere dalla propria Regione di riferimento. Un secondo parametro invece dipende dagli indici regionali, che variano da Regione in Regione.

Inoltre, per quei cittadini che risultano essere in possesso di un’autovettura con una partenza di cilindrata maggiore ai 185 kw oppure ai 250 cavalli, è previsto un ulteriore pagamento relativo al bollo auto, che prende il nome di superbollo.

A questo proposito, l’importo totale del superbollo dipende dai kw della vettura. Infatti, l’automobilista sarà tenuto a pagare 20 euro in più, per ciascun chilowatt eccedente al limite dei 185 kw.

Va però specificato che dopo cinque anni, l’importo del superbollo diminuisce del 60 per cento, dopo dieci anni del 30 per cento e successivamente dopo quindici anni l’importo scende del 15 per cento.

Le nuove proposte delle Regioni per il bollo auto 2021

Secondo le prime indiscrezioni, sono numerose le Regioni italiane che stanno iniziando a prendere in considerazione nuove riduzioni ed esenzioni relative al pagamento del bollo auto per l'anno 2021, al fine di andare incontro alle famiglie italiane messe già in ginocchio a causa dell’emergenza epidemiologica del Coronavirus.

Tra queste vi sono la Regione Molise, dove si fa strada l’ipotesi di una nuova riduzione dell’imposta pari a circa il 10 per cento, per coloro che sceglieranno il sistema di pagamento della domiciliazione bancaria; e di una riduzione di addirittura il 15 per cento per coloro che hanno un ISEE minore di 15.000 euro.

Come funziona il pagamento del bollo auto

I cittadini italiani in possesso di un'autovettura sono tenuti al pagamento del bollo auto annualmente in data in cui è stata immatricolata la propria autovettura.

A partire dal 1° gennaio 2020, è possibile effettuare il versamento della tassa non più solo tramite le tabaccherie e ricevitorie autorizzate, gli uffici postali e bancari, ma anche tramite il nuovo sistema home banking, e qualsiasi punto vendita Sisal o Lottomatica, gli sportelli ATM abilitati.

Per chi preferisce la modalità telematica, è stata messa a disposizione la possibilità di pagare il bollo auto online tramite il sito ufficiale ACI e dell’Agenzia delle Entrate, o in alternativa tramite il sistema PagoPa.