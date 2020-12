C'è qualche cosa nell'aria. Da tempo automobilisti e contribuenti chiedono l'eliminazione del bollo auto. Una spesa assurda, per colpa del lockdown. Come se non bastasse, poi, in questo periodo molto difficile, economicamente parlando, gli automobilisti sono alle prese con questa ulteriore spesa: la maggior parte delle volte il bollo auto obbliga a mette mano al portafoglio e a spendere una cifra superiore ai 100 euro.

C'è qualche cosa nell'aria. Da tempo automobilisti e contribuenti chiedono l'eliminazione del bollo auto. Una spesa assurda, per colpa del lockdown. Come se non bastasse, poi, in questo periodo molto difficile, economicamente parlando, gli automobilisti sono alle prese con questa ulteriore spesa: la maggior parte delle volte il bollo auto obbliga a mette mano al portafoglio e a spendere una cifra superiore ai 100 euro. Magari per tenere la macchina ferma in garage o nelle migliore delle ipotesi per andare a fare la spesa nel supermercato vicino a casa.

Sì perché politici e amministratori locali spesso si dimenticano che se, è vero che il bollo auto è una tassa per il possesso del veicolo e non si paga per circolare, se la macchina non può essere utilizzata nel modo in cui si vorrebbe utilizzarla tanto vale venderla e non spendere quei soldi inutilmente. Ma questa volta all'orizzonte ci sono delle interessanti novità, che potrebbero portare addirittura al taglio del bollo auto per gli anni futuri.

Bollo auto: le Regioni scendono in campo!

Proprio per venire incontro ad automobilisti e contribuenti alcune regioni hanno deciso di alleggerire il carico fiscale. Complice l'emergenza Covid 19, l'Abruzzo starebbe prevedendo un riduzione secca del bollo auto pari al 10%, mentre la Lombardia e la Campania avrebbero previsto uno sconto del 10% per quanti decidano di effettuare il pagamento della tassa automobilistica tramite la domiciliazione bancaria. A questo ovviamente c'è da aggiungere il famoso capitolo delle esenzioni: i cittadini con disabilità o diversamente abili, grazie alla Legge 104, potranno contare su un'esenzione totale dal bollo auto.

Ma non basta. Altre regioni hanno preso in mano il bollo auto in maniera più decisa e stanno intervendo. Massimiliano Pompignoli, consigliere regionale della Lega in Emilia Romagna, ha spiegato che

la Regione Emilia-Romagna ha la possibilità di agire direttamente sulla tassa automobilistica, posticipandone il pagamento, senza alcun aggravio di costi, per venire incontro alle difficoltà dei contribuenti, che in questi mesi, per effetto dell’epidemia, stanno soffrendo una situazione economica eccezionale, difficile e caratterizzata da situazioni di crisi.

E' quindi partita la richiesta di valutare la possibilità

di sospendere, per il periodo compreso tra il 1° novembre 2020 ed il 31 gennaio 2021, i termini per effettuare i versamenti a scadenza della tassa automobilistica a seguito di eventi eccezionali ed imprevedibili, come previsto e consentito dalla L.R. n. 15/2012 art. 5, comma 2, prevendendo altresì che i versamenti dovuti nel periodo di sospensione siano successivamente effettuati senza sanzioni e interessi.

Una richiesta che è stata prontamente accolta. Paolo Calvano, assessore regionale al Bilancio in Emilia Romagna, ha infatti annunciato lo slittamento del pagamento del bollo auto. La nuova scadenza di pagamento è stata prorogata da dicembre 2020 a marzo 2021: per gli automobilisti non ci saranno aggravi di costi.

Bollo auto: grandi novità anche in Abruzzo e Molise!

Anche in Molise non sono rimasti a guardare. Aida Romagnuolo, presidente della Terza Commissione Consiliare in Regione, spiega che sono mesi che starebbe lavorando per una proposta di legge che avrebbe lo scopo di ridurre il costo del bollo auto in Molise.

La mia proposta di legge - spiega la Romagnuolo - prevede alcuni vantaggi per gli utenti molisani come l’esenzione del pagamento del bollo di 5 anni per chi compra un auto elettrica e, di 3 anni, per le auto ibride. E' inoltre previsto lo sconto del 10% su tutte le auto a benzina e diesel per chi paga il normale bollo e si avvale della domiciliazione bancaria e, del 15% per coloro che hanno un Isee inferiore a € 15.000,00 e si avvale sempre della domiciliazione bancaria.

In Abruzzo, invece, si starebbe muovendo il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Francesco Taglieri, il quale si starebbe prefiggendo l'obiettivo di dare nuovo impulso al mercato dell'automobile in Abruzzo, ma soprattutto cercherebbe di arrivare ad una riduzione delle tasse e dei contenziosi. Per arrivare a tutto questo punta ad un taglio netto del bollo auto.

Muovendosi sullo stesso solco tracciato anche dal Governo nazionale col Decreto Rilancio, all’interno del quale sono previsti interventi in direzione della mobilità sostenibile, in Regione Abruzzo proponiamo interventi netti e coraggiosi - spiega Taglieri -. Per questo, all’interno del testo che ho depositato in Consiglio regionale, si prevede l’esenzione dal pagamento del bollo auto per chi acquisti un veicolo elettrico, nuovo, usato o a chilometri zero, per gli anni 2021, 2022 e 2023. Chi, invece, acquisterà un’auto ibrida avrà una riduzione del 50% della stessa tassa e per il medesimo periodo. In caso di cessione dell’automobile prima della conclusione del triennio, il bonus passerà al nuovo proprietario. Vogliamo poi istituire una riduzione del 10% del pagamento del bollo auto per chi effettuerà la domiciliazione bancaria, cioè l’addebito automatico sul conto corrente. Una misura che può offrire una soluzione concreta ai numerosi contenziosi che si registrano in Regione Abruzzo.

Bollo auto cancellato completamente: chi sono i fortunati!

Ma non basta. Fin qui abbiamo parlato di forti sconti o delle proroghe per il pagamento del bollo auto. Qualcuno potrebbe contestarci il titolo e affermare: ma avete scritto che il bollo auto è stato cancellato. Tranquilli! Arriviamo anche a questo. La Corte di Cassazione, con una sentenza depositata il 17 novembre 2019, ha cancellato il bollo auto. Ebbene sì, è arrivata la cancellazione: ma per tutti i debiti arretrati, purché siano inferiori ai mille euro.

I giudici della Suprema Corte, in questo caso, sono stati chiamati ad intervenire per un bollo auto del 2015, il cui pagamento era stato ingiunto dall'Agente di Riscossione solo e soltanto nel 2012. Il contribuente che si era dimenticato di pagare la tassa automobilistica, aveva invocato la prescrizione, ma una norma superiore e generale ha fatto sì che la cartella con la richiesta di pagamento del bollo auto venisse cancellata per legge. Da sottolineare che la norma vale per tutti i contribuenti e gli automobilisti che si trovino nella stessa situazione e prevede che per tutti i debiti di importo inferiore ai mille euro - in questa cifra devono essere compresi capitale, interessi e sanzioni - e che siano stati affidati agli Agenti della Riscossione in un periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2010 siano automaricamente annullati. Ossia siano cancellati!