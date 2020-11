Le Guide gratuite di Trend-online.com. Abbiamo raccolto in 112 pagine un nuovo manuale che ti aiuta a non commettere più errori quando prendi casa in affitto o decidi di acquistarla . Un'opera realizzata dalla nostra redazione, completamente gratuita, che puoi scaricare immediatamente.

Molti automobilisti a causa del Covid 19 si sono ritrovati una bella sorpresa: non hanno pagato il bollo auto nel 2020. Molte Regioni hanno deciso di andare incontro agli automobilisti: proprio a causa dell'emergenza coronavirus, molti tributi sono stati sospesi. I contribuenti, in questo modo, sono riusciti a tirare un sospiro di sollievo e sono riusciti ad affrontare questo difficile periodo trovando un po' di sollievo economico. Uno dei tributi che sono stati sospesi è stato proprio il bollo auto: attenzione, però, stiamo dicendo che è stato sospeso. Non cancellato. In altre parole la data di scadenza è stata solo posticipata!

Bollo auto: ecco dove è stato sospeso!

Proprio a causa del coronavirus sono dieci le regioni nelle quali è stato sospeso il pagamento del bollo auto. Gli automobilisti hanno potuto posticipare il pagamento del tributo in:

Ricordiamo, infatti, che il bollo auto essendo un'imposta completamente e totalmente gestita dalle amministrazioni regionali, sono le stesse regioni a decidere se sospenderne il pagamento o continuare a richiederlo. Proprio per questo motivo, all'interno del Decreto Cura Italia non vi è alcuna traccia del bollo auto e di un'eventuale ipotesi di sospensione o cancellazione. Per avere, quindi, conferma che il proprio veicolo rientri tra quelli per il quali è stato sospeso il pagamento del bollo auto è necessario recarsi sul sito della regione di residenza.

Bollo auto, nuove scadenze di pagamento!

Nella maggiorparte dei casi la nuova scadenza per mettersi in regola con il bollo auto sarebbe caduta il 30 giugno 2020. Una data, che comunque, non è detto che sia valida per tutte le regioni: ad esempio nelle Marche la nuova data era il 31 luglio 2020. Oltre a questo, in molte Regioni si è deciso di sospendere i pagamenti dei tributi locali, come le tasse sulle concessioni.

Quindi in estrema sintesi, il pagamento del bollo auto è stato solo sospeso. Quanti non avessero provveduto a saldare il bollo auto nei nuovi termini decisi dalla regione di residenza è possibile porvi rimedio con il ravvedimento operoso. Ricordiamo, proprio su questo punto, che grazie al decreto fiscale, che è entrato in vigore il 25 dicembre 2019, le sanzioni per il pagamento in ritardo del bollo auto sono scese dal 30% al 5%.

Ecco in estrema sintesi le sanzioni: