In arrivo le nuove esenzioni per i cittadini italiani titolari di autovetture per il pagamento della tassa relativa al bollo auto. Ecco tutti i dettagli su chi potrà usufruire dell’esenzione per il bollo e quali saranno le nuove scadenze da rispettare per il pagamento.

Come fare Trading su TESLA per sfruttare tutta la sua volatilità? Clicca qui ed ACCEDI GRATIS .

Si avvicina sempre di più la scadenza per il pagamento del bollo auto, una delle spese a cui tutti i cittadini italiani in possesso di un’autovettura sono tenuti a versare.

A partire dal 1° gennaio 2020 sono state approvate ed entrate in vigore numerose novità in merito al pagamento della tassa relativa al bollo auto, tra cui anche alcune esenzioni per determinate categorie specifiche di cittadini italiani titolari di autovettura. Tra questi rientrano nelle esenzioni per il versamento dei soldi destinati al bollo auto tutti i soggetti con gravi disabilità, tra cui non vedenti, sordi, pluriamputazioni e con handicap psichici e mentali.

Ecco tutti i dettagli relativi ai cambiamenti per la tassa del bollo auto e come fare per effettuare la domanda al fine di ottenere la nuova esenzione per il pagamento della tassa.

Cos’è il bollo auto

Il bollo auto rappresenta una tassa che dovrà essere versata ogni anno da tutti gli italiani che sono in possesso di autovettura che sia regolarmente iscritta all’interno del Pubblico Registro Automobilistico (PRA), a prescindere se il veicolo venga utilizzato effettivamente o meno.

Il pagamento del bollo auto è gestito da parte di ogni Regione italiana e dalle Provincie Autonome di Bolzano e Trento. Al contrario, solo nei casi delle Regioni di Friuli Venezia Giulia e della Sardegna, la tassa è affidata direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

Sono tenuti a versare la tassa del bollo auto tutti i proprietari dei veicoli iscritti nel registro automobilistico, anche in presenza di un contratto di leasing, usufrutto o acquisto con patto di riservato dominio, se alla scadenza dei termini per il pagamento risultano essere utilizzatori o usufruttuari.

Tuttavia sono state previste una serie di esenzioni ed agevolazioni per il versamento della tassa del bollo auto per alcune categorie di proprietari di veicoli.

Quali sono le novità per il bollo auto 2020

Il 2020 è segnato da numerose novità per quanto riguarda il versamento per la tassa relativa al bollo auto.

La prima importante introduzione è quella entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2020, con il quale è stata prevista una nuova modalità di pagamento per il bollo, ovvero quella del versamento tramite il sistema PagoPa. In questo modo sarà possibile versare direttamente i pagamenti nei confronti della Pubblica Amministrazione grazie al sito o all’App dell’Ente, o presso la propria banca o gli sportelli ATM abilitati, o ancora presso gli uffici postali e i punti vendita SISAL e Lottomatica.

La seconda novità riguarda la gestione dei dati relativi al pagamento del bollo auto da parte del Pubblico Registro Aci, conosciuto come PRA. Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2020, tutti i dati e le informazioni riguardanti le autovetture sono state trascritte all’interno del documento unico di circolazione, il quale va così a sostituire il certificato di proprietà auto e il libretto di circolazione.

Infine, un’ultima novità del 2020 è quella in merito ai titolari di autovetture che siano residenti in Lombardia, i quali potranno avere diritto di uno sconto pari al 15% dell’importo del bollo auto, equivalente a due mensilità, nel caso in cui essi decidano di pagare attraverso il metodo di pagamento della domiciliazione bancaria.

Chi ha diritto all’esenzione

Le nuove esenzioni entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2020 previste per il versamento del pagamento del bollo auto possono essere applicabili per alcune categorie di cittadini italiani titolari di un’autovettura. A tal proposito, rientrano nell’esenzione tutti i soggetti disabili e ai titolari di auto con specifiche motorizzazioni.

Quindi, le agevolazioni per il pagamento del bollo auto possono essere usufruibili dai cittadini italiani citati all’interno della categoria di disabili titolari di Legge 104. Saranno esenti dal pagamento del bollo tutti i cittadini non vedenti, sordi, disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o con pluriamputazioni, i disabili con ridotte e limitate capacità motorie e disabili con handicap psichico o mentale di cui al comma 3, dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992 e aventi diritto all’indennità di accompagnamento.

Inoltre, potranno beneficiare dell’esenzione per il pagamento del bollo auto anche i cittadini italiani in possesso delle auto elettriche fino al quinto anno dopo l’acquisto dell’autovettura. Allo stesso modo, potranno non pagare il bollo auto anche i titolari delle auto storiche di almeno 30 anni di vita e delle auto ibride che sono state comprate durante l’anno 2019, con un’esenzione pari a 3 o 5 anni per la tassa del bollo auto.

Come richiedere l’esenzione per il bollo auto

Al fine di ottenere l’esenzione prevista per il pagamento del bollo auto è necessario che i cittadini italiani in possesso dei requisiti citati precedentemente, effettuino una richiesta formale attraverso la compilazione dell’apposito modulo di esenzione. Tale compilazione potrà essere fatta anche da parte dei familiari del richiedente, nei casi in cui il disabile risulti fiscalmente a carico.

I termini per l’invio della richiesta dell’esenzione per la tassa relativa al bollo auto sono fissati a 90 giorni prima della scadenza entro cui dovrebbe essere effettuato il pagamento del bollo.

La richiesta dovrà essere presentata presso l’ufficio preposto della propria Regione di appartenenza, allegando anche la copia del libretto o della carta di circolazione, la copia del documento dei cittadini trasportati, la copia di patenti speciali (in caso vi siano), e la copia della certificazione rilasciata da una Commissione Medica Pubblica, in cui venga attestata la patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie.

Per i cittadini residenti in Regioni convenzionate con ACI, la richiesta potrà essere inviata anche presso gli Uffici provinciali dell’ACI o le Delegazioni dell’Automobile Club.

Come funziona il pagamento per il bollo auto

A partire dal 1° gennaio 2020, con l’introduzione di importanti novità, il versamento della tassa per il bollo auto potrà essere effettuato tramite diversi metodi di pagamento.

In effetti, il cittadino titolare di autovettura potrà pagare il bollo auto presso la propria banca e dunque anche tramite il sistema home banking, presso qualsiasi punto vendita Sisal o Lottomatica, presso gli Uffici Postali della propria zona e gli sportelli ATM abilitati, presso il sito dell’ACI e dell’Agenzia delle Entrate, ed infine anche attraverso il sistema PagoPa.

Per calcolare in anticipo l’importo da versare per il bollo auto, bisognerà prendere come riferimento la potenza del veicolo (in kilowatt) e la classe ambientale di appartenenza. Tali informazioni possono essere riscontrate facilmente direttamente tramite il libretto di circolazione della propria vettura alle voci P.2 e V.9.

Le scadenze per il 2020

I termini di scadenza per il pagamento del bollo auto sono fissati entro il mese successivo rispetto al mese di immatricolazione della propria autovettura. Solo nei casi dei residenti italiani nelle Regioni del Piemonte e della Lombardia, tale regola non è valida, in quanto è stato stabilito un calendario predefinito di date, ovvero: 20 gennaio 2020 se il bollo auto è scaduto nel mese di dicembre, 31 maggio 2020 e 30 settembre 2020, se il bollo è scaduto ad agosto.

Tuttavia, in seguito all’emergenza sanitaria ed economica provocata dall’arrivo del Coronavirus, con il decreto Cura Italia, il Governo italiano ha approvato il rinvio di alcuni pagamenti. Nel caso dei pagamenti per il bollo auto, è stata rinviata la decisione alle Regioni stesse.