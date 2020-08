Un vero e proprio colpo di spugna ha portato a cancellare il bollo auto e multe prese con la propria macchina. Al giorno d'oggi c'è ancora chi cerca di truffare il fisco scegliendo volontariamente di non pagare regolarmente il bollo auto o facendo finta di niente nel momento in cui riceve una contravvenzione: ma i riflettori di Equitalia sono sempre stati accesi e sono sempre stati in grado di posarsi su quei furbetti che speravano di farla franca.

Proprio per questo è balzato subito sotto gli occhi di tutti gli osservatori la notizia relativa al veto per le richieste creditizie, che vadano a sfavore del contribuente. In estrema sintesi vengono annullate cartelle per tasse, debiti ed interessi di mora.

Bollo auto e multe cancellate: ecco cosa viene condonato!

Ad intervenire a favore dei contribuenti più smemorati, ossia quelli che si son dimenticati di pagare il bollo auto e le multe, è stata la Corte di Cassazione che con una decisione che farà la felicità di molte persone ha optato per la chiusura dei contenziosi inseriti a ruolo tra il 2000 ed il 2010. Per tutto questo decennio è possibile considerare nulli tutti i debiti in virtù dei 1.000 euro abbonati ai cattivi pagatori. Questa indiscutbile vittoria dei furbetti del bollo auto viene decretata anche dalla nuova ordinanza n. 28072/2019, che una volta per tutte mette fine al pressing che ha continuato a fare l'Ente di Riscossione Crediti.

E' necessario, comunque, sottolineare che non è stata una decisione presa alla leggera e che lascierà con l'amaro in bocca quanti abbiano sempre pagato le tasse a tempo debito. Compreso il bollo auto e tutte le multe che arrivavano. A smuovere da questa decisione non è servita nemmeno l'indignazione dei contribuenti che hanno sempre onorato i propri obblighi fiscali. I debiti sono stati annullati. Non sono nemmeno servite le parole del premier Giuseppe Conte che ha affermato:

Ciò crea un precedente per eventuali future problematiche legate alla gestione dei capitali. Soprassedere sulla questione debiti consente l’incentivazione del reato. Tutto ciò attua un ammanco dei capitali dello Stato ed un precedente importante nella gestione della Pubblica Amministrazione.

Bollo auto: a chi tocca pagarlo!

Il bollo auto è sicuramente una delle tasse più odiate dagli Italiani, tanto che molti contribuenti hanno deciso di non mettere mano al portafoglio e di non pagarlo. Una decisione sicuramente discutibile sul piano etico ma che apre degli scenari molto amari. E' necessario, comunque, sottolineare che proprio in queste giorni arrivano delle buone notizie da alcune Regioni, che si stanno orientando per il bollo auto gratis per i propri contribuenti.

In certi casi è possibile che i termini per il pagamento del bollo auto possano slittare, anche senza portare a delle sanzioni per i contribuenti. Andiamo a vedere cosa succede regione per regione:

Lombardia: sospensione per il periodo 8 marzo – 30 settembre. Pagamento da effettuare entro il 31 ottobre 2020;

Campania: sospensione per il periodo 1 giugno – 31 agosto. Pagamento da effettuare entro il 30 settembre 2020;

Abruzzo, Marche, Calabria, Liguria e Valle D’Aosta: sospensione fino al 30 giugno, pagamento da effettuare entro il 31 luglio;

Piemonte: sospensione fino al 31 maggio 2020, pagamento entro il 15 luglio 2020.

Sicilia: sospensione nel periodo compreso tra l' 8 marzo ed il 2 novembre. Pagamento entro il 30 dicembre 2020;

Provincia autonoma di Trento: sospensione fino al 31 ottobre 2020, pagamento entro il 30 novembre;

Lazio, Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Provincia autonoma di Bolzano: proroga del pagamento scaduta al 30 giugno 2020;

Calabria, Liguria e Valle D’aosta: sospensione fino al 30 giugno, pagamento entro il 31 luglio 2020.

Puglia, Umbria, Molise, Basilicata e Sardegna: nessuna proroga al pagamento.

Bollo auto per i veicoli in locazione!

Il decreo d'Agosto ha introddotto un'importante novità. Il termine per il versamento del bollo auto per i veicoli concessi in locazione a lungo termine (cioé oltre i 12 mesi) e senza conducente sarà prorogato al 31 ottobre 2020. E' importante ricordare che ad essere rinviata è la scadenza al 31 luglio 2020 relativa al primo semestre 2020, ma al 31 ottobre 2020 bisognerà effettuare il pagamento del bollo auto relativo ai primi 9 mesi dell’anno.