Il bollo auto continua a tenere banco non solo tra gli automobilisti ma anche tra i governatoridi regione. Ogni giorno c'è una novità che fa felici sia nuovi automobilisti che quelli che il bollo lo devono pagare. Quindi tra cashback e regioni che sospendono il pagamento del bollo, questo Natale potremmo dire che per alcuni automobilisti il pagamento del bollo non ci sarà oppure potrebbe riservare uno sconto.

Chi non paga per sempre il bollo auto

La tassa sulla proprietà dell'auto può variare da un centinaio di euro fino a vere batoste. Ma si sa! Le proprietà, anche se acquistate con fatica e risparmi, sono tassate. E l'auto non sfugge. Tuttavia la legge riconsoce alcune categorie di veicoli e di utenti che sono esenti per sempre dal pagamento del bollo auto.

Tra le categorie esenti, vi sono le persone più fragili. I portatori di handicap grave (art.3 comma3 della legge 104) sono esenti dal pagamento del bollo auto con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel. L'esenzione può essere fatta valere direttamene dal titolare dell'handicap, riconosciuto dalla commissione medico legale dell'Ausl, ma anche dalla persona del nucleo famigliare che ha fiscalmente a carico la persona con handicap. Per essere fiscalmente a carico, il reddito annuo della persona titolare del verbale di handicap grave, non deve superare 2.840,51 elevato a 4.000 euro per i figli fino a 24 anni.

Invece sono esclusi dal pagamento i mezzi utlizzati per il pronto soccorso come le autoambulanze ed i veicoli di proprietà delle ASL ed aziende ospedaliere Inoltre sono esenti dal pagemento del bollo le auto storiche, con più di trent'anni adibito ad suo privato. Tuttavia per circolare su strada va pagato un importo forfettario di 30 euro.

Le auto che danno diritto all'esenzione

Ci sono anche delle auto che hanno l'esenzione del pagamento del bollo e che non rientrano nelle categorie dei mezzi utlizzati per il pronto soccorso come le autoambulanze ed i veicoli di proprietà delle ASL ed aziende ospedialier e le auto storiche. Ci sono le auto elettriche ed ibride che godono per un periodo limitato l'esenzione dal pagamento del bollo. In particolare le auto elettriche sono esentate dal bollo per cinque anni dalla data di prima immatricolazione. Chi ha acquistato un auto elettrica che ritirerà dal concessionario nei giorni prima di Natale, si troverà il bel regalo di non dover pagare l'imposta. Anche le auto ibride godono di un regime agevolato, anche se varia da regione a regione. In via generale l'esenzione del pagamento del bollo per le auto ibride si ferma a 3 anni. In Emilia Romagna tuttavia, non c'è un'esenzione ma un rimborso fino a 191 euro sul totale dell'imposta pagata, rateizzando il rimborso in tre anni tra il 2020 e 2022.

In Piemonte, per chi rottama un auto inquinante, ed acquista un auto Euro 6 o superiore ma con meno di 100kw, potrà beneficiare dell'esenzione del pagamento del bollo auto per 3 anni. Le auto da rottamare sono quelle Euro 0, 1 e 2, come stabilito dalla legge di stabilità regionale 2020 del 31/03/2020.

Le auto che pagano il superbollo

All'opposto invece per le auto superpotenti o di lusso, vige il pagamento di un bollo potenziato. Parliamo del superbollo. Una imposta poco gradita dai proprietari delle auto di lusso o dei SUV. Tecnicamente sono soggette al superbollo le auto che superano 185Kw di potenza. Per ogni kw che supera i 185Kw si dovrà pagare un'imposta aggiuntiva di 20 euro. Questo importo aggiuntivo al valore base del bollo non è per sempre. Progressivamente avviene una riduzione che si realizza dopo 5, 10 e 15 anni dalla data di fabbricazione dell’auto. Lo "sconto" del superbollo in base agli anni trascorsi dalla fabbricazione sono del 60% (5 anni dalla fabbricazione), al 30% (10 anni dalla data di fabbricazione) e al 15% (10 anni dalla data di fabbricazione), per poi non essere più dovuto una volta che la vettura abbia compiuto 20 anni dalla costruzione. Il calcolo del superbollo è molto semplice. Si parte dai kw di potenza dell'auto, dalla classe e si applicano le tariffe previste dalla regione in cui l'auto è registrata al PRA. In via generale

Euro 0: 3€/kw se per auto con potenza fino a 100 kw e 4,5€/kw per vetture di potenza superiore

Euro 1: il calcolo sarà di 2,90€/kw fino a 100 chilowatt e di 4,35€ per potenze superiori

Euro 2: la soglia sarà di 2,80€/kw e 4,20€/kw in caso di potenze superiori ai 100 chilowatt

Euro 3: 2,70€/kw fino a 100 chilowatt e di 4,05€ in caso di potenze superiori

Euro 4, 5 e 6: il calcolo del superbollo auto si dovrà effettuare prendendo come base di partenza l’importo di 2,58€/kw sino a 100 chilowatt di potenza e di 3,87 euro per le potenze superiori.

Per un SUV da 190Kw in classe Euro 6, il superbollo sarà pari a 3,87x190 cui aggiungere 20 euro per i 5kw superiori ai 185 kw. Il super bollo sarà pari a 835,3 euro.

Novità bollo auto in Emilia Romagna

Dopo la sospensione del pagamento del bollo auto per quelle scadenze che ricadevano nel periodo del lockdown di marzo e aprile, l'Emilia Romagna si ripete. La prima sospensione aveva posticipato il pagamento del bollo che scadeva tra marzo e maggio al mese di giungo 2020. Alcuni giorni fa, la giunta della regione Emilia Romagna, per il perdurasi delle difficoltà economiche di molti lavoratori ha deciso di sospendere il pagamento del bollo auto ed autocarri che scade a dicembre 2020. L’assessore regionale al Bilancio, Paolo Calvano, ha confermato che ci sarà più tempo per pagare il bollo auto per gli automobilisti di automobili ed autocarri dell'Emilia Romagna. Per tutti coloro che avevano la scadenza a fine novembre e fine dicembre, e quindi che potevano pagare il bollo entro dicembre 2020, ora potranno farlo a marzo 2021. Il pagamento posticipato non sarà gravato nè da sanzioni nè da interessi, come accade per il mancato o ritardato pagamento.

Questo provvedimento è stato adottato in continuità con quello utilizzato in occasione della prima parte della crisi pandemica. Essendo una competenza regionale, abbiamo scelto di agire direttamente su questa tassa– sottolinea l’assessore Calvano-. Una misura utile verso coloro che stanno già subendo pesanti ripercussioni a causa dell’emergenza.

Come si paga il bollo auto ed il superbollo

Il pagamento di questa imposta poco amata dagli italiani, può avvenire in diversi modi. Queste modalità sono state confermate anche nel 2021.

pagamento bollo auto attraverso il sistema PagoPa

tramite home banking o pagamento agli sportelli ATM

punti vendita Sisal e Lottomatica

uffici postali

sul sito dell'ACI e dell'Agenzia delle Entrate

Rid o domiciliazione bancaria

Quindi non c'è scampo. Il bollo, quando deve essere pagato va pagato, o comodamente dal proprio divano accedendo all'area dedicata del sito ACI, Agenzia delle Entrate o dell'home banking del proprio conto; oppure recandonsi nei punti fisici sopra riportati.

Con l'introduzione dell'App Io, dal 2021 si potrà pagare anche attraverso il sistema di pagamento della pubblica amministrazione, PagoPA.

Il super bollo invece può essere pagato sempre tramite i canali sopra descritti ma utilizzano il modello F24 super bollo.

Come ottenere lo sconto sul bollo auto

Ma chi deve pagare il bollo, è condannato a pagare senza alcuna agevolazione? Parrebbe di no. Usiamo il condizionale perchè non è dato sapere se le cose possano cambiare. Per il momento si può affermare che il pagameno del bollo auto con domiciliazione bancaria consente di avere uno sconto che va dal 10 al 15%. Ma questo è possibile solo in due regioni. La Lombardia che nel 2020 ha elevato lo sconto dal 10 al 15% per chi autorizza l'addebito diretto e permanete dell'imposta sul proprio conto corrente. In Campania, invece lo sconto si ferma al 10%. In tutte le altre regioni il pagamento può avvenire accedendo alla home banking della propria banca, sui siti dell'ACI e Agenzia delle Entrate, agli sportelli ATM, presso gli uffici postali, i punti vendita Sisal e Lottomatica.

Ma cosa succede se pagassimo il bollo auto in una ricevitoria Sisal, utilizzando la carta di credito o il bancomat? Dall'8 dicembre parte il cashback. Il meccanismo che per il mese di dicembre prevede il rimborso del 10% di quanto speso nel mese, con almeno 10 acquisti, fino ad un massimo di 150 euro (su una spesa pari o superiore a 1.500 euro). Il meccanismo richiede il pagamento a mezzo carte elettroniche. Sono esclusi gli acquisti on-line e quelli per i quali si ha diritto alle detrazioni di imposta (come i medicinali). Sembra che il pagamento del bollo presso un punto fisico usando la carta di credito possa dare diritto ad un rimborso del 10%.

Cashback e sconto del 10% sul bollo auto: come averlo

Se l'interpretazione del provvedimento del meccanismo del cashback in partenza l'8 dicembre, è corretta, allora pagare il bollo da quella data con carta di credito presso un ufficio postale, un punto Sisal o Lottomatica, potrebbe permettere di ricevere un rimborso del 10% al raggiungimento delle 10 transazioni nel mese di dicembre, oppure di 50 acquisti rispettivamente nel primo e secondo semestre 2021. Devi scaricare l'app IO, con accesso a mezzo Spid o carta d'identità elettronica, inseire il mezzo di pagamento che usi, inserire l'Iban nella sezione cashback ed il gioco è fatto. Sei pronto a partecipare al programma di rimborso fino a 300 euro all'anno, dal 2021, oltre ad un superpremio di 3,000 euro se si è tra i primi 100.000 utenti che utilizzano di più le carte elettroniche di pagamento. Ricordiamo che sono esclusi dagli acquisti quelli che danno diritto alle detrazioni fiscali e quelli fatti per l'attività professionale o societaria.