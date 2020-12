Il bollo auto si paga o no si paga e chi lo paga il doppio? Non è una filastrocca. Purtroppo, non dovrebbe essere così, ma qualcuno rischia di aver pagato per due volte di seguito la tassa di possesso. Storie di ordinaria follia raccontate dai lettori. Non ha caso più di un contribuente ha ricevuto la notifica del mancato pagamento del bollo auto. Cosa c’è di strano? Nulla un atto normale, se non fosse che dal 1° gennaio 2020 è attivo il servizio di pagamento PagoPA. In un futuro molto ravvicinato il grosso dei pagamenti destinati alla pubblica amministrazione seguirà questo percorso. Infatti, dal mese di febbraio 2021 i pagamenti del bollo auto in quasi tutte le regioni italiane dovranno seguire il medesimo percorso, ossia tramite PagoPa.

Un servizio utile che dovrebbe facilitare i pagamenti, peccato per quel disguido che ha fatto scattare il doppio pagamento. Una bella delusione per i contribuenti che si sono affidati al servizio PagoPa regolarizzando la posizione sul bollo auto e non solo. L’anomalia è stata registrata nella Regione Veneto dove i contribuenti hanno pagato due volte la medesima tassa.

In sostanza, dalle verifiche eseguite dalla Direzione Finanza e Tributi Veneto è emerso che sul medesimo veicolo sono state eseguiti due pagamenti. In pratica, non sono pochi i contribuenti che hanno pagato il bollo auto attraverso il servizio PagoPa per ben due volte di seguito.

Se l’argomento ti interessa prosegui nella lettura, vedremo insieme alcune delle novità più importanti che investono il pagamento del bollo auto slittato in alcune regioni al 30 giugno 2021.

Un disco inceppato che ruota due volte sullo stesso pagamento del bollo auto

Al momento, sappiamo che la Regione Veneto sta provvedendo a rintracciare i contribuenti che hanno regolarizzato il pagamento del bollo auto per ben due volte di seguito. Ecco spiegato il motivo principale per cui diversi automobilisti stanno ricevendo l’email dalla regione. In mancanza d'indirizzo email, l’inoltro delle comunicazioni avviene tramite raccomandata. Insomma, tutti in un modo o nell’altro saranno avvisati del pasticcio del servizio PagoPa.

Francesco Calzavara assessore regionale alle Finanze e Tributi, ha chiarito che si è trattato di un errore generato dal sistema rilevato non solo in sede locale, ma che interessa l’intero territorio italiano. Per questo motivo, l’amministrazione pubblica sta attivando la prassi dedicata ai rimborsi destinata ai contribuenti che hanno versato il bollo auto sullo stesso veicolo per due volte di seguito.

Dai controlli eseguiti dagli uffici regionali è stata segnalata la presenza della doppia transazione eseguita attraverso i canali online. In altre parole, i contribuenti hanno regolarizzato più di una posizione attraverso il sistema elettronico, effettuando il pagamento della tassa di possesso per i veicoli intestati. Una procedura che ha dato origine a una serie incontrollata di molteplici addebiti sul conto corrente bancari o postale.

Attenzione! Ricordiamo che per il pagamento eseguito attraverso i servizi PagoPa, come appunto, il bollo auto, è importante che il contribuente una volta terminata la procedura aspetti di ricevere la ricevuta, dalla quale si evince l’esito (positivo o negativo) della transazione eseguita. Nel caso che così non fosse, il contribuente rischia di pagare per due volte di seguito la medesima tassa.

Leggi anche:Abolizione mutui finanziamenti tasse: chi non paga nel 2021?

7 miliardi d'incasso alla voce bollo auto nelle casse regionali

Gli introiti del bollo auto annuali nelle casse regionali si attestano su circa 7 miliardi di euro. Una stima rilevata dall’ANFIA. Il bollo auto rappresenta solo un pezzo di quanto versato nelle casse dell’erario. Basti pensare che nel 2019 il gettito fiscale originato dal settore automobilistico si è attesto intorno ai 76,3 miliardi di euro.

Un discorso diverso investe il 2020, dove il settore automobilistico ha risentito della crisi prodotta dalle serrate per contenere la pandemia da Covid-19. I conti sono semplici se il settore immette liquidità nelle casse dello Stato, il minor gettito incassato dal comparto automobilistico ha avuto ripercussioni importanti anche sulle casse di quest’ultimo.

Nel 2020, precisamente, in 11 mesi le vetture prima immatricolazione sono stata all’incirca 515.000, facendo registrare un -29% rispetto al 2019. Medesimo discorso ha investito il mercato dei veicoli usati. In questo caso parliamo di un gettito IVA che si attesta al di sotto dei 6 miliardi di euro contro i 7,76 miliari incassati nel 2019.

Altro dato da non sottovalutare sono le voci che maggiormente hanno subito le chiusure forzate prodotti dai lockdown dall’inizio dello stato di emergenza sino a oggi. In particolare, ci riferiamo ai gettiti legati al solo possesso di un veicolo, come appunto il bollo auto, dove viene riscontrata una riduzione del 2019 di circa 40 milioni di euro. Parliamo del -0.7% d'introiti rispetto al 2018. Emerge una (quasi) un’incoerenza rispetto al numero del parco di veicoli circolanti sul territorio italiano. Parliamo di circa 44,8 milioni di veicoli nel 2019, di questo pacchetto una bella fetta, ossia il 39,5 rappresentano solo autovetture.

Pesa la strada dell’evasione del pagamento della tassa di possesso

Il mancato gettito prodotto dal pagamento del bollo auto viene individuato, sia nello sconto spalmato sui veicoli attivi in circolazione presenti nella Regione Lombardia (primo posto su territorio nazionale). Dall’altra parte, primeggia la presenza immutabile della tendenza dei cittadini nel ripercorrere la strada dell’evasione dal pagamento della tassa di possesso.

I contribuenti cercano di sfuggire al pagamento del bollo auto, cercando di svincolarsi dalle missive d'inoltrate dalle regioni, senza considerare che quest’ultima autorizza l’Agenzia delle Entrate – Riscossione al prelievo del debito, a cui si aggiungono sanzioni e interesse per ogni giorno di mancato pagamento. Sebbene nell’ultimo periodo in tanti hanno goduto della possibilità del saldo e stralcio, la tassa di possesso va regolarmente pagata.

Inutile tentare la strada della prescrizione, spesso a interromperne i termini arriva una raccomandata anche a pochi passi dal traguardo.

Leggi anche:Conto corrente cambia tutto dal 1° gennaio 2021. Stangata Ue

Quel doppio pagamento del bollo auto che proprio non va giù

Le Regioni si occupano del controllo sul bollo auto, quindi, in piena autonomia possono decidere se applicare un particolare sconto sul bollo o, laddove, ritengono opportuno provvedere a esonerare dal pagamento della tassa di possesso per tutti i cittadini. Ecco spiegato, il motivo per cui dall’inizio della pandemia a oggi, ogni regione ha mosso i fili in modo distinto sul pagamento del bollo auto. Diverse le regioni italiane che hanno provveduto a differire le scadenze, passo dopo passo, man mano che le serrate emanate nei vari DPCM assumessero un colore diverso. Basti pensare la regione Emilia Romagna sta valutando l’ipotesi d'intervenire sulla scadenza del bollo auto posticipando i pagamenti in scadenza dal periodo che vanno dal mese di dicembre 2020 sino a mese di marzo 2021.

C’è anche da dire che dalla data del 1° gennaio 2017, con l’introduzione della Legge semplificazione del 2016, la Regione Lombardia ha spalmato uno sconto del valore del 10% sul pagamento del bollo auto eseguito attraverso i canali tracciabili. In particolare, lo sconto viene applicato ai pagamenti che hanno previsto il RID (addebito diretto) sul proprio conto corrente.

Con l’introduzione della Legge di Stabilità 2018, è stata ampliata la possibilità a tutte le regioni di fornire sconti particolari ai contribuenti che aderiscono al pagamento del bollo auto attraverso il RID. Nell’applicazione dello sconto anche la regione Campania pronte ad applicare la riduzione del 10% sulla tassa di possesso regolarizzata tramite RID. La regione Abruzzo studia un piano di esenzione dal pagamento del bollo auto sino al 2023 sui veicoli elettrici, mentre, per le ibride verrebbe applicato uno sconto del 50% per tutto il prossimo triennio.

Tuttavia, nonostante l’applicazione dello sconto emerge che la Regione Lombardia primeggia nel mantenere costante la gestione dello sconto sulla tassa di possesso, e non solo. Infatti, nella regione le auto elettriche, idrogeno e gas sono dispensate dal pagamento del bollo auto per tutta la durata vitae dei veicoli. Nel 2020 la regione si è attiva prevedendo un ulteriore agevolazione sul pagamento del bollo auto.

Nuovo sconto applicabile sul pagamento del bollo auto, ma non per tutti

Per contrastare il canale della fuga dal pagamento della tassa di possesso, sulla regolarizzazione del bollo tramite RID viene applicato uno sconto del 15% anziché del 10%. La regione si muove per contrastare l’evasione del pagamento del bollo auto, attraverso l’applicazione di sconti agevolati, assicurandosi l’incasso falciando la parte ingombrante dei contenziosi.

La regione Veneto ha anche previsto il differimento del pagamento del bollo auto sino al 30 giugno 2021 per i il periodo in scadenza tra il 1° gennaio e sino al 30 maggio 2021. Nella nota diffusa dalla regione si evidenzia la non applicazione di sanzioni e interessi.