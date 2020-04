Il bollo auto non pagato è seguito da una cartella esattoriale che in determinati situazioni non va saldata. La sentenza che stravolge tutto.

Era l'estate dello scorso anno quando l'allora vice premier Luigi Di maio, aveva parlato di una possibile eliminazione del bollo auto.

Bollo auto: sfumata ancora l'abolizione. Si continua a pagare

L'ex leader del Movimento 5 Stelle aveva lanciato l'idea di cancellare l'odiosa tassa, approfittando delle risorse che si sarebbero potute recuperare grazie al calo dello spread.

Come è noto nulla di quanto allora ipotizzato da Di Maio è avvenuto e così gli italiani si ritrovano come sempre a dover pagare quella tassa automobilistica tanto odiata quanto spesso evasa.

Il mancato pagamento del bollo auto comporta dapprima un sollecito da parte della Regione, l'ente a cui viene versata la tassa, seguito poi dall'invio di una cartella esattoriale.

Bollo auto: quanto dura la prescrizione

Con riferimento a quest'ultima si segnalano alcune importanti novità relative alla prescrizione, ossia il termine massimo entro cui l'amministrazione può esigere dal contribuente il pagamento dell'imposta.

E' utile ricordare che per la prescrizione delle imposte erariali il termine è di 10 anni, mentre si scende a 5 anni pr quelle delle imposte locali.

Tra queste ultime rientra anche il bollo auto che però rappresenta un'eccezione, visto che ha un termine di prescrizione di 3 anni, a partire dall'1 gennaio dell'anno successivo alla scadenza.

Bollo auto: la sentenza che stravolge tutto

Un'interessante novità è arrivata da una recente sentenza della Commissione tributaria del Lazio, che ha stabilito la nullità della cartella esattoriale recapitata dopo tre anni.

In sostanza chi non ha pagato in passato il bollo auto e si vede recapitare una cartella dopo tre anni, può stare tranquillo perchè di fatto non dovrà pagare alcunchè.

In pratica, per fare un esempio, chi non ha saldato la tassa automobilistica nel 2020 deve sapere che la cartella relativa al mancato versamento dell'imposta andrà in prescrizione il 31 dicembre 2023, ricordando che la prescrizione decorre dall'1 gennaio dell'anno successivo alla scadenza.

Bollo auto: la sentenza della Commissione tributaria del Lazio

La cartella infatti sarà nulla anche quando l’automobilista non ha impugnato l’atto con cui l’ente di riscossione aveva avanzato le sue pretese.

Con la sentenza n.2953/2020, la Commissione tributaria del Lazio di fatto ha chiarito che la mancata impugnazione di una cartella non determina la conversione del termine breve di prescrizione in quello ordinario, cioè quello pari a dieci anni.

Nella sentenza si legge ancora, come riportato dsl sito laleggepertutti.it, che quando il contribuente non contesta la cartella il credito diventa irretrattabile, ma la prescrizione breve non si trasforma in decennale, poiché la normativa scatta solo in presenza di un titolo giudiziario definitivo.