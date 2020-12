In questo ultimo scorcio del 2020 gli automobilisti sono alle prese con le scadenze del bollo auto e della revisione della propria macchina. Ma non solo, si ritrovano in calendario anche la scadenza dell'Rc Auto: l'emergenza Covid 19 ha modificato radicalmente le scadenze, anche perché gli automobilisti sono rimasti bloccati in casa e quindi non avrebbero potuto mettersi in regola con nessuna scadenza: questo vale per il bollo auto, come per la revisione che per l'Rc Auto.

A dare una mano ai contribuenti e a permettere loro di rimane in regola con tutte le scadenze e gli adempimenti burocratici, ci ha pensato dapprima il Decreto Cura Italia e poi le singole regioni a venire incontro agli automobilisti e ad aiutarli con il bollo auto e la revisione.

Bollo auto: quali sono le novità più importanti!

Soffermiamoci subito sul bollo auto. In questi giorni stanno circolando un'infinità di notizie relative al suo pagamento ed alle scadenze determante dai vari decreti, che si sono succeduti negli ultimi mesi. In questa sede ci teniamo a ricordare che il bollo auto non è di competenza statale, ma è un tributo regionale. Ogni singola regione potrà, quindi, adottare le misure e le politiche che ritiene più adatte per venire incontro agli automobilisti. Cliccando su questo link, troverete un articolo con le ultime proposte messe in campo proprio sul bollo auto da alcune regioni. Giusto per avere un'idea di massima, basti ricordare che alcune regioni hanno optato per rinviare il pagamento: un buon 50% era venuto incontro agli automobilisti ed aveva permesso di posticipare al 30 giugno se non al 31 luglio il pagamento delle scadenze previste per marzo, aprile e maggio. La Sicilia ha deciso di prorogare la scadenza del bollo auto al 30 dicembre 2020, senza che gli automobilisti incorrano in sanzioni.

Stando ai dati riportati dall'Aci sarebbero almeno otto le regioni che hanno deciso per lo slittamento del bollo auto. Gli automobilisti hanno più tempo per mettere mano al portafoglio in:

I queste regioni c'è stata la possibilità di pagare il bollo auto fino al 30 giugno, senza per questo incorre in sanzioni o maggiorazioni. Facciamo in questa sede un breve prospetto delle scadenze già passate e di quelle che devono ancora scadere.

scadenza originaria: dicembre 2019. Il pagamento doveva essere effettuato dal 1° al 31 gennaio 2020;

scadenza originaria: gennaio 2020. Il pagamento doveva essere effettuato dal 1° al 28 febbraio 2020;

scadenza originaria: aprile 2020. Il pagamento doveva essere effettuato dal 1° al 31 maggio 2020;

scadenza originaria: maggio 2020. Il pagamento doveva essere effettuato dal 1° al 30 giugno 2020;

scadenza originaria: luglio 2020. Il pagamento doveva essere effettuato dal 1° agosto al 30 settembre 2020;

scadenza originaria: agosto 2020. Il pagamento doveva essere effettuato dal 1° al 30 settemrbe2020;

scadenza originaria: settembre 2020. Il pagamento doveva essere effettuato dal 1° al 31 ottobre 2020;

in scadenza: dicembre 2020. Il pagamento dovrà essere effettuato dal 1° al 31 gennaio 2021.

Revisione auto: cosa succede ora?

Anche per quanto riguarda la revisione auto, l'emergenza coronavirus ha cambiato un po' le regole. Il Ministero dell'Interno, in questi giorni, ha provveduto ad inviare una circolare alla forze dell'ordine ed ai Prefetti, con la quale sono state chiarite definitivamente le date entro le quali è necessario sottoporre a revisione obbligatoria la propria autovettura. Anche in questo caso i termini sono stati prorogati più di una volta: è stato necessario, quindi fare chiarezza una volta per tutte.

Elenchiamo, quindi, di seguito tutte le nuove date ento cui è necessario mettere in regola la propria macchina:

revisione auto scaduta entro il 31 luglio 2020: il veicolo poteva circolare fino al 31 ottobre 2020;

scaduta entro il 31 luglio 2020: il veicolo poteva circolare fino al 31 ottobre 2020; revisione auto scaduta tra il 1° agosto 2020 ed il 30 settembre 2020: il veicolo potrà circolare fino al 31 dicembre 2020;

scaduta tra il 1° agosto 2020 ed il 30 settembre 2020: il veicolo potrà circolare fino al 31 dicembre 2020; revisione auto in scadenza tra il 1° ottobre 2020 ed il 31 dicembre 2020: il veicolo potrà circolare fino al 28 febbraio 2021.

E' importante ricorda, per quanti si rechino all'estero, che negli Stati che appartengono all'Unione Europea, per i veicoli la cui revisione auto sarebbe scaduta tra il 1° febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020, possono circolare sul territorio comunitario fino a 7 mesi dopo la scadenza originaria.

Rc auto: cosa prevede la normativa?

Qualche lato oscuro è presente sull'Rc Auto. Il Decreto Cura Italia avrebbe previsto la possibilità di sospende re l'assicurazione fino al termine massimo del 31 luglio 2020. Quindi ad oggi, chi non paga l'Rc Auto non potrà circolare con il proprio mezzo. Nessuna proroga e nessun cambiamento all'orizzonte.