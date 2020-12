Buone notizie sul fronte del bollo auto. Molti ne chiedevano la cancellazione, altri speravano che sparisse dalla faccia della terra. Ma adesso arriva una notizia che farà felice la maggior parte degli automobilisti: il bollo auto verrà rimborsato. Sì signori, non stiamo scherzando: una delle tasse più odiate che ci sono in Italia verrà rimborsato nel corso dei prossimi mesi. Proviamo ad andare a vedere quali sono i casi in cui può essere restituito.

Buone notizie sul fronte del bollo auto. Molti ne chiedevano la cancellazione, altri speravano che sparisse dalla faccia della terra. Ma adesso arriva una notizia che farà felice la maggior parte degli automobilisti: il bollo auto verrà rimborsato. Sì signori, non stiamo scherzando: una delle tasse più odiate che ci sono in Italia verrà rimborsato nel corso dei prossimi mesi. Proviamo ad andare a vedere quali sono i casi in cui può essere restituito.

A volte il proprietario di un veicolo può decidere di acquistarne uno nuovo. Decide quindi di rottamare quello vecchio: peccato che abbia appena versato il bollo auto, che malauguratamente è valido per un anno. Non sempre i soldi versati possono considerarsi completamente persi. E' possibile richiedere il rimborso di quanto pagato.

Bollo auto: è una tassa di proprietà!

Iniziamo a fare qualche chiarimento. Il bollo auto non è altro che una tassa di proprietà. Deve essere pagata da chiunque abbia un veicolo e il relativo importo deve essere versato alla regione di residenza. Essendo una tassa legata al possesso di una macchina, la si paga solo per il fatto di averla, indipendentemente dal fatto che la vettura la si decida di utilizzare o meno. Il bollo auto deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese successivo rispetto a quello dell'immatricolazione. Facciamo un esempio pratico: nal caso in cui un'auto venga immatricolata a marzo 2020, il bollo auto dovrà essere pagato entro il 30 aprile 2020.

Ovviamente può accadere di assolvere agli oneri economici, ossia di saldare il bollo auto a tempo ed ora, e poi ritrovarsi nella situazione di voler o dover rottamare il veicolo. Cosa succede in questo caso? In linea di principio la normativa non darebbe la possibilità di richiedere il rimborso della quota del bollo auto per la parte di anno non utilizzata. Se noi paghiamo la tassa entro il 30 aprile e dovessimo decidere di rottamare il veicolo il 1° maggio per acquistare una vettura nuoca, non sarà possibile trasferire il bollo auto sulla nuova targa!

Bollo auto: come ottenere il rimborso!

Tranquillizziamo i nostri lettori: la normativa, in linea di principio, non permetterebbe di ottenere il rimborso del bollo auto. Esistono, però, delle eccezzioni che ci possono far arrivare i soldi indietro. Sono regole locali, che valgono esclusivamente in alcune regioni, dove è possibile richiedere ed ottenere il rimborso del bollo auto nel caso in cui il veicolo venga rottamato, rubato (più correttamente si dovrebbe dire: per furto) o nel caso in cui venga radiato per essere esportato.

Per poter accedere al rimborso è necessario che questi eventi vengano annotati al PRA, il Pubblico registro automobilistico. In questo modo un evento così importate - burocraticamente parlando - viene registrato, ma soprattutto viene certificata la perdita della prorietà del veicolo. In linea generale il rimborso del bollo auto viene calcolato in dodicesimi: considerando l'importo del bollo auto su scala annuale, vegono rimborsati i mesi per i quali non si è goduto del possesso del veicolo.

Bollo auto: dove è possibile richiedere il rimborso

Quali sono le regioni nelle quali è possibile richiedere il rimborso del bollo auto? Partiamo dal Piemonte. In questo caso gli automobilisti hanno la possibilità di richiedere il rimborso nel caso in cui la vettura sia stata rubata o rottamata: il periodo di mancato godimento del bollo, però, deve essere pari ad almeno un quadrimestre. Anche in Lombardia è possibile ottenere la restituzione di quanto pagato: i casi previsti sono il furto, la demolizione o l'esportazione all'estero dell'auto. Perdono la possibilità di richiedere il rimborso gli automobilisti che siano nell'ultimo mese del periodo di imposta o nel caso in cui il rimborso sia inferiore a 15,01 euro.

Dal 2013 anche la Provincia autonoma di Trento prevede il rimborso del bollo auto in caso di furto, rottamazione od esportazione. Gli automobilisti hanno diritto alla restituzione di quanto versato dal mese successivo rispetto a quello nel quale si sia decaduti dal possesso del mezzo fino al termine del periodo di imposta pagato. E' necessario, comunque, che rimangano ancora quattro mesi perima della scadenza e l'importo da rimborsare sia superiore a 30 euro.

Sarà possibile richiedere il rimborso del bollo auto anche nella Provincia autonoma di Bolzano, dove è prevista la restituzione del tributo in caso di perdita del possesso della macchina per furto, rottamazione o per esportazione. E' possibile chiedere il rimborso anche nel caso in cui si sia effettuato un pagamento doppio, eccessivo o non dovuto. Anche in Veneto è possibile richiedere il rimborso parziale del bollo auto, ma solo nel caso in cui si decida di rottamare il veicolo, purché il periodo non goduto sia superiore ad almeno quattro mesi.