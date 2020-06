Bollo auto in Abruzzo e Veneto. Tassa automobilistica in Sicilia slitta a novembre 2020, entro giugno in Campania. Bollo auto in Piemonte, Toscana ed Emilia-Romagna. Proroga pagamento bollo auto in Lombardia, Lazio e Regione Marche, ecco tutte le info sui versamenti.

L'emergenza Covid-19 ha portato ad un differimento pure per le scadenze di pagamento del bollo auto nelle Regioni italiane, ma per le proroghe non c'è uniformità sul versamento della tassa automobilistica.

Bollo auto in Abruzzo e Veneto

Per esempio, nella Regione Abruzzo, riporta IlGiornale.it, il bollo auto in scadenza nel periodo tra l'8 marzo ed il 31 maggio si può pagare entro il 31 luglio del 2020, mentre in Veneto, per lo stesso periodo, il termine di pagamento è fissato entro il mese corrente, ovverosia entro e non oltre il 31 maggio del 2020.

Tassa automobilistica in Sicilia slitta a novembre 2020, entro giugno in Campania

In Sicilia addirittura la proroga per il pagamento del bollo auto è fissata al 30 novembre del 2020 per le scadenze comprese tra l'8 marzo e il 31 ottobre, mentre in Campania si dovrà pagare entro il 30 giugno per la tassa automobilistica scaduta nel periodo tra il 24 marzo e il 31 maggio.

Bollo auto in Piemonte, Toscana ed Emilia-Romagna

C'è uniformità, invece, in Piemonte e nella Regione Toscana dove il bollo auto scaduto tra l'1 marzo ed il 31 maggio si può pagare entro il 30 giugno del 2020, mentre in Emilia-Romagna si paga sempre entro il 30 giugno ma per tutti i bolli auto che sono scaduti tra l'1 marzo ed il 30 aprile del 2020.

Proroga pagamento bollo auto in Lombardia, Lazio e Regione Marche

In Lombardia il bollo scaduto tra l'1 marzo ed il 31 maggio si può pagare entro il 30 giugno del 2020, mentre nelle Marche la proroga scade il 31 luglio per i bolli scaduti tra l'8 marzo ed il 31 maggio. Nel Lazio, infine, si può rinnovare senza sanzioni il bollo auto fino al 30 giugno 2020 se questo è scaduto tra il 1 marzo e il 31 maggio.