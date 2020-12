Impara ad investire in borsa e diventare autonomo nelle tue scelte d'investimento! Clicca qui ed accedi ad un percorso gratuito che Fabio Brigida, investitore privato e formatore, ha preparato per te. Inizia oggi la tua formazione

Qualche problema con il pagamento del bollo auto sicuramente c'è stato in questi mesi. Di certo, però, nessuno si sarebbe aspettato di pagarlo doppio. E' quanto accaduto nel Veneto, dove il servizio di pagamento del bollo auto, dal 1° gennaio 2020, viene effettuato tramite PagoPa, il nuovo e fiammante portale di pagamenti digitali inaugurato dallo Stato. Nel futuro, tutti i pagamenti che dovranno essere effettuati verso la pubblica amministrazione dovranno obbligatoriamente passare da qui. Da febbraio 2021, il bollo auto dei contribuenti delle altre regioni dovrà seguire lo stesso percorso.

Peccato, però, che non tutto sia filato nel verso giusto. Quanto meno, non come se lo sarebbero aspettati la maggior parte dei contribuenti. A seguito di una serie di controlli effettuati dalla Direzione Finanza e Tributi della Regione Veneto, sarebbe emerso che molti contribuenti hanno versato, tramite PagoPa, più volte la stessa tassa automobilistica, per lo stesso veicolo e per lo stesso anno di imposta. In altre parole hanno pagato due volte il bollo auto.

Bollo auto, la sfortuna di pagare due volte!

In questi giorni la Regione Veneto starebbe contattando tutti i contribuenti che hanno pagato due volte il bollo auto. Uno dei mezzi principali per contattarli è la mail, che gli stessi automobilisti hanno fornito nel momento in cui hanno effettuato il pagamento. Dove questa dovesse risultare errata o non presente, sarà utilizzata una raccomandata.

Grazie ad una verifica degli uffici regionali è emerso che tra le numerose transazioni effettuate online, diversi cittadini hanno eseguito più di un pagamento elettronico per i veicoli posseduti, generando addebiti multipli sui propri conti correnti - ha spiegato Francesco Calzavara, assessore regionale alle Finanze e Tributi -. Un errore di sistema riscontrato a livello nazionale e per il quale, come amministrazione pubblica, ci siamo fin da subito attivati supportando i contribuenti nella procedura di rimborso.

E' importante ricordare che per tutti i pagamenti effettuati tramite la piattaforma PagoPa - quindi anche per il bollo auto - è sempre necessario attendere la ricevuta, che dia esito positivo o negativo, prima di provare ad effettuare un nuovo pagamento. In caso contrario si corre il rischio di effettuare un pagamento doppio.

Le regioni incassano 7 miliardi con il bollo auto!

Grazie al bollo auto ogni anno le regioni incassano 7 miliardi di euro. A fare questi conti ci ha pensato l'Anfia. La tassa sulla proprietà dell'auto costituisce solo una parte di quanto gli automobilisti versano ogni anno all'erario: costituisce solo l'8,8% dei 6,75 miliardi di euro versati nel corso del 2019. Nell'arco dell'anno a pagare il bollo auto, infatti, non sono solo le vetture, ma tutti i veicoli in circolazione. Il parco mezzi circolante in Italia è pari a 44,8 milioni di veicoli, dei quali solo 39,5 sono vetture. Sul valore complessivo del bollo auto versato dagli automobilisti della macchine, incide molto la Regione Lombardia, che primeggia nel nostro paese per numero di veicoli circolanti, sui quali ha applicato un pesante sconto. Ma soprattutto il dazio più pesante è pagato dall'evasione del bollo auto.

Le regioni, comunque, non si danno per vinte, di fronte ai cosidetti furbetti della tassa automobilistica. Tramite l'Agenzia delle Entrate vanno a caccia dei debitori e sanzionano quanti siano in ritardo - o non paghino del tutto - il bollo auto. Ricordiamo che in questo caso la prescrizione della tassa arriva dopo tre anni ,che ne è stata fatta richiesta ufficialmente. Attenzione, l'arrivo di una raccomandata con una nuova richiesta di pagamento, fa posticipare di altri tre anni la prescrizione.

Bollo auto, la stangata c'è un po' dappertutto!

Paese che vai, bollo auto che trovi. La tassa automobiistica è gestita dalle regioni, che possono scegliere se applicare uno sconto e se esonerarne il pagamento. Dal 1° gennaio 2017, grazie alla Legge Semplificazione 2016, la Regione Lombardia ha introdotto la possibilità di ottenere uno sconto sul bollo auto, utilizzando come metodo di pagamento l'addebito diretto sul conto corrente. Il cosiddetto Rid. Quanti optino per pagare la tassa tramite questo comodo strumento possono ottenere uno sconto del 10%.

Grazie alla Legge di Stabilità 2018 è stata estesa a tutte le regioni l'opportunità di applicare degli sconti sul bollo auto, nel caso in cui questo venga pagato tramite domiciliazione bancaria. Al momento, però, continua ad essere solo e soltanto la Lombardia ad applicare questa agevolazione ai propri automobilisti. Che comunque aveva già applicato prima, rispetto alla citata legge di stabilità. Ma non solo: sempre la Lombardia ha aumentato lo sconto nel 2020, facendolo passare dal 10% al 15%. Il tornaconto è evidente: meno evasione sul bollo auto ed una maggiore certezza nell'incassare quanto spetta, senza il rischio di contenziosi.