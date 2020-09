Importanti novità per il bollo auto e per quanti lo dovranno andare a pagare. Arriva l'esenzione per alcune specifiche categorie. Ma non solo: alcune regioni ne hanno disposto il rinvio, così come contenuto all'interno del Decreto Cura Italia. Proviamo quindi ad andare a vedere come è composto il nuovo calendario e scopriamo quanti abbiano diritto all'esenzione.

Importanti novità per il bollo auto e per quanti lo dovranno andare a pagare. Arriva l'esenzione per alcune specifiche categorie. Ma non solo: alcune regioni ne hanno disposto il rinvio, così come contenuto all'interno del Decreto Cura Italia. Proviamo quindi ad andare a vedere come è composto il nuovo calendario e scopriamo quanti abbiano diritto all'esenzione.

In teoria cosa cambia adesso? Generalmente i termini per il pagamento del bollo auto sono fissati per il mese successivo rispetto a quello dell'immatricolazione della propria macchina. Questo non vale per gli automobilisti residenti in Piemonte ed in Lombardia, che in questi mesi si devono annotare in calendario uno scadenziario diverso: il 20 gennaio 2020 per il bollo auto scaduto il 31 dicembre e 30 settembre nel caso in cui il bollo auto sia scaduto ad agosto.

Bollo auto, il nuovo calendario delle scadenze

Ci sono delle novità per quanti debbano andare a pagare il bollo auto? Alcune variazioi sono state introdotte dal Decreto Cura Italia, varato a seguito dell'emergenza sanitaria Covid 19. Il Governo ha deciso di approvare il rinvio del pagamento di alcuni tributi e di alcune tasse. Benché anche il bollo auto rientri tra le tasse a riscossione regionale, e per le quali ogni singola regione ha la più completa e totale autonomia decisionale, una parte di esse (una decina) ha optato per la sospensione del pagamento. Ecco le regioni che hanno optato per questa decisione:

Ogni singola ammnistrazione regionale ha deciso di optare per tempi diversi per il pagamento. Per conoscerli uno ad uno è necessario collegarsi al sito internet della propria regione (basta cliccare sul nome della propria regione ed in automatico Vi potrete collegare alla regione corrispondente). L'importante è verificare al più presto ed appurare se si è in regola con i pagamenti del proprio bollo auto.

Ci sono alcune regione particolarmente virtuose: ad esempio l'Umbria ha disposto, tramite l'Aci, delle note di cortesia per i propri contribuenti, per ricordare loro che non hanno ancora provveduto al pagamento e che potranno provvedere ad effettuarlo senza sanzioni o maggiorazioni entro il 30 settembre 2020, per tutte quelle scadenze comprese tra il 1° marzo ed il 31 luglio 2020. Secondo quanto riporta l'Adnkronos, la regione avrebbe disposto la sospensione dei pagamenti del bollo auto ordinario per il periodo appena indicato, ma i pagamenti andranno effettuati entro il 30 settembre per non incorrere in sanzioni od interessi.

Bollo auto: ecco chi ha diritot all'esenzione!

Dallo scorso 1° gennaio sono in vigore alcune esenzioni dal pagamento del bollo auto. Possono accedere a questo tipo di esenzione tutti i disabili che rientrino nei requisiti della Legge 104/1992, ma anche i titolari di auto con specifiche motorizzazioni. Queste agevolazioni riguardano anche le vetture ultratrentennali e le meno inquinanti.

Non pagheranno il bollo auto nemmeno gli automobilisti che siano in possesso di un'auto elettrica fino al quinto anno dopo l'acquisto. Ne sono esentati anche i possessori delle auto ibride acquistate durante il 2019: in questo caso l'esenzione è pari a 3 o 5 anni, a seconda dei casi. Potranno godere dell'esenzione dal bollo auto, anche quelle Gpl: in questo caso la regolamentazione della tassazione varia da regione a regione. In alcune non è previsto un'esenzione totale, ma solo una riduzione dell'importo pari al 75% per le auto conformi alle direttice Cee in materia di emissioni inquinanti. In altre regioni, invece, sono previste delle esenzioni totali per i primi cinque anni dall'immatricolazione, successivamente si ottiene una riduzione del 75%.

Esenzione bollo auto: come si ottiene!

L'esenzione dal bollo auto non arriva sempre in modo automatico. Nel caso in cui gli automobilisti dovessero rientrare in una delle categorie di persone che detengono i diritti per poter essere esonerati dal pagamento, ne dovranno fare formale richiesta attraverso la compilazione di un apposito modulo entro 90 giorni dalla scandenza del bollo auto. La richiesta dovrà essere presentata presso l'ufifcio preposto della Regione di appartenenza allegando una copia della carta di circolazione. Sarà necessario anche presentare una copia della certificazione rilasciata da una Commissione Medica Pubblica nel caso di patologie che comportino ridotte o impedite capacità motorie. Nel caso dei cittadini disabili, la compilazione potrà essere fatta anche da parte dei familiari del richiedente.