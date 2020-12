Il bollo auto vede a dicembre una delle 3 scadenze più importanti dell'anno: per alcuni il regalo di Natale è già arrivato e per altri potrebbe essere vicino. Tutti i dettagli.

Dicembre oltre ad essere l'ultimo mese dell'anno è anche quello in cui cadono diverse scadenze e tra le altre segnaliamo quella del bollo auto.

Bollo auto: importante scadenza a dicembre. Quando si paga?

Le principali scadenze per la tassa automobilistica sono ad aprile, agosto e dicembre e come è noto, per regolarizzare la propria posizione si ha tempo fino all'ultimo giorno del mese successivo a quello della scadenza.

Per quanti quindi il bollo auto scade questo mese, ci sarà la possibilità di effettuare il versamento entro il 31 gennaio 2021, ultima data utile per non incappare in ritardi che si tradurranno poi in sanzioni e interessi.

Come già accaduto in occasione della crisi innescata dal coronavirus prima della scorsa primavera, il Governo non ha adottato particolari provvedimenti in favore del bollo auto, essendo quest'ultimo di competenza delle Regioni.

Dopo le proroghe concesse nei mesi scorsi da alcune di queste e ormai tutte in scadenza entro fine 2020, si spera che simili decisioni siano prese anche per la scadenza del bollo auto di dicembre e dei mesi a venire.

Bollo auto: in Emilia Romagna scatta la proroga. Ecco quando si paga

La novità più rilevante al momento giunge dall'Emilia Romagna che per ora è l'unica regione ad avere deciso uno slittamento del pagamento della tassa automobilistica.

Nel dettaglio, ci sarà ora più tempo per mettersi in regola con la scadenza di dicembre 2020, visto che non bisognerà saldarla entro il 31 gennaio, ma si potrà attendere fino al 31 marzo 2021.

L'annuncio della proroga è arrivato nei giorni scorsi in risposta all'interpellanza del presidente della commissione assembleare, Massimiliano Pompignoli, che aveva richiesto alla Giunta regionale di valutare la possibilità di sospendere i termini per il pagamento del bollo auto per il periodo compreso tra l'1 novembre 2020 e il 31 gennaio.

Una richiesta che di fatto è stata accolta, come annunciato dall'assessore al bilancio della Regione Emilia Romagna, Paolo Calvano, il quale ha dichiarato:

“Questo provvedimento è stato adottato in continuità con quello utilizzato in occasione della prima parte della crisi pandemica. Essendo una competenza regionale, abbiamo scelto di agire direttamente su questa tassa. Una misura utile verso coloro che stanno già subendo pesanti ripercussioni a causa dell’emergenza".

Come detto prima, l'Emilia Romagna al momento è stata l'unica Regione ad intervenire sul bollo auto, prevedendo una proroga fino al 31 marzo 2021.

Bollo auto: Molise in movimento. Tante le possibilità novità in arrivo

Qualche novità potrebbe arrivare però anche da altre realtà, visto che più di qualcuno si sta muovendo per venire incontro ai cittadini.

Partiamo dal Molise dove Aida Romagnuolo, presidente della terza Commissione consiliare, sta lavorando da mesi ad una proposta che prevede una riduzione del costo del bollo auto.

Nel dettaglio si propone l'esenzione della tassa automobilistica per 5 anni per chi acquista un'auto elettrica nuova per 3 anni per una usata. Sempre per 3 anni non dovrebbe versare la tassa automobilistica chi compra un autoveicolo ibrido.

La Romagnuolo punta inoltre a far approvare dalla Giunta regionale uno sconto dl 10% per tutte le auto a benzina e diesel, a patto che il pagamento del bollo auto venga effettuato con domiciliazione bancaria, fino ad arrivare al 15% per chi ha un Isee inferiore a 15.000 euro e utilizzare la stessa metodologia di pagamento.

Bollo auto: svolta vicina anche in Molise? Cosa prevede il progetto di legge

Oltre che al Molise, consigliamo di guardare anche ad una Regione confinante, ossia l'Abruzzo, dove il consigliere regionale pentastellato, Francesco Taglieri, è il primo firmatario di un progetto di legge riguardante il bollo auto.

La proposta prevede l’esenzione dal pagamento del bollo auto per chi acquisti un veicolo elettrico, nuovo, usato o a chilometri zero, per gli anni 2021, 2022 e 2023.

Chi, invece, acquisterà un’auto ibrida avrà una riduzione del 50% del bollo auto per lo stesso periodo riferimento, segnalando che in caso di cessione dell’automobile prima della conclusione del triennio, il bonus passerà al nuovo proprietario.

Anche in Abruzzo poi si punta ad istituire una riduzione del 10% del pagamento della tassa automobilistica per chi sceglierà la domiciliazione bancaria.