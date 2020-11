La prima ondata della pandemia Covid19 ha causato uno shock epocale all'economia italiana. L'onda d'urto ha colpito duramente il lavoro, soprattutto nel segmento delle occupazioni precarie e stagionali. Il calo ha infatti interessato tutte le tipologie contrattuali, risultando però particolarmente accentuato per le assunzioni con contratti di lavoro a termine (intermittenti, somministrati, a tempo determinato). Lo certificano i dati INPS del periodo gennaio-agosto 2020. Ricordiamo che secondo l'Istat a febbraio 2020 gli occupati erano circa 23,3 milioni, per poi scendere a 22,8 a giugno e risalire a 22,9 ad agosto.

Il Covid manda KO il lavoro: i dati INPS sui flussi

Il lockdown totale deciso dal governo a inizio marzo e protrattosi fino al 18 maggio ha affossatol'economia italiana. Inevitabile che anche l'andamento dell'occupazione subisse un pesante effetto negativo. I dati INPS parlano chiaro: tra gennaio e agosto 2020 le assunzioni attivate dai datori di lavoro privati sono state 3.305.000, ovvero ben il 35% in meno rispetto allo stesso periodo del 2019, con un picco negativo registrato ad aprile pari a -83%. Nei mesi successivi l'emorragia si è attenuata ma non è cessata: a luglio e agosto il calo delle assunzioni attivate è stato del 20% circa.

Emergenza Covid e lavoro: male anche le consistenze

Indicazioni negative anche per quanto riguarda il saldo tra i flussi di assunzioni e cessazioni negli ultimi 12 mesi, ovvero la variazione tendenziale delle posizioni di lavoro. Il dato era in rosso già a febbraio (-27 mila), per poi subire una vertiginosa accelerazione ribassista a marzo (-281 mila) e aprile (-619 mila). Come visto per i flussi anche il deterioramento saldo ha poi evidenziato un rallentamento senza cambiare direzione: il picco negativo è stato infatti raggiunto a giugno (-812 mila). L'inversione è arrivata a luglio (– 764 mila) per poi proseguire ad agosto (-723 mila) ma senza mettere a segno un rimbalzo.

(Simone Ferradini)