Come bilanciare azioni in portafoglio? Per Bofa, il classico rapporto 60-40 non funziona più dopo il rall'y dell'obbligazionario del 2019.

Gli investitori si sono per lungo tempo sentiti dire che un portafoglio ideale dovrebbe essere costruito destinando il 60% degli investimenti all'azionario e il 40% alle obbligazioni. Ovvero: con una combinazione che fornisce, da un lato, un'esposizione maggiore a ritorni azionari storicamente superiori. Ma dall'altro garantisce la diversificazione e i minori rischi connessi agli investimenti nel reddito fisso.

Per gli analisti di Bank Ok America, tuttavia, gli investitori farebbero ora bene a prepararsi alla "fine del 60/40", perché dopo il recente rally obbligazionario “ci sono buone ragioni per riconsiderare il ruolo dei bond in portafoglio" e allocare una quota maggiore sulle azioni.

“La relazione tra le asset class" - è la premessa da cui partono i due strategist della banca, Derek Harris e Jared Woodard, in un report chiaro nella sua presa di posizione fin dal titolo: 'The End Of 60/40', appunto - "è cambiata così tanto che molti investitori ora comprano azioni non in vista di una futura crescita dei prezzi, ma per avere un reddito, mentre comprano obbligazioni per partecipare ai rally dei prezzi”.

Numeri alla mano d'altronde, sottolinea la nota, nel 2019 sono confluiti verso il mercato obbligazionario ben 339 miliardi di dollari, mentre dai fondi azionari sono uscita 208 miliardi di dollari. Con una conseguenza che salta all'occhio: i rendimenti obbligazionari sono scesi così tanto che ci sono ora, nel mondo, 1.100 azioni con dividend yield superiori alla media dei rendimenti dei bond governativi globali.