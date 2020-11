Il Governo ha deciso di scendere in campo e dare una mano a quanti devono pagare un canone di locazione: pronto un nuovo bonus affitto. Sono in arrivo, infatti, delle nuove agevolazioni per i pubblici esercizi. Un ulteriore aiuto per tutti quegli imprenditori che hanno i loro bar ed i loro ristoranti nelle zone rosse ed arancioni, ma che soprattutto avendo il locale in un quartiere di pregio stanno pagando dei canoni di affitto molto onerosi.

Ad annunciare questa nuova iniziativa è stato il premier Giuseppe Conte, nel corso dell'Assemblea 2020 della Fipe, Federazione italiana dei pubblici esercizi. Conte ha affermato che l'esecutivo sarebbe disponibile a trovare, nella legge di bilancio, altre risorse - rispetto a tutti i provvedimenti di ristorio che sono stati già adottati - per aiutare bar e ristoranti.

Bonus affitto: ecco come potrebbe essere!

Arriverà un nuovo bonus affitto? Sarà anche questo strutturato come un credito d'imposta? Tutte domande corrette: cerchiamo di vedere che cosa ha anticipato Giuseppe Conte nel suo intervento. Uno dei temi delicati, in questo caso, è una possibile rinegoziazione dei canoni di locazione, un tema, però, considerato fin troppo delicato dallo stesso Conte perché sarebe necessario intervenire direttamente sulla contrattazione tra privati. Il premier ha spiegato:

Siamo valutando qualche formula di intervento compatibile con il quadro costituzionale per evitare contenziosi e arrivare a una soddisfazione economica che sia equa e giusta rispetto alle aspettative economiche dei proprietari degli immobili.

Lino Enrico Stoppani, presidente di Fipe-Confcommercio, ha sollecitato il presidente del consiglio e ha chiesto al Governo di cercare di fare qualche cosa di più, almeno rispetto alle misure che sono state adottate fino ad oggi. Secondo Stoppani sarebbero necessari degli interventi sull'Iva, arrivando a proporre un'aliquota al 10% per un periodo limitato di tempo. Stoppani ha poi proposto la reintroduzione del cashback per la ristorazione, ma anche l'allargamento dei tax credit. Richiesta, poi, una maggiore qualificazione delle imprese del settore, in modo che si possa limitare l'eccesso di offerta. Quindi in sintesi, quello richiesto, è un aiuto a 360 gradi, che non tocca unicamente l'affitto da pagare ogni mese.

Affitto e non solo: gli aiuti messi in campo!

Dal canto suo il premier Giuseppe Conte ha elencato tutte le misure messe in campo dal suo Governo per aiutare il settore, in questo periodo di difficoltà. Partiamo dal Fondo ristorazione per l'acquisto di prodotti 100% Made in Italy, in favore di ristoranti, mense, alberghi ed agriturismi. Il Fondo, istituito dal Decreto Agosto, può contare, oggi come oggi, su 600 milioni di euro e consente alle singole imprese che operano nel settore della ristorazione di chiedere contributi che oscillano da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 10.000 euro. Ci sarà tempo per presentare le domande fino al 28 novembre e, come ha spiegato Teresa Bellanova, Ministro delle Politiche Agricole:

non verrà prorogato perché c'è necessità di consumare le risorse entro l'anno, non vogliamo rimandare indietro risorse al ministero dell'economia.

Ma non basta. Giuseppe Conte ha anche annunciato un altro ambizioso progetto: definire una sorta di Statuto delle imprese, in altre parole un

un corpus normativo dove tutte le imprese, gli artigiani, gli esercenti possano avere un catalogo di diritti irrinunciabili. A cominciare dal diritto a svolgere attività di impresa con pochissimo tempo e pochissimo costo e con un business plan semplificato.

Le altre richieste!

Gli aiuti per i ristoratori non potrebbero arrivare solo per pagare l'affitto del locale. Ma sarebbe opportuno intervenire direttamente sui temi che riguardano la liquidità. Al momento il sistema bancario non sarebbe in condizione di sostenere nella maniera adeguata tutto il settore della ristorazione, a causa dei vincoli della normativa europea che condizionano il rilascio del credito al livello di rischio delle singole aziende.

La Fipe ritiene che Cassa depositi e prestiti potrebbe svolgere il ruolo di finanziatore paziente per venire incontro alle esigenze delle imprese. Conte ha promesso l'impegno del Governo a: