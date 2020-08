Chi ci guadagna davvero con il bonus assunzioni 2020? Grazie agli incentivi e agli sgravi fiscali fino al 100% per 6 mesi, i veri beneficiari della misura sono i datori di lavoro. Il governo, comunque, ha pensato al bonus come un metodo per combattere la disoccupazione e rilanciare l'assunzione di giovani, donne, disabili e categorie sociali in difficoltà. Ecco come funziona il bonus assunzioni 2020.

Pioggia di bonus in arrivo con il Decreto di agosto: tante le agevolazioni per le famiglie a basso reddito e per i lavoratori in difficoltà a seguito della pandemia di coronavirus. Confermata – tra le altre misure – la proroga della cassa integrazione per altre 18 settimane, confermato anche il bonus da 600 euro per i lavoratori stagionali e per quelli dello spettacolo (relativo ai mesi di giugno e luglio 2020). Per le famiglie sono in arrivo sconti sulle bollette e agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie. Nuovo pacchetto di risorse per sollevare il mercato delle auto, con incentivi sugli acquisti di mezzi ibridi o elettrici. Infine, è stato introdotto anche il bonus assunzioni 2020, ovvero una serie di sgravi contributivi fino al 100% per un periodo massimo di 6 mesi per tutte le aziende che assumeranno nuovo personale.

La misura introdotta dal governo giallo rosso va a beneficio dei datori di lavoro che decideranno di inserire nelle proprie aziende lavoratori neolaureati, giovani, donne, cittadini del Sud Italia nel periodo seguente la pandemia di Covid-19. Nel dettaglio dovrebbe trattarsi di una decontribuzione fino al 100% della durata di massimo 6 mesi per incentivare le assunzioni e combattere la disoccupazione. Interessati al beneficio sono anche i percettori dell’assegno NASPI e DIS-COLL, i beneficiari della cassa integrazione in deroga, del reddito di cittadinanza e i disabili.

Ma come funziona il bonus assunzioni 2020 e come si può richiedere? Quali sono le condizioni e i requisiti per poter accedere al beneficio? Quali sono gli attuali incentivi per le assunzioni e chi riguardano in particolare? Le aziende ci guadagnano? Ecco una breve guida contenente tutte le informazioni necessarie per orientarsi in seguito alle importanti novità introdotte nell’ultimo anno.

Bonus assunzioni 2020: cos’è

La cassa integrazione prorogata per altre 18 settimane e il blocco dei licenziamenti fino al 31 dicembre 2020 non erano sufficienti a sostenere un mercato del lavoro già in crisi e ora duramente colpito dalla pandemia di coronavirus. Così, il governo ha introdotto ulteriori misure nel decreto di agosto per rilanciare l’economia italiana e favorire l’ingresso di nuovi lavoratori nel mercato del lavoro.

Il bonus assunzioni 2020 è un incentivo per i datori di lavoro che intendono assumere nuovo personale nei mesi successivi alla pandemia e che potranno dunque beneficiare di una decontribuzione ari al 100% per 6 mesi. Tuttavia, l’obbligo per i datori rimane quello di non licenziare i neoassunti per i successivi 9-12 mesi.

Da quanto si apprende, inoltre, non vi sarebbero limiti di età a condizione del bonus, nemmeno limiti di genere: si parla di neolaureati, ma anche giovani diplomati che hanno effettuato un progetto di alternanza scuola-lavoro, disoccupati, donne e over 50, cittadini del Nord, del Sud o del Mezzogiorno. Attualmente, invece, erano previste agevolazioni per i giovani under 30 o 35, per i quali erano previste opportunità lavorative interessanti.

Il decreto di agosto intende stanziare per questa misura almeno 1 miliardo di euro – che andrebbe ad aggiungersi ai 10 miliardi previsti per sostenere il lavoro, comprese la proroga della cassa integrazione e il blocco dei licenziamenti –.

Bonus assunzioni: come funziona

Il bonus assunzioni non ha limiti di età e riguarda ex studenti, neodiplomati, neolaureati, under 35, donne e over 50, disabili, percettori di reddito di cittadinanza o beneficiari dell’assegno NASPI DIS-COLL. Inclusi anche i cittadini residenti nel Mezzogiorno e i giovanissimi che hanno intrapreso progetti come l’alternanza scuola-lavoro; oltre ai beneficiari della cassa integrazione in deroga e ai giovani genitori.

Per poter beneficiare degli sgravi contributivi (fino al 100% per 6 mesi) previsti dal bonus assunzioni 2020, comunque, le aziende dovranno rispettare alcune condizioni espressamente stabilite dall’Inps.

Innanzitutto, è necessario che il neoassunto abbia firmato un contratto di tipo indeterminato o subordinato, datato al massimo al 31 dicembre 2020. Inoltre, occorre che l’azienda mantenga attivo il contratto e dunque assunto il lavoratore per i successivi 9-12 mesi. Infine, la nuova assunzione dovrà comportare un aumento dell’occupazione complessiva dell’azienda rispetto ai 12 mesi precedenti.

Una particolarità di questo bonus – a differenza di molti altri benefici – è il fatto che sia cumulabile con altre agevolazioni o sconti. L’obiettivo dell’esecutivo è quello di combattere la disoccupazione, rilanciare l’economia e favorire l’occupazione di tutte le categorie sociali.

Incentivi assunzioni 2020: i requisiti

Stando ad alcuni dati reperibili dall’Osservatorio sul precariato dell’INPS, infatti, le assunzioni hanno subito un drastico taglio durante il periodo di lockdown (marzo e aprile 2020), scendendo a -83%. A maggio, invece, gli occupati sono scesi di 84 mila unità, ma il numero resta ancora troppo elevato.

Per quanto riguarda invece i requisiti che le aziende devono rispettare per poter accedere agli sgravi contributivi, a mettere in chiaro la questione è l’articolo 31 del decreto legislativo numero 150 del 2015.

In ottemperanza a tale decreto, dunque, l’azienda non deve aver subito sospensioni dell’attività a causa di crisi o riorganizzazione aziendale. Inoltre, deve pervenire comunicazione all’ UNILAV (almeno 24 ore prima dell’inizio dell’attività lavorativa del lavoratore) pena il ritardo nel beneficio di alcuni giorni. Infine, nel momento in cui si richiede il bonus, il datore deve essere in regola con i pagamenti contributivi passati.

A chi spetta il bonus assunzioni 2020

Il datore di lavoro che intende ampliare l’organico dell’azienda può decidere di usufruire di diversi tipi bonus assunzioni. Si parla di assunzioni di neolaureati, assunzioni di donne e over 50, assunzioni per il Sud e il Mezzogiorno, oppure assunzione di giovani diplomati che abbiano aderito a un progetto di alternanza scuola-lavoro. Come detto, comunque, l’esecutivo lavora a un bonus che non preveda limiti di età.

Bonus assunzioni donne e over 50 : il datore di lavoro che assume queste categorie di lavoratrici ha diritto alla decontribuzione pari al 50% (in ottemperanza a quanto previsto dalla Riforma Fornero).

: il datore di lavoro che assume queste categorie di lavoratrici ha diritto alla decontribuzione pari al 50% (in ottemperanza a quanto previsto dalla Riforma Fornero). Bonus assunzioni giovani genitori disoccupati o precari : il datore di lavoro che scelga di inserire nel suo organico (con contratto a termine o a tempo indeterminato) giovani genitori disoccupati o precari (inseriti nelle apposite liste dell’Inps) potrà beneficiare di un esonero contributivo pari a 5.000 euro per ogni lavoratore fino a un massimo di 5 assunti.

: il datore di lavoro che scelga di inserire nel suo organico (con contratto a termine o a tempo indeterminato) giovani genitori disoccupati o precari (inseriti nelle apposite liste dell’Inps) potrà beneficiare di un esonero contributivo pari a per ogni lavoratore fino a un massimo di 5 assunti. Bonus giovani 2020: per i datori che decideranno invece di assumere giovani under 35 nelle loro aziende sono previste agevolazioni contributive ed esonero fino a 3 anni per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato (bonus rinnovato dalla nuova Legge di Bilancio 2020).

2020: per i datori che decideranno invece di assumere giovani nelle loro aziende sono previste agevolazioni contributive ed esonero fino a 3 anni per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato (bonus rinnovato dalla nuova Legge di Bilancio 2020). Bonus assunzioni neodiplomati 2020: per i datori che scelgono di assumere studenti neodiplomati l’agevolazione prevista è un contributo di 36 mesi che prevede un tetto massimo di esonero dai contributi pari a 3.250 euro all’anno . La misura è riservata a quei datori che assumono neodiplomati entro 6 mesi dall’esame di Stato (o eventualmente studenti che abbiano svolto l’alternanza scuola lavoro nella suddetta azienda per almeno il 30% dell’ammontare di ore complessive) con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato.

2020: per i datori che scelgono di assumere studenti neodiplomati l’agevolazione prevista è un contributo di 36 mesi che prevede un tetto massimo di esonero dai contributi pari a . La misura è riservata a quei datori che assumono neodiplomati entro 6 mesi dall’esame di Stato (o eventualmente studenti che abbiano svolto l’alternanza scuola lavoro nella suddetta azienda per almeno il 30% dell’ammontare di ore complessive) con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato. Bonus assunzioni Sud 2020 (circolare dell’Inps numero 102 del 2019): introdotto dalla Legge di Bilancio del 2017 e confermato anche dalla Legge di Bilancio del 2020, questo incentivo va a sostegno dei lavoratori disoccupati del Mezzogiorno (in particolare per le seguenti Regioni: Abruzzo, Calabria, Puglia, Sicilia, Campania, Molise, Basilicata e Sardegna.). Stando alle disposizioni della circolare dell’Inps numero 41 del 1° marzo 2017, il bonus assunzioni Sud spetta a quei datori che assumono giovani a tempo indeterminato, in somministrazione o in apprendistato. L’incentivo, inoltre, prevede un esonero contributivo fino al 100% per un massimo di 8.060 euro all’anno.

Bonus assunzioni IO Lavoro

Dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 i datori di lavoro potranno accedere anche a un ulteriore beneficio chiamato bonus assunzioni IO Lavoro istituito dall’ANPAL. La misura – introdotta nel 2020 – è riservata all’assunzione di giovanissimi di età compresa tra i 16 e i 24 anni (anche oltre i 25 anni qualora siano inoccupati dal almeno 6 mesi in ottemperanza al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017) che non risultino ancora occupati. Il bonus è comunque riconosciuto solo ai soggetti che non abbiano stipulato altri contratti di lavoro con lo stesso datore nei 6 mesi precedenti l’assunzione.

Questo bonus garantisce una decontribuzione pari al 100% (esclusi i premi INAIL) al datore di lavoro che assume giovani disoccupati. Il beneficio ha una durata pari a 12 mesi e prevede un tetto massimo di contributi pari a 8.060 euro all’anno per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato o in apprendistato.

Può essere cumulato, però, con il bonus assunzioni under 35 (che è sato prorogato dalla Legge di Bilancio 2020).

Quanto guadagnano le aziende?

Il bonus assunzioni 2020 è stato pensato dal governo con l’obiettivo di agevolare i datori di lavoro e spingerli ad assumere nuovo personale potendo beneficiare di sgravi contributivi importanti. Ma non si tratta solo di una misura volta a combattere la disoccupazione. A trarne profitto sono gli stessi datori di lavoro, che grazie alla decontribuzione riescono a risparmiare oltre il 20% rispetto al costo del lavoro ordinario.

Secondo le stime del quotidiano IlSole24Ore, infatti, pare che i boss delle aziende del commercio risparmino fino a 592 euro, mentre i corrispondenti del settore turistico risparmino invece 461 euro. In 6 mesi, dunque, un’azienda che beneficia degli sgravi contributivi legati al bonus assunzioni 2020 potrebbe guadagnare fino a 3.000 euro (considerando un risparmio medio pari a 500 euro per ogni lavoratore assunto in organico).