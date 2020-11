I figli sono al centro dell'attenzione della politica. Lo conferma la volontà di cercare di salvaguardare la didattica in presenza per i più piccoli. Ma l'auspicio è di riportare sui banchi anche quelli più grandi. Nel frattempo la manovra finanziaria 2021 che inizia a prendere forma da un aiuto concreto alle famiglie appena nasce un figlio. Il bonus bebé è confermato anche per il 2021 in concomitanza con l'assegno unico per i figli. Doppio assegno nel 2021.

I figli sono al centro dell'attenzione della politica italiana. Lo conferma la volontà di cercare di salvaguardare la didattica in presenza per i più piccoli. Ma l'auspicio è di riportare sui banchi anche quelli più grandi. Nel frattempo la manovra finanziaria 2021 che inizia a prendere forma da un aiuto concreto alle famiglie appena nasce un figlio. Il bonus bebé è confermato anche per il 2021 in concomitanza con l'assegno unico per i figli. Doppio assegno nel 2021.

Bonus bebé confermato per il 2021

Il bonus bebé, come misura di sostegno alle famiglie, era in forse dopo la decisione del Ministero dell'economia e delle finanze di mettere le mani al sistema della fiscalità delle famiglie, con una razionalizzazione delle detrazioni per i figli a carico. Quando il Ministro del MEF, Roberto Gualtieri, in presentazione del NaDef (nota di aggiornamento del documento di economia e finanza) aveva indicato e poi confermato che dal 2021 sarebbe partito l'assegno unico per i figli, in tanti si sono chiesti cosa andava a sostituire. Tra le misure che si affogavano nel nuovo assegno vi era l'assegno al nucleo famigliare, il bonus bebè e il bonus asilo nido. Ma con una forte sterzata, in queste ore il bonus bebé viene confermato per il 2021. L'onere è valutato in 340 milioni di euro per il 2021 e in 400 milioni di euro per il 2022.

A chi spettava il bonus bebé

Il bonus bebé è riconosciuto per ogni figlio nato o adottato. La misura nasce nel 2015, e prevedeva per ogni figlio nato o adottato tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 un importo variabile in base al valore di ISEE. Il bonus era riconosciuto dal mese di nascita o adozione e durava 36 mesi. Fino al terzo anno di vita del bambino nato, o fino al terzo anno di ingresso in famiglia per i bambini adotatti. L'importo era di 960 euro all'anno. Il vincolo reddituale era il valore dell'ISEE. Questo non doveva superare i 25.000 euro. L'importo del bonus passava a 1.920 euro, dunque il doppio, se l'ISEE della famiglia era uguale o inferiore a 7.000 euro. Per i bimbi nati il 31 dicembre 2017, l'ultimo assegno come bonus bebé sarà preso a dicembre 2020, cioè al compimento del suo terzo anno.

Il bonus bebé dal 2018

La misura di sostegno alla natalità, tanto apprezzata dai genitori, è stata poi rinnovata anche per gli anni 2018, 2109 e 2020. Ma in questi tre anni ci sono stati dei cambiamenti.

Per i bambini nati tra il 1 gennaio 2018 e 31 dicembre 2019, il bonus è stato erogato sempre in base all'ISEE, del valore non superiore di 25.000 euro, per un importo di 960 euro ma solo per un anno a partire dal mese di nascita o di adozione. Rispetto ai tre anni. Dunque il bambino nato il 31 dicembre 2019 è stato un po' meno fortunto del suo amico nato un anno prima. Peraltro in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, l'importo dell'assegno predetto è stato aumentato del 20 per cento, pertanto saliva a 96 euro e 192 euro al mese a seconda dell'ISEE.

Cosa sta accadendo nel 2020 per il bonus bebé

Per i nati o adottati nell'anno 2020, tra il 1 gennaio e 31 dicembre, quindi per i piccoli che nasceranno o saranno adottati entro fine anno, il bonus bebé c'è. I genitori possono stare tranquilli e richiedere il bonus. Ma con delle novità.

Per il 2020 non c'è più alcuni vincolo di reddito ISEE, nel senso che per tutti i bambini nati o adottati nel 2020 sarà riconosciuto il bonus. Ma sarà gruaduato in base alla condizione economica.

Per famiglie con ISEE fino a 7.000 euro l'importo del bonus bebé è di 160 euro al mese.

Se inveve la famiglia ha un ISEE tra 7.000 euro e 40.000 euro il bonus bebé è di 120 euro al mese.

Per ISEE superiori a 40.000 euro o in caso di non presentazione della DSU, per ottenere l'ISEE, l'importo mensile del bonus bebé è di 80 euro.

Il bonus è sempre erogato per un anno. Anche per quest'anno in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2020 la maggiorazione del bonus è del 20% del beneficio. In tal caso la misura spettante è rispettivamente pari a 192 euro, 144 euro e 96 euro mensili a seconda del valore assunto dall'ISEE minorenni.

Cosa succede nel 2021 per il bonus bebé?

Le ultime notizie che stanno circolando in base alla bozza in elaborazione della manovra finanziaria 2021, confermano il bonus bebé per il 2021 senza variazioni rispetto al 2020. Quindi per i nati o i bambini adotatti tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2021, i genitori potranno godere del bonus bebé alle stesse condizioni del 2020. Si presume dunque che in presenza di figli successivi al primo, nati o adottati tra il 1 gennaio e 31 dicembre 2021, gli importi del bonus bebé aumenteranno del 20%. Per ISEE fino a 7.000 euro, il bonus bebé per i figli successivi al primo sarà di 2.304 euro all'anno, per ISEE tra 7.000 euro e 40.000 euro, l'importo è di 1.728 euro all'anno, per ISEE superiori a 40.000 euro o in sua assenza, l'assegno del bonus per i figli successivi al primo, che nasceranno o saranno adottati nel 2021 è di 1.152 euro.

Quindi mamma e papà che avete ricevuto la bella notizia di avere un figlio nel 2021, potrete godere per un anno dal mese di nascita o di adozione del bambino del bonus bebé in base al vostro valore ISEE.

Come si calcola l'ISEE 2021

L'ISEE è l'indicatore che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata. L'accesso a queste prestazioni, infatti, come ai servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate (telefono fisso, luce, gas, ecc.) è legato al possesso di determinati requisiti soggettivi e alla situazione economica della famiglia.

Per ottenere la propria certificazione ISEE è necessario compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale (sia mobiliare che immobiliare) necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare.

La DSU può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno. Gli ISEE elaborati nel 2020 hanno validità fino al 31 dicembre 2020. Quindi per il 2021, ricordati di presentare una nuova DSU nel 2021. Nella DSU, che può essere quella pre-compilata o nuova, dovrai confermare o dichiarare la tua situazione economica-patrimoniale

ISEE 2021: cosa dichiarare

Ai fini dell'ISEE da richiedere il 1 gennaio 2021, a valere per l'anno 2021 e dunque valido per il bonus bebé, si dovranno considerare i redditi prodotti nel 2019 ed il patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre 2019. Tra i valori mobiliari vanno considerati ai fini ISEE, le giacenze dei conti correnti, dopositi e dei conti titoli di investimento. Solitamente la tua banca ha già trasmesso questi dati all'Agenzia delle Entrate nonchè comunicate negli estratti conto di fine anno. In caso di altri redditi, sarà l'Inps che integrerà con i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, erogati dall’INPS per ragioni diverse dalla condizione di disabilità e non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF. Sul patrimonio immobiliare invece si dovrà inserire il valore della casa (come valore catastale) e il mutuo residuo o il canone di affitto annuo, relativo sempre al secondo anno precedente la richiesta dei DSU (dunque al 31.12.2019).

Assegno Unico ai figli: la novità 2021

Dal 1 luglio 2021 entrerà in funzione l'assegno unico per i figli. L'assegno unico spetterà a tutti i lavoratori, sia autonomi che dipendenti ma anche a disoccupati e incapienti. Partirà dal settimo mese di gravidanza fino al raggiungimento dei 21 anni dei figli. Ma non è escluso che possa arrivare anche a 25 anni per famiglie con redditi bassi e con figli che frequentano l’università. Sarà riconosciuto a tutti i cittadini italiani ed europei, ma anche ai cittadini extra-comunitari con regolare permesso di soggiorno e residenti in Italia da più di 2 anni. Il suo importo varierà in base all'Isee e potrà arrivare fino a 250 euro al mese per figlio. Con l'aggiunta in queste ore di 3 miliardi al fondo per l'assegno unico probabilmente aumenterà la platea dei beneficiari o potrebbe aumentare l'importo.

Compatatibilità tra assegno unico e bonus bebé

La manovra finanziaria 2021 in bozza prevede per il 2021 due misure a sostegno dei genitori, o meglio di chi diventerà genitore nel 2021. Infatti per i nati o i bambini adottati nel 2021, saranno presenti due misure. Il bonus bebé che sembra, in queste ore, essere stato confermato nel 2021. E l'assegno unico ai figli che invece è già stato confermato e che partirà dal 1 luglio 2021, con una dotazione di 3 miliardi in più aumentati di 5,5 miliardi nel 2021.

Per tutti i nati o figli adottati tra il primo gennaio ed il 31 dicembre 2021, i genitori potranno fare richiesta del bonus bebé che partirà dal mese di nascita o di adozione. Il bonus bebé, come per il 2020, avrà una validità di un anno. Ma cosa accade dal 1 luglio 2021? Al bonus bebé, il genitori potranno anche sommare l'assegno unico per i figli. In realtà già a partire dal settimo mese di gravidanza.

Ad esempio per un bambino nato o entrato in famiglia, tramite adozione, a settembre 2021, i genitori potranno richiedere da settembre 2021 il bonus bebè. Da luglio 2021, ossia al settimo mese di gravidanza della mamma, poichè la data di partenza è proprio il 1° luglio, gli stessi genitori potranno richiedere anche l'assegno unico per il figlio che andrà a coesistere con il bonus bebé. Dopo il primo anno di vita del figlio, o dopo il primo anno di ingresso in famiglia per i bambini adottati, il bonus bebè termina, e contiua l'assegno unico.