Finalmente è stata pubblicata la data per i cittadini italiani che intendono richiedere il bonus bici. A partire dal 3 novembre di quest’anno, il Ministero dell’Ambiente ha previsto l’avvio delle pratiche per poter usufruire dell’incentivo economico dal valore di 500 euro, destinato al rimborso di coloro che hanno acquistato una bici o un monopattino. Ma ci sono alcuni requisiti da rispettare per poter accedere al famoso bonus bici: ecco tutti i dettagli.

Il bonus bici rappresenta uno dei tanti bonus ed incentivi economici messi in atto dal Governo italiano al fine di risollevare la situazione economica dell’Italia e con essa aiutare anche tutti i cittadini e le famiglie italiane, che si sono trovati in una condizione critica, in seguito all’arrivo della pandemia provocata dal Coronavirus.

Il Governo italiano ha deciso di aumentare maggiormente i fondi stanziati per il bonus bici, passando dall’iniziale stanziamento di 120 milioni di euro a 210 milioni, al fine di coprire, secondo le stime elaborate da Confindustria Ancma, quasi 700 mila richieste da parte dei cittadini italiani.

Ecco tutti i dettagli in merito al nuovo bonus bici, i requisiti necessari per potervi accedere, le scadenze e le procedure per effettuare la domanda.

Bonus bici: arriva la data del click day

La data del click day per l'invio delle richieste al bonus bici dei 500 euro è quella di martedì 3 novembre. Dunque, secondo quanto disposto dal Ministero dell'Ambiente, a partire dalla giornata del 3 novembre, si dovrà iniziare le procedure di ricezione, verifica e controllo delle richiesta effettuate da parte di tutti i cittadini italiani che hanno inviato domanda per l'accesso al bonus bici di 500 euro.

È stato inoltre specificato che le domande per l’incentivo economico saranno soddisfatte sulla base dell’ordine in cui sono state inserite ed inviate le fatture all’interno della piattaforma online dedicata, a partire dal giorno 3 novembre in cui è stato previsto l’inizio del click day. Le richieste per il bonus bici quindi non saranno messe al vaglio seguendo la data di emissione delle fatture di acquisto della bicicletta o del monopattino.

Sarà quindi importantissimo conoscere bene tutte le procedure da seguire per ottenere il rimborso attraverso la modalità del click day, metodo che privilegia la velocità di invio delle richieste.

Bonus bici: a chi spetta

In seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 5 settembre di quest'anno del decreto attuativo finalizzato al rimborso per l'acquisto di biciclette o monopattini, con il famoso bonus bici dal valore massimo di 500 euro, è stata disposta la data del click day il giorno martedì 3 novembre.

Secondo quanto previsto dal Governo italiano e dal Ministero dell’Ambiente, a partire dalla data di inizio del click day per il bonus bici, potranno inviare la richiesta sulla piattaforma online appositamente adibita, tutti i cittadini italiani con un’età superiore ai diciotto anni, che risultano essere residenti (quindi non necessariamente domiciliati) in Comuni italiani con una popolazione che supera i 50 mila abitanti.

Tuttavia, sono stati inclusi anche tutti i cittadini maggiorenni residenti in capoluoghi di Regione delle Città metropolitane e dei capoluoghi di Provincia, anche se con meno di 50 mila abitanti. Si specifica che per quanto riguarda i capoluoghi di regione di città metropolitane, si tratta di quattordici Comuni, ovvero: Milano, Venezia, Torino, Genova, Firenze, Bologna, Roma Capitale, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Messina, Cagliari e Catania.

A tal proposito è chiaro che con questi requisiti a cui si fa riferimento alla residenza e non al domicilio del richiedente, saranno purtroppo esclusi dalla possibilità di richiedere e di usufruire del bonus bici e mobilità, tutti quei cittadini italiani lavoratori o studenti, che sono pendolari o fuori sede, che risultano essere residenti nel luogo a cui provengono e domiciliati nelle città.

Cosa si può acquistare con il bonus

Secondo quanto previsto dal decreto-legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 settembre 2020, lo sconto del bonus bici potrà essere richiesto ed usufruito per gli acquisti di biciclette, anche se a pedalata assistita, veicoli destinati alla mobilità personale a propulsione elettrica, (espressamente indicati all’art. 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito poi con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8) come ad esempio hoverboard, segway o anche monopattini. Dunque sarà possibile richiedere il bonus per ricevere lo sconto sull’acquisto di biciclette o veicoli volti all’uso di servizi di mobilità condivisa a uso individuale, ad esclusione ovviamente di autovetture, per i quali è stato previsto un bonus specifico che è quello del famoso bonus auto.

L’importo del bonus bici

Il valore del nuovo bonus bici le cui richieste potranno essere presentate a partire da martedì 3 novembre di quest’anno con la famosa modalità del click day già sperimentata per alcuni sostegni economici introdotti in precedenza, è pari al 60 per cento della spesa che è stata sostenuta per l’acquisto della bici o del monopattino. In qualsiasi caso tuttavia, l’importo non potrà superare il valore dei 500 euro. Dunque, se una bici è stata pagata ad esempio 2.000 euro, il rimborso dovrà comunque essere pari a 500 euro.

Come ricevere il bonus bici

Per poter accedere al bonus mobilità e quindi allo sconto per gli acquisti effettuati dai cittadini per i loro acquisti di bici, i richiedenti potranno registrarsi sul portale web dedicato al cosiddetto Programma Sperimentale Buono Mobilità 2020, a partire appunto dal 3 novembre.

Invece per quanto riguarda i fornitori di servizi di mobilità condivisa a uso individuale e le aziende e gli esercizi commerciali che si occupano della vendita di bici o di qualsiasi altro veicolo a mobilità personale a propulsione, questi potranno accreditarsi sul portale a partire già dal 19 ottobre.

Bonus bici: come funziona

Il nuovo bonus bici potrà essere usufruito attraverso apposita richiesta da parte dei cittadini italiani, i quali dovranno accedere alla piattaforma web dedicata, utilizzando le proprie credenziali SPID (ovvero Sistema Pubblico di Identità Digitale).

A tal proposito, il bonus mobilità prevede una prima fase a partire dal 4 maggio 2020 fino al giorno prima che l’applicazione web predisposta venga effettivamente resa operativa, ed entro non oltre il giorno 31 dicembre 2020. In questa prima fase è stato disposto un rimborso ai beneficiari che rispondono a determinati requisiti di residenza. Per poter accedere al sostegno economico del bonus bici, il richiedente dovrà conservare la ricevuta che attesta l’avvenuta spesa della bicicletta o del veicolo acquistato, la quale dovrà essere poi allegata al momento della domanda.

La seconda fase del bonus bici prende inizio nel momento il cui l’applicazione web è resa operativa. In questa fase è stato dunque prevista la disposizione dello sconto diretto da parte del fornitore del servizio di mobilità o dell’impresa ed esercizio commerciale che si è occupato della vendita della bici.

Dunque, i richiedenti dovranno specificare sull’applicazione telematica il veicolo o il servizio che intendono comprare, e in automatico il sistema genererà un buono spesa digitale che dovrà essere consegnato al fornitore.

La procedura per ricevere il buono

La procedura prevista per ricevere il bonus bici non è affatto semplice. Infatti, per questo motivo l’Ancma, acronimo della Associazione Nazionale Ciclo Motociclo e Accessori, ha dato alcune indicazioni necessarie per il rimborso durante il click day.

Innanzitutto, i cittadini italiani che intendono richiedere il bonus dovranno ricordarsi di avere attiva l’identità SPID entro il 3 novembre, possedere il documento di acquisto a loro intestato, e un documento in cui vengono indicate le coordinate bancarie del proprio conto corrente.