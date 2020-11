Se ne parla da tempo, se ne era sperata ed immaginata la cancellazione. Ma alla fine arriva un vero e proprio bonus: parliamo del bollo auto. E questa volta chi potrà beneficiare di un vero e proprio sussidio per pagarlo sono gli automobilisti della Sicilia: la Giunta regionale ha deciso di introdurre l'esenzione del bollo auto per alcune categorie di contribuenti.

Il bonus è destinato ai proprietari di un auto che abbia una potenza fino a 53 kilowatt (71 cavalli) o per le vetture che siano state immatricolate prima del 31 dicembre 2010 e che abbiano un reddito che non superi i 15.000 euro. Il bonus per il bollo auto è stato previsto per tutelare le fasce più deboli economicamente, soprattutto quelle che stanno affrontando i maggiori problemi a causa dell'emergenza Covid 19.

Il bonus bollo auto siciliano!

Il nuovo bonus bollo auto siciliano non coinvolge unicamente i privati. Potranno evitare di mettere mano al portafoglio anche le associazione di volontariato e di protezione civile, purché siano iscritte nei rispetti registri tenuti dalla Regione. Ricordiamo un passo molto importante: per poter richiedere l'esenzione dal pagamento del bollo auto è necessario richiederlo: gli interessati dovranno collegarsi alla specifica pagina creata dal portale Aci - per accedervi basta cliccare qui - e compilare l'autocertificazione che vi compare. Una volta compilato questo documento sarà sufficiente stamparlo e firmarlo ed inviarlo tramite Pec a questo indirizzo: esenzione2020.privato@PEC.sicilia.aci.it. Attenzione, però, che le tempistiche per poter presentare il documento sono molto rapide: c'è tempo fino al 5 novembre.

Nel caso in cui i viaggiatori avessero già provveduto a pagare il bollo auto, il modello online prevede anche una voce con la quale è possibile richiedere il rimborso. Le richieste - a parte la ridotta tempistica - possono essere presentate fino ad esaurimento della somma stanziata dalla Regione Sicilia, che ammonta a 22 milioni di euro.

Bollo auto: le esenzioni nella altre Regioni!

Come sicuramente ben sapranno i nostri lettori, ci sono delle agevolazioni nelle altre Regioni italiane, benché non siano legate all'emergenza coronavirus. Una di queste è legata alla Legge 104. Chi usufruisce dei benefici previsti da questa legge - le persone affette da handicap accertato e i loro cargiver - possono beneficiare di alcune agevolazioni per il bollo auto. Possono asternersi dal pagarlo:

persone che abbiano delle gravi disabilità, che sia causa di difficoltà di apprendimento, relazione od integrazione lavorativa;

genitori, coiniugi od eventuali parenti affini al disabile.

In questo caso è possibile richiedere l'esenzone dal pagamento del bollo auto: il portatore di handicap deve essere a loro carico e si deve disporre di un reddito che non sia superiore ai 2.840,51 euro. Nel caso in cui si rientrasse in una delle categorie che beneficiano della Legge 104, ci sono delle limitazioni rispetto alla tipologia di auto: non sono ammesse vetture con una cilindrata superiore ai 2.000 centimetri cubici per le auto a benzina e superiore ai 2.800 centimetri cubici per quelle a gasolio. E' importante ricordare che per poter beneficiare dell'esenzione dal pagamento del bollo auto è necessario presentare tutta la documentazione almeno 90 giorni prima della scadenza di pagamento del bollo stesso. Nel caso in cui sia riconosciuta l'esenzione, questa sarà valida anche per gli anni successivi.

Bollo auto, un omaggio anche per le auto storiche!

Particolari agevolazioni per il bollo auto ci sono anche i veicoli che abbiano un'età compresa tra i 20 ed i 29 anni (l'età viene conteggiata dalla prima immatricolazione). In questo caso c'è uno sconto del 50% sull'obolo da pagare: è importante sottolineare che la vettura può essere considerata storica solo e soltanto se è stata iscritta in un registro Asi (Auto Storiche Italiane) e deve essere immatricolata da più di vent'anni. Ma soprattutto deve essere in possesso del Certificato di Rilevanza Storico Collezionistica (CRS).

Molte volte i veicoli storici beneficiano anche di alcune agevolazioni per stipula delle Rc Auto. Le compagnie di assicurazioni molte volte propongono delle assicurazioni a costi inferiori rispetto a quelle dei mezzi tradizionali.