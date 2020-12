Il bonus cashback si estende a varie transazioni: come e dove pagare bollo auto, IMU, bollettini e altro ancora, con uno sconto che non sempre però è del 10%. Ecco perchè.

Il programma extra cashback di natale, partito l'8 dicembre scorso e destinato a durare fino al 31 dicembre, sembra aver superato ormai le difficoltà iniziali che hanno impedito a molti di registrarsi in maniera puntuale sull'App IO.

Ad oltre una settimana dalla partenza, il piano extra cashback ha ormai fatto il rodaggio e pare funzionare senza particolari intoppi.

Bonus cashback in due fasi. Tutti i dettagli

Ricordiamo in estrema sintesi che il programa cashback prevede un rimborso del 10% per i pagamenti effettuati negozi fisici con carta di credito, bancomat e App come ad esempio Satispay.

In questa prima fase, che si concluderà a fine dicembre 2020 salvo proroghe, si riceverà un rimborso del 10% per ogni transazione con moneta elettronica, fino ad un massimo di 15 euro per operazione e di 150 euro per l'intero periodo di riferimento.

A partire dall'1 gennaio e fino al 31 dicembre 2021, l'entità del rimborso sarà sempre pari al 10%, ma in tal caso bisognerà effettuare un minimo di 50 pagamenti ogni sei mesi, per avere il cashback fino ad un massimo di 150 euro, con un totale quindi di 300 euro per l'intero 2021.

Bonus cashback: le spese che danno diritto al rimborso del 10%

Come anticipato prima, sia per l'extra cashback di Natale che per quello ordinario, daranno diritto al rimborso del 10% della spesa effettuata, solo gli acquisti realizzati tramite dispositivi fisici presso gli esercenti che partecipano al programma sul territorio nazionale.

Bonus cashback: le spese escluse dal programma

Sono esclusi dal rimborso del 10% i pagamenti effettuati online, quelli relativi allo svolgimento di attività imprenditoriali, professionali o artigianali.

Non rientrano altresì nel cashback i pagamenti effettuati presso gli esercenti che non dispongono di un “Acquirer Convenzionato” per partecipare al Programma.

Esclusi anche gli acquisti all'estero, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano, al pari delle operazioni eseguite ad uno sportello bancomat.

Il rimborso del 10% non è riconosciuto inoltre per i bonifici tramite SDD, ossia gli addebiti diretti su conto corrente, per le operazioni relative a pagamenti ricorrenti con addebito su carta di credito o su conto corrente.

Nell'articolo di ieri abbiamo analizzato l'offerta del conto online di Enel X Financial Service che tra i vantaggi prevede che nelle spese ammesse al cashback rientrino anche le bollette di luce e gas.

Sempre dal mondo Enel sono arrivate interessanti novità ieri, relativamente ad ulteriori pagamenti che permettono di fruire del bonus cashback.

Bonus cashback: rimborso 10% anche per bollo auto, IMU e altro

Si avrà diritto al rimborso del 10% anche per il pagamento dei bollettini, chiamato tecnicamente "bill payment".

Ad offrire questa possibilità è PayTipper, società del gruppo Enel X, attraverso la rete di esercenti convenzionati PuntoPuoi.

Cosa fare per avere il rimborso del 10%

Il cittadino, dopo che avrà registrato la sua carta di credito o di debito sull'APP IO, potrà recarsi in una delle oltre 2.000 agenzie PuntoPuoi presenti in Italia ed effettuare il pagamento di bollettini postali, MAV, RAV, Avvisi PagoPa o bollo auto e beneficiare così del bonus cashback.

Grazie all'offerta della rete PuntoPuoi di Enel X sarà possibile quindi ricevere un rimborso del 10% anche per il bollo auto.

Bonus cashback: come funziona per il pagamento del bollo auto

E' importante in questo caso che il pagamento non sia effettuato online, ma presso uno dei punti vendita di Enel X, dove bisognerà utilizzare la carta di credito il bancomat.

Il rimborso sarà effettivamente del 10% solo nei casi in cui l'ammontare del bollo auto sino fino a 150 euro.

Oltre tale soglia infatti il cashback riconosciuto sarà al massimo di 15 euro e quindi la percentuale di rimborso si ridurrà in maniera direttamente proporzionale all'aumenta della tassa automobilistica pagata.

Per fare un esempio, se il bollo auto è pari a 140 euro si avrà diritto ad un rimborso di 14 euro, ossia il 10%, ma se la tassa ammonta a 200 euro, il cashback sarà di 15 euro, quindi scenderà all'incirca all'8%.

Bonus cashback: come avere rimborso per l'IMU

Un'importante novità riguarda anche l'IMU, ricordando che proprio oggi è fissata la scadenza per il versamento del saldo relativo al 2020.

Nei PuntoPuoi di Enel X si può pagare l'IMU beneficiando del rimborso dl 10% grazie all'extra cashback di Natale.

Per ottenere il rimborso sarà importante che l'imposta non venga pagata in contanti ad esempio presso uno sportello bancario utilizzando il classico modelo F24.

Il versamento dovrà avvenire con un bollettino di conto corrente postale, il cui pagamento andrà saldato con carta di credito o bancomat.

Quanto alla percentuale di rimborso, anche per l'IMU vale lo stesso discorso fatto per il bollo auto: il 10% di cashback di fatto si ridurrà progressivamente all'aumentare dell'importo pagato oltre la soglia dei 150 euro, limite massimo che da diritto a 15 euro di rimborso per ciascuna transazione.

Bonus cashback anche per tasse, multe e avvisi PagoPa

Come detto prima, presso un PuntoPuoi di Enel X si potrà beneficiare del cashback anche per il pagamento di tasse arretrate, si pensi alla rateizzazione di cartelle esattoriali.

Rimborsi previsti anche per le multe, per gli avvisi PagoPa e in generale per i tributi, locali o nazionali che siano.