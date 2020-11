Bonus PC e tablet e bonus mobilità al via in questi giorni. La cassa integrazione a sorpresa viene estesa anche per alcuni lavoratori. Il reddito di cittadinanza rischia tagli importanti. Si parla del reddito universale, ma cos'è e a chi spetta? Sono momenti cruciali per molti italiani che vedranno cambiare il loro conto in banca. Ma non sempre in negativo.

Il nuovo piano Catalfo prevede, infatti, diverse sovvenzioni per i lavoratori. Anche se con grande delusione di lavoratori e sindacati, viene esclusa dalle manovre la Naspi, per altre categorie ci sono importanti novità. I bonus Inps previsti dai decreti precedenti sembrano stiano per prendere finalmente il volo. Il blocco dei licenziamenti è stato prolungato al 31 gennaio 2021. Sembra si stia andando nella direzione giusta finalmente.

Ma non per tutti, perché già da novembre molti percettori del reddito di cittadinanza potranno vedere ridotto il loro assegno mensile. Infatti si prevede stando alle parole di Tridico, una revisione del reddito di cittadinanza che prevede la riduzione degli importi riconosciuti a beneficio di una platea più ampia.

Ancora: bonus annullati a favore dell'assegno unico per i figli, fondi terminati per sovvenzioni e sussidi alle famiglie. Che fine faranno i bonus baby sitter e il bonus asilo?

Ma andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa accadrà nei prossimi giorni.

Bonus pc: finalmente si parte

Il bonus pc e tablet avrà finalmente il suo giorno di gloria il 9 novembre. Nella speranza non sia assista alle prestazioni vergognose a cui siamo stati abituati negli ultimi mesi. Bonus nato per agevolare la didattica a distanza e permettere alle famiglie a basso reddito gli acquisti di pc e supporti per la DAD, da settembre vede al luce a novembre.

Questo bonus nasce con grandi polemiche al seguito. Possono accedere le famiglie con ISEE inferiore a 20mila euro per la sottoscrizione di un abbonamento ad un servizio di connettività a banda ultra-larga. Contestualmente è possibile chiedere anche un pc o tablet in comodato d'uso.

Sul sito di riferimento si sono regestarti gli operatori aderenti all'iniziativa come TIM e Vodafone ma anche operatori locali. Il nodo è nella procedura in quanto non si riceveranno bonus o rimborsi ma ci si dovrà fisicamente rivolgere ai negozi degli operatori telefonici aderenti per sottoscrivere l'abbonamento e si riceverà il pacchetto già scontato.

Sarà necessario compilare un'autocertificazione per aderire all'iniziativa. Lo sconto è di 500€ da gestire tra abbonamento e pc o tablet.

In sostanza la procedura sarà a carico dell'operatore scelto, niente click day quindi, ma sarà necessario effettuare di persona o online la sottoscrizione certificando, tramite la compilazione di un modulo, il proprio ISEE.

Bonus mobilità: arriva la seconda trance

Si riapre la procedura dal 9 novembre al 9 dicembre, per la richiesta del bonus mobilità. Nell'arco di questo mesi si potrà accedere al portale dedicato, e seguendo la procedura di registrazione si potrà finalmente inserire la propria domanda per ricevere il bonus.

Si tratta della seconda trance, infatti già il 3 e 4 novembre si era proceduto con il primo click day per scaricare il bonus ma i fondi erano finiti in un giorno. Così si è pensato di rifinanziare il bonus dando vita ad una seconda ondata di richieste.

Per la registrazione si dovrà accedere con SPID, ovvero Sistema Pubblico di Identità Digitale. Potranno registrarsi sia gli utenti che hanno già effettuato l'acquisto che chi invece deve ancora farlo.

Attenzione: è emerso durante la prima fase, un sito contraffatto, ovvero "www.buonomobilità.it" (con accento sulla a finale). Ricordiamo che il sito ufficiale è "www.buonomobilita.it", senza accento.

Nel primo caso si avrà un rimborso, una volta entrati nel portale attraverso lo Spid si dovrà sempre eseguire la registrazione e successivamente si potrà caricare la fattura di acquisto. Si otterrà il rimborso direttamente sull'IBAN da indicare durante la procedura di registrazione.

Mentre chi deve richiedere il bonus perché non ha ancora effettuato gli acquisti potrà, sempre dopo essersi registrato, dovrà generare un buono da spendere entro 30 giorni dall'emissione.

In entrambi i casi valgono le regole stabilite per il bonus mobilità. L'importo sarà pari al 60% del totale speso e comunque non superiore ai 500€. Si possono acquistare biciclette; bici elettrice; monopattini; overboard; segway. L'importante è che siano ecologici. Si possono acquistare anche beni usati oppure online. L'importante è mantenere la fattura o scontrino se si intende effettuare in un secondo momento la procedura per il rimborso.

Non solo bonus: CIG e RDC cosa cambia

Decreto ristori bis: è ufficiale la cassa integrazione emergenza Covid-19 viene estesa anche a tutti i lavoratori assunti dopo il 12 luglio, finora esclusi. La misura è finanziata con 80/90 milioni di euro. Tale decisone consente, finalmente, anche a quei lavoratori assunti nel periodo estivo di poter usufruire della cassa integrazione di emergenza, istituita in piena pandemia, già prorogata con il decreto agosto.

Coinvolti anche i lavoratori a tempo indeterminato che hanno avuto il contratto di lavoro rinnovato nel periodo estivo. Anche se i tempi per ricevere la cassa integrazione sono eccessivamente lunghi, è comunque una buona notizia la proroga di questa ammortizzatore sociale che permetterà a migliaia di persone di non perdere il lavoro.

Brutte notizie invece per i percettori di reddito o pensione di cittadinanza. Le parole del presidente Inps, Pasquale Tridico, non lasciano molte speranza. L'intenzione sarebbe infatti di ridurre drasticamente l'importo mensile per permettere a più famiglie di ricevere il sussidio. Questo presuppone una revisione dei requisiti di accesso, ad oggi abbastanza restrittivi.

Tale rivoluzione, non ancora confermata, garantirebbe a molte famiglie di ricevere una somma mensile che anche se non più pari a quella attuale, ma comunque utile per spese rivolte ai beni di prima necessità.

Ricordiamo infatti che l'importo ricevuto per il reddito di cittadinanza può essere speso solo per alcuno beni. Tramite la carta elettronica che viene ricaricata mensilmente, i beneficiari possono usufruire degli importi loro riconosciuti per acquisti rivolti a soddisfare i bisogni primari.

Bonus 1000€: non è per tutti

Il bonus baby sitter è previsto nel decreto ristori bis fino a 1000€ ma solo per i genitori che si trovano nei comuni delle zone rosse. Ovvero per ora, i comuni di Lombardia, Calabria, Piemonte, Valle d'Aosta e Bolzano.

Nelle regioni rosse nelle quali è prevista la sospensione delle attività scolastiche nelle seconde e terze classi delle scuole secondarie di primo grado viene previsto un bonus baby sitter da 1.000 euro e, nel caso in cui la prestazione di lavoro non possa essere resa in modalità agile, il congedo straordinario con il riconoscimento di un’indennità pari al 50 % della retribuzione mensile per i genitori lavoratori dipendenti.

Questo quanto stabilito nel nuovo decreto ristori. Per le altre zone si deve attendere di sapere se il bonus potrà essere prorogato oppure sarà fagocitato, come per ANF e detrazioni fiscali, dal nuovo assegno unico per i figli a carico.

Bonus vacanze anche nel 2021

Il tanto criticato bonus vacanze sembra vedrà attuazione anche nel 2021. Stando a quanto emerso ma non ancora ufficializzato, nel decreto ristori bis si prevede un prolungamento del bonus fino a giugno 2021.

Si ritiene di dover intervenire ancora in favore del settore turistico incentivando gli italiani ad usufruire delle strutture di accoglienza sul territorio così anziché far terminare il bonus a dicembre 2020, si ritiene utile prorogare la scadenza fino a giugno.

Ecco allora che si avranno ancora 500€ a disposizione delle famiglie da poter spendere il alberghi, hotel e B&B su tutto il territorio nazionale. Per poter accedere al bonus vacanze rimarranno validi i requisiti finora attivi. Ossia un ISEE inferiore ai 40mila euro e la presentazione di un DSU.

La scorsa estate erano stati stanziati ben 2 miliardi e 400 milioni per il bonus vacanze ma ne sono stati utilizzati soltanto 600milioni. Un fallimento che si cerca di non ripetere. La motivazione la rivela il ministro dei beni e delle attività culturali, Dario Franceschini, secondo cui molti italiani non hanno usufruito del bonus perché non si fidano a spostarsi per le vacanze, preferendo rimanere a casa o utilizzare le seconde case di amici e parenti.

Il reddito universale è un bonus?

Se ne parla in Europa, soprattutto in Germania. Non è assolutamente un bonus, si tratta in realtà di un progetto sociale ed è attivo in al momento solo in Germania. Da noi ci sono diverse proposte di attuazione ma sembra molto difficile che andrà a buon fine. Vediamo di cosa si tratta.

Questo esperimento si basa su un assunto prettamente sociologico, ovvero garantire una sicurezza economica alla popolazione in difficoltà per vedere quali effetti produce sulla società. Si concretizza con il versamento di 1.200€ al mese per 3 anni ad un panel di persone, 122 per l'esattezza, che riceveranno la somma senza dover presentare nessun requisito particolare.

Il progetto è interamente sovvenzionato da fondi privati. Il governo tedesco quindi non utilizzerà neanche un euro dei soldi statali. Nelle intenzioni dei promotori c'è la voglia di sperimentare come un reddito di base incondizionato cambi le persone e la società. Non è il primo esperimento condotto in questi termini, è ora il momento della Germania ma molti lo vorrebbero attuato anche in Italia.

Riteniamo che da noi sia altamente improbabile sostenere una spesa pubblica così alta e soprattutto sarebbe molto difficile da gestire ed applicare.