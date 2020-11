I bonus famiglie si rincorrono da mesi, tra bufale e dicerie c'è anche molta verità. Come la nuova misura di sostegno alle famiglie che prevede fino a 3.000€ per ogni figlio dal 7 mese di gravidanza fino ai 21 anni, che in caso di disabilità rimane a vita.

I bonus famiglie si rincorrono da mesi, tra bufale e dicerie c'è anche molta verità. Come la nuova misura di sostegno alle famiglie che prevede fino a 3.000€ per ogni figlio dal 7 mese di gravidanza fino ai 21 anni, che in caso di disabilità rimane a vita.

Ci sono però dei requisiti precisi in cui rientrare e, da confermare, forse si perderanno altre agevolazioni come le detrazioni fiscali. E' meglio fare chiarezza, cercando di capire cosa è davvero in arrivo tra la fine del 2020 ed il 2021.

Si parla, soprattutto in questi giorni della nuova legge finanziaria 2021, il governo Conte ammette di non aver fato abbastanza per i lavoratori sospesi nel limbo dell'incertezza da pandemia. Sono allora al vaglio altri bonus famiglia, per partita iva e per lavoratori. Il ministro Catalfo, ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal canto suo, continua a promettere la terza proroga Naspi che sta diventando una storia infinita. Confermati invece il blocco dei licenziamenti fino al 2021 e la cassa integrazione.

Insomma una situazione in giornaliero mutamento che però a ben guardare ogni tanto una sorpresa la regala, come la partenza dal 1 dicembre del bonus cashback. Un vero e proprio bonus natale, questo si non come la bufala che circola in rete di cui parleremo, che prevede un rimborso del 10% per tutte le spese effettuate con carta di credito nel mese di dicembre. Per usufruire del bonus è sufficiente scaricare l'App IO, senza inoltrare domande o richieste all'Inps.

Bonus famiglie: chi potrà avere 3.000€ per ogni figlio

Il bonus famiglie che prevede fino a 3.000€ l'anno per ogni figlio convivente dal settimo mesi di gravidanza fino ai 21 anni di età, prende il nome di assegno unico per i figli. Vediamo bene in cosa consiste.

La misura è tutt'ora in via di definizione ed è una delle tante inserite nel Family Act del governo. Nella situazione in cui il paese versa da mesi è necessario e lo sarà ancora, provvedere alle famiglie con figli che si ritrovano il più delle volte con spese extra senza avere più certezze economiche per il futuro. Uno stato di perenne insicurezza quindi che può generare anche proteste violente come quelle a cui abbiamo assistito nei giorni scorsi.

I bonus famiglie sono molti è vero, ma non sempre accessibili per tutti i nuclei familiari. Il nuovo assegno unico è stato approvato all'unanimità dalla Camera e come dichiarato dal ministro per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, è un importante traguardo per le famiglie italiane e per il paese intero.

Il bonus famiglie o assegno unico spetterà a tutti i lavoratori, sia autonomi che dipendenti ma anche a disoccupati e incapienti. Partirà dal settimo mesi di gravidanza fino al raggiungimento dei 21 anni dei figli. Sarà riconosciuto a tutti i cittadini italiani ed europei. Ma anche ai cittadini extra-comunitari con regolare permesso di soggiorno e residenti in Italia da più di 2 anni.

Gli importi del nuovo bonus famiglie

Anche se approvato il nuovo bonus famiglie è in via di definizione per le modalità e il calcolo degli importi. Secondo le prime stime, l'assegno unico sarà composto da due parti. Una prima parte universale che è di circa 100€ per ogni figlio a carico. La seconda parte invece sarà variabile, sulla base dell'ISEE relativo al nucleo familiare.

L'importo spettante sarà azzerato solo per famiglie con un ISEE di 50-60mila euro, che secondo l'Istat sono circa il 10/15% delle famiglie italiane.

Maggiorazioni previste dal terzo figlio in poi. In caso di figli con disabilità il bonus famiglie non decadrà al 21 anno di età ma sarà corrisposto a vita. Si ritiene probabile anche una maggiorazione in caso di nuclei familiari mono-genitoriali, ma questo aspetto rimane ancora da confermare.

Sempre dalle stime che emergono da alcuni studi di settore, alle famiglie con ISEE medio-basso spettano 250€ al mese per ogni figlio under 21, a scendere in misura proporzionale all'aumentare dell'ISEE.

Per l'entrata in vigore del bonus famiglie c'è molta incertezza. Inizialmente il premier Conte sperava di renderlo effettivo già dal 1 gennaio 2021, ma sembra davvero impossibile ad oggi che ciò si realizzi. Più verosimilmente si parla di luglio 2021, mese da cui si potranno inoltrare le domande.

Il lato oscuro del bonus famiglie

Bonus famiglie si ma con qualche lato oscuro. Come detto la misura è in fase di definizione, quindi non possiamo confermare i tagli ma è abbastanza probabile che con l'arrivo dell'assegno unico le famiglie perdano altre precedenti agevolazioni, come ANF e detrazioni fiscali, ma non solo.

Sembra che tale misura andrà ad integrare/sostituire molti degli attuali sussidi previsti per le famiglie. Gli ANF, assegni al nucleo familiare, ad esempio si perderebbero.

Ad oggi l'assegno per il nucleo familiare è una prestazione economica erogata dall'INPS ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori.

L’importo degli ANF è calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo.

Da accertare, ma con poche speranze di smentita, anche l'eliminazione delle detrazioni fiscali per i figli a carico a tutt'oggi in vigore. Cancellazione possibile anche per il bonus bebè, attualmente erogato alle famiglie con ISEE inferiore ai 25mila euro per i figli appena nati, adottati o in affido. Erogato mensilmente spetta alle famiglie per tutto il primo anno di età.

Quasi certa l'eliminazione del bonus mamma domani, che prevede un corrispettivo di 800€ per le mamme in attesa.

Il sussidio riguarderà circa 11milioni di nuclei familiari. Secondo l'Istat a conti fatti ci sarà un aumento medio di 97€ mensili per l'80% delle famiglie.

Bonus famiglie 2020, cosa rimarrà

I bonus famiglie nel 2020 hanno visto un incremento notevole, dovuto alla triste situazione in cui si è ritrovato il paese. A pioggia abbiamo visto arrivare bonus mamma, bonus bebè, bonus asilo nido, bonus cultura e chi più ne ha più ne metta.

Il governo sembra però avere intenzione di porre un freno a tutti questi bonus erogati spesso in fretta che hanno generato un forte peso sia economico che operativo per l'Inps, delegato alla verifica ed erogazione degli importi.

Siamo dunque alla stretta finale. La nuova finanziaria confermerà alcuni bonus famiglie ma ne eliminerà altri, come i bonus bebè di cui abbiamo accennato sopra.

Proprio in questa direzione va, infatti, l'istituzione dell'assegno unico universale. Che proprio nella composizione del nome cela le intenzioni governative. Unico perché sostituirà i precedenti sussidi alle famiglie ed universale in quanto sarà corrisposto, anche se per importi differenti, a tutte le famiglie con figli a carico.

Sembra invece confermato il bonus asilo nido, che prevede un contributo di massimo 3.000 euro, per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

Rimane il bonus cultura, ma scende a 300€ anziché 500€. Questo bonus è rivolto ai ragazzi che compiono 18 anni nell'anno in corso e permette loro di avere un credito, dal 2021 appunto di 300 euro, da spendere per concerti, libri, musica, teatro, spettacoli e corsi di lingue straniere. Per usufruire del buono si deve effettuare la registrazione a 18App, applicazione del MiBACT (Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo).

Bonus famiglie regione Campania

Per far fronte all'emergenza Covid, la regione campagna ha istituito un bonus famiglie particolare, denominato "conlefamiglie".

Il bonus famiglie, la cui domanda andava inoltrata entro il 7 luglio 2020, prevedeva un aiuto economico alle famiglie con figli minori di 15 anni che per via del lockdown avevano sostenuto spese maggiori per provvedere ai bisogni dei ragazzi, come strumenti per la DAD.

Nello specifico si prevedono:

Misure straordinarie di sostegno alle famiglie residenti in Campania per l'accudimento dei figli al di sotto dei quindici anni durante il periodo di sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado per emergenza Covid-19.

A tutti i beneficiari era fatto l'obbligo di dimostrare l''avvenuta spesa per l'acquisto dei beni o servizi previsti. Le uniche spese che è possibile effettuare con il bonus sono quelle per:

acquisto di attrezzature, strumenti informatici, dispositivi ed altri supporti per l'accesso ai servizi didattici e socio-educativi (personal computer, tablet, notebook e altri strumenti utili per l'apprendimento a distanza);

acquisto di servizi di baby-sitting.

L'importo massimo riconosciuto è di 500€.

Bonus famiglie: la bufala dei 3000€ a Natale

Non possiamo esimerci dal menzionare la fake news che gira in questi giorni sul web che proclama un bonus Inps di Natale per le famiglie meno abbienti, con la promessa di 3mila euro a Natale.

La notizia ha generato talmente tanto clamore da bloccare per alcune ora il sito dell'Inps perché gli utenti ricercavano in massa un bonus che nella realtà non esiste. O meglio, ciò che viene descritto fa riferimento al bonus asilo nido solo che viene chiamato diversamente.

In sostanza si pubblicizza un bonus che sarebbe rivolto a famiglie "disagiate" con ISEE inferiore ai 25mila euro e con figli di età inferiore ai 3 anni, che frequentano asilo nido o scuole infanzia. L'importo dei 3mila euro è quello annuale che abbiamo riportato sopra ed è in effetti il massimale erogato previsto solo per alcuni nuclei familiari.