Da dieci mesi a questa parte, il Governo ha attivato una vera e propria politica dei bonus. A parole vengono promessi a tutti. Magari qualche spicciolo arriva, ma sicuramente sono solo un palliativo. Un aiuto momentaneo che non serve a costruire niente di duraturo nel futuro. Uno degli ultimi bonus - in ordine cronologico - promessi dal premier Giuseppe Conte, è un sussidio da 500 euro per i lavoratori in cassa integrazione da almeno otto settimane. Un aiuto per quelle persone che sono state a casa per l'emergenza Covid.

Per il momento il bonus per i cassa integrati è solo un'dea, che starebbe trovando parecchie resistenze da parte dei ministri al Governo, perché ritenuta una misura altamente diseducativa. Il bonus per i cassa integrati non sarebbe altro che una gratifica prefestiva, che lo Stato regalerebbe a quanti stiano soffrendo maggiormente a causa della pandemia e della conseguente emergenza economica. Ricordiamo, infatti, che la seconda ondata arrivata in queste settimane ha imposto nuove chiusure e ha fortemente limitato la mobilità delle persone. E sicuramente dando inizio ad una nuova recessione in Italia.

Quando il bonus diventa un'ossessione!

E' inutile negarlo, per Giuseppe Conte i bonus sono diventati una vera e propria ossessione. Negli ultimi mesi si è anche usato il termine un po' impropriamente, facendo passare come bonus sussidi spesso elargiti indiscriminatamente, che però stanno pesando un po' troppo sulle casse dello Stato. Stiamo parlando di decine di miliardi di euro, per i quali, prima o poi, sarà necessario trovare una copertura finanziaria. Aggiungiamoci poi un altro fatto: il Pil italiano dovrebbe registrare un calo a doppia cifra - almeno stando alle anticipazioni del Fondo monetario Internazionale - e sicuramente registrerà una calo ben oltre la media di quello degli altri paesi dell'Eurozona. Se questo crollo del Pil venisse confermato, avremmo davanti la conferma che la politica dei bonus non stia funzionando perfettamente.

Più passa il tempo e più i bonus si stanno dimostrando un vero e proprio problema. Basti pensare al bonus vacanze: un vero e proprio flop, che ha imbarazzato non poco il Governo. E' stato stanziato un miliardo di euro, mentre le richieste sono state pari solo e soltanto ad un 35,1% e la spesa che effettivamente è stata realizzata con questo bonus è stato pari a 154 milioni di euro. Stiamo parlando di un misero 15,4% del budget stanziato per permettere alle persone di andare in vacanza. Ma perché questo bonus non ha funzionato? Per un semplice motivo: come fai a convincere migliaia, se non milioni, di persone ad andare in vacanza mentre racconti, parallelamente, che c'è anche un rischio sanitario elevato. In questo modo si sta incidendo negativamente sulle aspettative per il futuro.

La dura realtà è una: i bonus non aiutano in alcun modo l'economica, non sono di supporto alla ripartenza dei consumi. Ma soprattutto non creano le condizioni per uscire dalla crisi.

Le famiglie non spendono! Nonostante i bonus!

Con che cosa si vanno a scontrare i bonus? Con il fatto che le famiglie preferiscono non spendere, in questo particolare contesto economico. Preferiscono non mettere mano al portafoglio per tre ragioni molto importanti:

le entrate sono più basse; non possono uscire di casa e spostarsi come meglio credono a causa del lockdown; temono per il proprio futuro.

La cassa integrazione è un sussidio che ha uno scopo molto nobile: cercare di alimentare i consumi, benché su un livello minimo. Non serve, però, a far dimenticare alle persone che da qui a qualche mese il lavoro non potrebbe esserci più. Cosa accadrà quando verrà rimosso il divieto di licenziare? Sfrutto il bonus vacanze oggi, per concedermi le ferie prima del lcenziamento? I bonus non servono, certamente, a cancellare le incertezze per il futuro. Quell'alone di oscurità e di nebbia che non rende nitidi i progetti futuri e la speranza di poter costruire la propria vita nella sicurezza e nella tranquillità.

Tutti questi bonus che sono arrivati da sei-sette mesi a questa parte sono delle misure straordinarie. Non mutano in nessun modo le aspettative e le prospettive di vita per il futuro. Nel caso in cui una persona dovesse ricevere 500 euro grazie ad un bonus, ma ha perso il lavoro, sicuramente non spenderà imemdiatamente quel denaro. Ma lo accontonerà e lo utilizzarà solo nel caso in cui gli servisse e solo nel momento in cui gli serve. Se effettivamente il Governo avesse intenzione di migliorare i consumi deve agire sulle prospettive, sulla visione per il futuro. Deve pensare a misure che servano per sostenere l'occupazione e che incentivino la produzione. Purtroppo non sta avvenendo nulla di tutto questo: la Bce ci ha concesso una tregua sui mercati e l'Italia la sta sprecando inutilmente, facendo aumentare il debito per misure propagandistiche e che sono perfettamente inutili per contrastare la crisi.

Chi sono le vere vittime del Covid!

Proviamo un attimo a ragionare. Ma le vere vittime della crisi sono i lavoratori in cassa integrazione? Bene o male, magari in ritardo, percepiscono un reddito: a volte si avvicina allo stipendio che avrebbero guadagnato lavorando. Se dovessimo essere sinceri, ci sono altre fasce della popolazione che stanno soffrendo maggiormente a causa della crisi economica innescata dalla pandemia: sono i lavoratori in nero, che in quanto tale non ha alcun diritto. Sono i giovani, che sono entrati male nel mondo del lavoro e ne sono stati espulsi subito. I giovani, troppe volte, sono sospesi in un condizione di inattività e non hanno possibilità credibili di ricominciare a lavorare nel breve periodo. Loro malgrado continuano a gravare economicamente sulle spalle dei genitori, che a loro volta iniziano ad essere in difficoltà.

In questa situazione il Governo non riescie a far altro che partorire un ulteriore bonus? Una paghetta a Natale per andarti a comprare un trenino? Al contrario ci si sarebbe dovuti preoccupare di farle tornare al lavoro queste persone: tenerle a casa e dar loro una mancia è vergognoso, ma soprattutto è un'offesa per quanti vogliano mantenersi con il sudore della propria fronte.