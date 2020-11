Una buona notizia per il mondo del lavoro. Il bonus contribuzione, per un massimo di 8.060 euro all'anno è destinato ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato persone disoccupate. Esso è stato esteso fino al 31 dicembre 2020, grazie alla maggior dotazione del fondo.

Una buona notizia per il mondo del lavoro. Il bonus contribuzione o assunzione, per un massimo di 8.060 euro all'anno è destinato ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato persone disoccupate. Esso è stato esteso fino al 31 dicembre 2020, grazie alla maggior dotazione del fondo. Il bonus contribuzione denominato IncentivO Lavoro (IO Lavoro) nasce in attuazione della legge di bilancio del 2019. Possono beneficiarne le aziende, imprese, anche non imprenditori, del settore privato che assumono lavoratori disoccupati. Questi ultimi sono coloro che non hanno un lavoro ma hanno rilasciato presso il centro per l'impiego della citta di residenza, la dichiarazione di immediata disponiblità.

L’incentivo contributivo si applica alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 sull’intero territorio nazionale, nei limiti delle risorse stanziate.

Bonus assunzione: chi può accedere

I beneficiari del bonus assunzione, sono i datori di lavoro, del settore privato, ed indirettamente il lavoratore disoccupato. Il bonus è valido per l'intero territorio nazionale, indipendentemente dalla residenza del lavoratore e del datore di lavoro. Pertanto un'azienda del Sud può assumere a tempo indeterminato un lavoratore disoccupato del Nord o del Centro, entro il 31 dicembre 2020 ed ottenere 8.060 euro di bonus contribuzione.

Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumano lavoratori disoccupati. Il bonus può essere fruito dal datore di lavoro anche se assumnono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti. Dunque se il lavoratore percepisce 8.060 euro all'anno o meno, il datore di lavoro può beneficiare del bonus se assume quel lavoratore a tempo indeterminato.

Per lavoratori disoccupati si intendono coloro che sono iscritti presso i relativi centri per l'impiego ed hanno rilasciato la DID, dichiarazione di immediata disponibilità.

Il lavoratore disoccupato deve pertanto esprimere in modo effettivo, telematicamente o presso il centro per l'impiego della sua città o provincia, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.

Il bonus è ammesso anche nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato ad indeterminato. In questo caso il requisito della disoccupazione non è necessario.

Requisiti del lavoratore per accedere al bonus assunzioni

I lavoratori che possono essere assunti con gli sgravi contributivi totali, pari a 8.060 euro all'anno, sono tutti i disoccupati che hanno rilasciato la DID. Per coloro che hanno un'età compresa tra 16 e 24 anni, ai fini dell’accesso al beneficio è sufficiente che lo stesso risulti disoccupato.

Diversamente, il lavoratore che, al momento dell’assunzione incentivata, ha già compiuto 25 anni di età, oltre ad essere disoccupato, deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Cosa signigifica ciò? Che è agevolabile l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore che nei sei mesi precedenti l'eventuale assunzione a tempo indeterminato non abbia prestato attività lavorativa con un rapporto di lavoro subordinato della durata di almento 6 mesi. Se invece l'attività lavorativa è stata a titolo di lavoratore autonomo o parasubordinato, il requisito è quello di non avere prodotto reddito superiore alla misura del bonus contribuzione.

Il bonus non funziona se chi assume è lo stesso datore di lavoro presso il quale si era svolto attività lavorativa nei sei mesi precedenti, ad eccezione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato ad indeterminato.

Bonus assunzioni: come non perderlo

Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato ad una serie di obblighi da parte del datore di lavoro, pena la decadenza dal beneficio. Quali sono?

Regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);

Assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;

Rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Altra condizione che renderebbe inaccessibile il bonus contributi è legato agli obblighi di assunzione del lavoratore per legge: come nel caso di diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, o nel caso di sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospes.

Bonus contribuzione: risorse disponibili

L’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate, che ammontano a € 329.400.000,00, suddivise in

234.000.000,00 euro sono destinati a finanziare le assunzioni/trasformazioni effettuate nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);

12.400.000,00 euro sono destinati a finanziare le assunzioni/trasformazioni effettuate nelle Regioni “più sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio);

83.000.000,00,00 euro sono destinati a finanziare le assunzioni/trasformazioni effettuate nelle Regioni “meno sviluppate” e “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna).

Quanto vale il bonus assunzioni?

La misura massima del contributo è pari a 8.060 euro all'anno. Tale misura è parametrata al periodo intercorrente dalla data di assunzione al 31 dicembre 2020. Il bonus copre la contribuzione previdenziale, mentre resta a carico del datore di lavoro quella Inail (sia premi che contributi). Sono ulteriormente a carico del datore di lavoro anche il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto", il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, il contributo pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Buone notizie anche per chi trasforma il contratto da tempo determinato ad indeterminato. Tale trasformazione deve avvenire entro 6 mesi dalla scadenza del contratto. Inps riconosce il rimborso del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.

Le tipologie di contratto valide per il bonus assunzioni

Il bonus può essere riconosciuto, ferma restando la disponibilità delle risorse, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020.

La circolare n.124 del 26 ottobre 2020, chiarisce quali sono le tipologie contrattuali per le quali si può beneficiare del bonus sui contributi. Essi sono le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato - anche a scopo di somministrazione - nonché i rapporti di apprendistato professionalizzante; l’incentivo è riconoscibile altresì per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

Nell’ambito delle tipologie contrattuali ammesse, l’incentivo spetta sia nelle ipotesi di rapporti a tempo pieno che a tempo parziale.

Contratti di lavoro esclusi dal bonus assunzioni

La ratio del bonus è quello di stabilizzare il lavoro e di conseguenza il lavoratore sia disoccupato che con contratti a termine. Il beneficio è escluso espressamente nelle ipotesi di assunzione con contratto di lavoro domestico o intermittente e nelle ipotesi di prestazioni di lavoro occasionale. Inoltre, non sono ammessi all’incentivo i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca.

Nel caso in cui in lavoratore abbia già beneficiato del bonus contributi e per qualsiasi motivazione si interrompe il rapporto di lavoro, il nuovo datore di lavoro che voglia assumerlo a tempo indeterminato, non potrà beneficiare del bonus.

Cumulabilità bonus assunzioni e RdC

L’esonero contributivo, come previsto dall’articolo 8 del decreto direttoriale n. 52/2020, è cumulabile con l’incentivo per i datori di lavoro che assumano percettori del reddito di cittadinanza. Se il datore di lavoro volesse assumere un lavoratore percettore di reddito di cittadinanza ma avesse già terminato il plafond per l'ottenimento del bonus contribuzione, può far valere l'ammontare del bonus sottoforma di credito di imposta.

Il bonus è anche cumulabile con gli incentivi degli under 35, pari al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro. Tuttavia il bonus massimo conseguibile anche con il bonus IO Lavoro non può superare gli 8.060 euro all'anno.