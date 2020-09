Un emendamento al decreto rilancio prevedeva per i matrimoni celebrati a partire dal 2021 una detrazione sui costi sostenuti nell'organizzazione del matrimonio, nella misura del 25% su una spesa massima di 25.000 euro. La legge di approvazione del decreto non ha confermato questa previsione. Invece la Puglia autorizza un voucher di 1.500 euro per chi si sposa nella regione fino al 31 dicembre 2020, mentre la Sicilia approva un bonus fino a 3.000 euro per chi si sposa entro il 31 luglio 2021.

Un emendamento al decreto rilancio prevedeva per i matrimoni celebrati a partire dal 2021 una detrazione sui costi sostenuti nell'organizzazione del matrimonio. Tale detrazione avrebbe consentito di allegerire l'imposta lorda di uno dei due sposi o di entrambi in caso di dichiarazione congiunta, potendo detrarrre il 25% delle spese sostenute per la realizzazione del lieto evento, per una spesa massima ammissibile di 25.000 euro. Le spese ammesse alla detrazione, previste dall'emendamento erano:

ristorante e servizio catering;

affitto locale;

addobbi floreali;

abiti della sposa e dello sposo;

servizio fotografico;

trucco e acconciatura;

wedding planner.

Secondo una ricerca condotta da Compass e Pronto.pro il costo medio di un matrimonio con 100 invitati oscilla tra i 15.000 ed i 20.000 euro, ma può anche arrivare alla cifra da capogiro di 80.000 euro. Il costo può variare in base alla regione geografica, al numero degli invitati, del vestito della sposa e dello sposo, del servizio fotografico, del catering o banchetto nuziale, dell'auto, dei fiori. Tante voci che fanno lievitare il costo del matrimonio.

Un evento che però oltre a portare tanta gioia consente di far lavorare tanti professionisti. Ma il lockdown, il divieto imposto nei mesi scorsi di celebare i matrimoni, il distanziamento sociale, hanno portato tante coppie a posticipare le date del matrimonio, mettendo così in ginocchio un settore, quello dell'organizzazione degli eventi matrimoniali, in forte crisi.

Nella conversione in legge, l'emandamento è sparito ed del bonus matrimonio non c'è più traccia. Ma due regioni baciate dal sole, dal mare e intrise di cultura hanno deciso di intervenire con un bonus. La Puglia, sia per incentivare il suo turismo che sostenere il fatturato dell'industria del matrimonio, ha deciso di intervenire con un bonus di 1.500 euro. La Sicilia con un bonus fino a 3.000 euro.

Il settore del wedding in Italia

Il settore Wedding, con un indotto di arti e professioni che vanno dalla musica, alla moda fino alla fotografia, contribuisce molto all’economia del nostro Paese. Si parla di più di 5 miliardi di euro con un comparto professionale molto vasto. Una filiera composta da oltre 30.000 partite Iva e aziende con più di 100.000 lavoratori in tutta Italia, che in questo momento non sanno come e quando poter ripartire e come sopravvivere. Proprio per l'importanza di questo settore l'emandamento presentato in Commissione Bilancio al DL Rilancio andava nella direzione di ridare ossigeno a questo comparto.

Un aiuto economico per incentivare le nozze attraverso un’importante detrazione - pari al 25% - sulle spese della cerimonia: servizio fotografico, abito da sposa, allestimenti floreali, ristorante e molte altre voci legate all’organizzazione del gran giorno, anche il/la wedding planner.

Una proposta che aveva un duplice scopo: riattivare il settore dei matrimoni, messo a durissima prova nei mesi di lockdown, e aiutare le giovani coppie a compiere il grande passo. Peccato che non sia stato recepito nella conversione in legge.

Tra marzo ed aprile sono stati annullati circa 17.000 matrimoni e altri 50 mila sono in forse per maggio e giugno. Una perdita stimata in 26 miliardi, un calo dei ricavi dell'80-100% come sottolineato da Assoeventi, associazione di Confindustria del settore. Il tema è serio visto che il giro dei matrimoni in Italia è un business di circa 40 miliardi di euro l'anno per 200.000 matrimoni, tra abiti, arredi, bomboniere, fiori.

L'intervista a Sanda Pandza, event Manager, docente e fondatrice della Wedding Planner Academy e organizzatrice di matrimoni Vip come quello di Tom Cruise e Katie Holmes rileva però che non tutto è salvabile.

La professionista sostiene che la nostra ripartenza effettiva dovrà aspettare a mio avviso non il 2021 ma il 2022. Perché nel 2021 dovremmo far convivere le nuove richieste con quelle posticipate dal 2020. Ogni data posticipata da oggi, implica la perdita di una nuova per il prossimo anno. Quindi, anche se il 90% degli sposi ha deciso di posticipare la data al 2021, le date che occuperanno sono quelle che non potremo riservare ai clienti nuovi. Un grosso problema soprattutto per i professionisti o le strutture che lavorano in esclusiva , con un evento al giorno.

Il bonus in Puglia

L’intervento approvato dalla Regione Puglia consiste nella erogazione di voucher (max € 1500 per ciascun evento nuziale) per sostenere le feste di matrimonio organizzate dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. Per fare la domanda c’è tempo fino al 10 dicembre 2020, mandando un’email agli indirizzi direzioneamministrativapp@pec.it e direzione.generale@aret.regione.puglia.it.

Per ogni festa di matrimonio è possibile richiedere solo un voucher. La richiesta deve essere corredata da:

istanza su carta intestata dell’azienda/libero professionista

certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e/o di assegnazione Partita Iva

documento di identità del legale che rappresenta l’azienda o il libero professionista richiedente

richiesta in forma libera degli sposi con breve descrizione della festa nuziale

documenti di identità degli sposi.

A richiederlo potranno essere tutte le coppie che si sposano in Puglia tra il 1 luglio ed il 31 dicembre 2020. In realtà il voucher non sarà dato agli sposi per poi scontarlo sui costi del matrimonio, ma i soggetti che possono fare richiesta, per conto degli sposi, sono le aziende che erogano servizi/beni richiesti per organizzare la festa nuziale, quali:

sale ricevimenti/strutture alberghiere

ristorazione

aziende di trasporto passeggeri

aziende produzione/vendita abiti da sposi/cerimonia

aziende produzione/vendita bomboniere

acconciatori e make-up artist

artisti e aziende servizi musicali e intrattenimento dal vivo

wedding planner

I soggetti richiedenti devono essere imprese individuali o società commerciali, associazioni, lavoratori autonomi purché dotati di Partita Iva o comunque in grado di comprovare lo svolgimento di attività commerciale. Inoltre gli operatori devono possedere requisiti morali (ai sensi dell'art. 80 del Codice dei contrati pubbbici), essere regolarmente iscritti alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato competente per il territorio, essere attivi e non sottoposti a procedure concorsuali, operare nel pieno rispetto delle norme in materia igienico-sanitari, contributive, della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il contributo si traduce in uno sconto sui costi del ricevimento a beneficio degli sposi a condizione che il numero di ospiti degli eventi nuziali sia di almeno 40 persone e che gli eventi nuziali si svolgano nel rispetto di tutte le norme vigenti, con particolare riferimento alle autorizzazioni, alla normativa igienico-sanitaria e del lavoro, nonché della normativa per la sicurezza delle persone.

Il bonus in Sicilia

Anche la Trinacria, governanta da Nello Musumeci, ha approvato un bonus destinato a chi decide di convolare a nozze, ma anche per le unioni civili, in riva al mare o nello storico entroterra. Il bonus potrà arrivare fino a 3.000 euro.

La misura, al pari di quella pugliese, e dell'intento del legislatore nazionale, nasce per ridare ossigeno ad uno dei comparti economici importanti del sud, quello del wedding, ma anche per attirare turisti. Negli ultimi anni il comparto ha registrato un successo crescente anche per la domanda internazionale di location appartenenti ad alcune regioni tra le quali la Sicilia stessa è in prima fila. I matrimoni al Sud, come evoca uno dei film della commedia italiana, hanno un'atmosfera luculliana, associata a momenti che difficilmente possono dimenticarsi nel corso della propria vita.

Si stima che già per il 2020, grazie a questo contributo, il settore potrebbe generare un fatturato fino a 50 milioni di euro. L'assessore all'economia Gaetano Armano, conferma

Si stima - spiega l’assessore all'Economia Gaetano Armao - che il contributo di 3,5 milioni di euro riuscirà a sviluppare un fatturato complessivo di circa 40 - 50 milioni di euro fino alla durata della misura di sostegno e cioè fino al 31 luglio 2021. Non tralasciando che c’è un indotto che deve parimenti ripartire.

Si attendono i decreti attuativi per capire se la misura sarà direttamente erogata agli sposi, e a quali condizioni, oppure come per la Puglia si tratterà di un voucher da scontare sulle forniture.

Chi ha deciso di sposarsi anche in tempo Covide, coronando il suo sogno, potrà farlo nelle incantevoli location della Puglia o della Sicilia. C'è tempo fino a dicembre 2020 per scegliere la Puglia, menre fino a luglio 2021 per la Sicilia, con un bonus che è doppio nell'isola rispetto al tacco. Non vi resta che l'imbarazzo di un matrimonio nella bianca Ostuni o in un lussureggiante castello siciliano. Tutto dipende dal tempo!