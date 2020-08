Si attende fine agosto per il rilascio dell'App Bonus bicicletta 2020, essenziale per fruire della nuova agevolazione Bonus monopattino 2020. Come funziona e come richiederlo? Sono in molti a chiederselo e, in questo focus, facciamo chiarezza.

Si attende fine agosto per il rilascio dell'App Bonus bicicletta 2020, essenziale per fruire della nuova agevolazione Bonus monopattino 2020. Come funziona e come richiederlo? Sono in molti a chiederselo e, in questo focus, facciamo chiarezza. Il monopattino elettrico, pratico ed ecologico, rappresenta uno dei mezzi previsti nel bonus mobilità alternativa del Decreto Rilancio. Con questo bonus si possono acquistare a condizioni vantaggiose mezzi di trasporto sostenibili. Come per altre agevolazioni fiscali, bisogna avere certi requisiti e seguire una procedura specifica.

Bonus monopattino 2020: requisiti per ottenerlo

Per usufruire del bonus bici ed acquistare un monopattino, bisogna essere maggiorenni e risiedere in:

- Comuni con oltre 50 mila abitanti;

- Capoluoghi di Regione (anche con meno di 50 mila abitanti);

- Capoluoghi di provincia (indipendentemente dal numero di abitanti);

- Città metropolitane ovvero Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino e Venezia.

E' valido per un solo acquisto e non può ottenerlo chi è semplicemente domiciliato in uno dei centri sopra elencati.

Come funziona l'acquisto con Bonus monopattino 2020 elettrico

Il bonus bici, disponibile dal 4 maggio, copre il 60% dell'acquisto di un mezzo di trasporto sostenibile (auto escluse) fino a un tetto massimo di 500 euro. Oltre al monopattino, si può utilizzare il bonus per acquistare bici (nuove o usate), e-bike, hoverboard, segway e servizi di mobilità condivisa (bike sharing e scooter sharing). Il monopattino può essere acquistato anche all'estero. Attualmente, l'agevolazione fiscale prevede che il beneficiario paghi il 40% al negoziante il quale richiederà il rimborso del restante 60%.

In attesa dell'app Bonus Bicicletta 2020

Come abbiamo accennato si attende il rilascio dell’app Bonus bicicletta 2020 per fine agosto. Fino a quel momento, il rimborso è diretto. Il beneficiario deve conservare la fattura o scontrino parlante da inviare poi tramite app. Quando sarà operativa l'app, il venditore applicherà lo sconto direttamente a fronte di un buono spesa digitale generato tramite applicazione web dal beneficiario.

L'app, accessibile anche dal sito del Ministero dell'Ambiente, funzionerà così:

- il beneficiario inserisce il mezzo da comprare;

- l'app genera il relativo buono spesa;

- l'interessato si reca da un fornitore autorizzato per l'acquisto.

Il sito ufficiale del Ministero dell’Ambiente pubblicherà l’elenco dei negozianti che aderiscono all’iniziativa. La lista dei negozianti può subire modifiche: il Ministero potrebbe eliminare alcuni nominativi di aziende in caso di problemi e violazioni. Per accedere all'app, sono necessarie le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). La validità del bonus è di 30 giorni: il Ministero si riserva la possibilità di annullarlo.

Cosa prevede il Programma Buono Mobilità

Gli acquisti devono essere effettuati dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, seppure il bonus abbia effetto retroattivo dal 4 maggio. Nel 2020, non è prevista alcuna rottamazione di vecchi veicoli. Dal 1° gennaio 2021, i bonus saranno erogati a fronte della rottamazione di veicoli vetusti e potranno essere spesi entro la fine del 2024. Si saprà di più con un prossimo decreto interministeriale attuativo del Programma buono mobilità.